Государство квотами поддержало своих аграриев

Правительство установило дополнительные квоты на вывоз из России подсолнечного масла и жмыха. Квота на экспорт, увеличенная на 400 тысяч тонн масла и 150 тысяч тонн жмыха, будет действовать до конца лета. В постановлении кабмина говорится, что это решение принято с учетом полной обеспеченности внутреннего рынка этой продукцией и стремлением поддержать российских производителей. Ранее квота на подсолнечное масло составляла 1,5 млн. тонн, жмыха – 700 тысяч тонн.

Введение в 1999 году экспортной пошлины на семена подсолнечника и последующее ее повышение до фактически запретительного уровня изменили структуру внешней торговли, существенно снизив долю вывоза непереработанного сырья. Достаточно напомнить, что в 1998 году экспорт сырья, превышавший 90 процентов, в 2006 году снизился более чем на 10 процентов. Затем присоединение России к ВТО обусловило снижение размера вывозной пошлины на семена подсолнечника, и как следствие, в отдельные годы произошел рост их доли в экспорте. В 2020 году вывоз составил уже 17 процентов от общего объема.

Такая ситуация стала следствием тарифного диспаритета – разницы в ставках ввозных пошлин на семена подсолнечника и подсолнечное масло в странах – основных торговых партнерах. Несмотря на то, что внешнеторговые ограничения могли негативно повлиять на развитие сельскохозяйственного производства, их стимулирующий эффект для перерабатывающей промышленности, подкрепленный устойчивым внешним спросом, оказался намного сильнее.

С 1999 года производство подсолнечного масла выросло почти в 5 раз, при том, что внутреннее потребление только в 2 раза. Остальную прибавку обеспечил экспорт. Более 40 процентов произведенного за это время подсолнечного масла было поставлено на внешние рынки. А с 2016 года экспорт стабильно обеспечивает более половины распределения объемов производства, таким образом, выступая драйвером развития как масложировой отрасли, так и выращивания подсолнечника.

Интегрированность российской отрасли выращивания и переработки подсолнечника в мировой рынок послужила причиной для нового этапа регулирования.

На этот раз призванного ограничить влияние на внутренний рынок мировых цен в период их интенсивного роста. В конце 2020 года на фоне резкого ценового кризиса на внешних рынках, когда цены только за первое полугодие выросли почти на 70 процентов, были приняты взаимосвязанные решения о росте пошлин на вывоз семян подсолнечника. Это позволило обеспечить стабильную работу перерабатывающей промышленности на собственном сырье и сдержало цены на внутреннем рынке.

Введение запретительных пошлин на вывоз семян подсолнечника потенциально могло ухудшить положение сельхозпроизводителей в том случае, если бы предприятия переработки закупали у них сырье по сниженным ценам. Однако в действительности, высокая конкуренция за семена подсолнечника, подстегиваемая высокой доходностью поставок масла на мировой рынок привела к тому, что соотношение цен на семечку и масло содействовало развитию сельского хозяйства. В сентябре-октябре прошлого года механизм соглашений об ограничении цен был заменен на плавающую вывозную пошлину на подсолнечное масло.

В итоге резкого изменения цен не произошло, индекс розничных цен на подсолнечное масло до конца года не превышал индекса цен на продовольственные товары в целом.

В марте этого года были введены квоты на вывоз из России подсолнечного масла и жмыха. Мера не должна была ограничить экспорт (ведь его замещение внутренним потреблением в достаточных объемах вряд ли возможно), она была призвана защитить внутренний рынок в потенциально рисковой ситуации, когда рост экспортной цены даже с учетом пошлины повысит внутренние цены до уровня существенного сокращения спроса.

Прошедшие три месяца с момента введения квоты показали, что кризисный сценарий не реализовался, угрозы внутреннему рынку как стороны физической, так и экономической доступности продуктов переработки семян подсолнечника нет. Ожидание близкого к рекордному урожая в этом году требует подачи сигналов рынку, что экспортные ограничения расширяться не будут. В контексте этого следует рассматривать и увеличение экспортной квоты.

Вероятно, и прежнего ее размера было бы достаточно для покрытия потребности в вывозе подсолнечного масла, но сам факт смягчения, а не ужесточения внешнеторговых ограничений является позитивным событием. Ожидается, что новые квоты станут определенным вкладом России в мировую продовольственную безопасность и создадут дополнительный спрос со стороны переработчиков, позволив реализовать остатки старого урожая до уборки нового.

Автор — доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.