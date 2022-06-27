Как российские ИТ-Давиды заменяют западных ИТ-Голиафов

Очевидно, что площадки для отдыха, общения и заработка на контенте не должны применяться для манипуляции общественным мнением, но зачастую им нет полноценной альтернативы, чем и пользуются заинтересованные лица. В такую ситуацию, например, попала Европа, полностью зависящая от западных платформ – Facebook*, Instagram* и Twitter совокупно занимают в ней долю в 92%.



В России наблюдается принципиально иная ситуация – зарубежные площадки всегда были вынуждены всерьез конкурировать с местными, причем еще до начала специальной военной операции.

Например, в 2020 году отечественная социальная сеть «ВКонтакте» была лидером по популярности в течение 7 месяцев, как и в 2019-м. По состоянию на май 2022 года «ВКонтакте» находится на первом месте с долей в 37% аудитории.



Тем не менее, несмотря на спорное положение зарубежных платформ на российском рынке, их попытались использовать во враждебных интересах. В первом квартале 2022 года ряд иностранных ИТ-компаний начали проводить откровенно антироссийскую политику, в том числе в отношении обычных граждан. Например, видеохостинг YouTube полностью отключил монетизацию для российских пользователей, а TikTok запретил размещение новых роликов и прямые трансляции в РФ. Но дальше всех зашла Meta*, официально разрешившая призывы к насилию в отношении россиян в своих социальных сетях Facebook* и Instagram*. После этого компанию признали экстремистской, а ее деятельность на территории РФ была запрещена.



Как показала практика, влияние иностранных площадок должно быть ограничено в той или иной степени.

Эту задачу можно решить несколькими способами. Наиболее радикальным путем пошел Китай, отгородившись от всего мира файрволом. Россия применила другой подход – обеспечение беспрецедентно комфортных условий для ИТ-сферы с расчетом на развитие существующих альтернатив и появление новых.



В РФ сейчас очень много талантливых специалистов, в портфолио которых уже находятся «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассники» и Rutube. Лишившись влиятельных конкурентов, они получили существенный приток аудитории, авторов и финансов для дальнейшего улучшения и развития своих сервисов. И первые шаги уже были сделаны.



Взглянем на статистику. 21 апреля 2022 года система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics опубликовала исследования, в которых проанализировала динамику активных русскоязычных авторов на площадках соцмедиа за период с 24 февраля по 15 мая.



Лидер по объему публикуемого контента среди соцмедиа – «ВКонтакте» (VK), который прирастил 12% объема и 18% пользователей. VK воспользовался своим положением, но в хорошем смысле: в апрельском обновлении компания добавила к уже существующим возможностям по монетизации программу помощи новым авторам и бизнесу, разработала единую платформу для рекламодателей и сервис для переноса видео из YouTube. Помимо этого, «ВКонтакте» создал отдельное приложение VK-Видео для безлимитных видеоконференций, усилил защиту пользователей и усовершенствовал алгоритмы.



Успехи демонстрируют и «Одноклассники» (ОК), входящие в холдинг VK – авторов стало на 4% больше.

Заметно, что соцсеть постепенно избавляется от имиджа площадки для пенсионеров и просмотра рецептов – по словам руководства ОК, выросла доля пользователей до 25 лет и тех, кто заходит с айфонов. На «Одноклассники» начали обращать внимание и звезды: Анатолий Цой и Алексей Ягудин создали аккаунты, а ранее зарегистрированные селебрити, такие как Ольга Бузова, Сергей Безруков и Юлия Высоцкая, начали активно делать контент.



Как и «ВКонтакте», ОК анонсировала новые «фишки»: соцсеть подготовила лэндинг, который рассказывает об инструментах создания контента и его монетизации, в том числе о настройке рекламных кампаний, платном эксклюзивном контенте для поклонников и платном доступе к закрытой группе. В мае 2022 года «Одноклассники» анонсировали разработку умного алгоритма «Молния» в поддержку новых авторов.



VK стал лидером по объему контента, но не по приросту аудитории – здесь лавры победителя забрал Telegram (TG), который получил 860 тыс. новых пользователей – прирост на 23%. Эта новость – праздник для блогеров, поскольку в мессенджере есть возможности для монетизации: помимо обычной продажи рекламы можно организовать платную подписку на каналы и группы.



Очевидно, что монетизация – один из ключевых моментов для авторов контента. Отменивший ее YouTube сделал отличный подарок российскому видеохостингу Rutube, который в марте продемонстрировал рекордный рост трафика – 490%. Платформа также решила поддержать блогеров, отдавая им 100% доходов от рекламы. Изначально программа была рассчитана на 40 дней, но впоследствии Rutube продлил ее до 1 июня, а затем – до 1 сентября.



Россияне однозначно не останутся без мессенджеров, соцсетей и видео. Пока не закрыт только один вопрос – замена Instagram*. Однозначного ответа нет – безусловного лидерства на рынке еще никто не добился.



Одним из первых на замену Instagram* был анонсирован Россграм, который позиционирует себя как «Новая социальная сеть с привычным интерфейсом и широкими возможностями». Запуск был запланирован на март-апрель 2022 года, перенесен на лето 2022 года. Пока разработка приложения не завершена, и единственное, что доступно пользователю – программа «Ранний доступ».



В отличие от Россграма, приложение Now уже работает в бета-версии и доступно в RuMarket, AppStore и GooglePlay, ожидается релиз в AppGallery и выход в веб. Функциональность базовая: можно загружать фото и видео, «лайкать» и оставлять комментарии. В следующем обновлении разработчики обещают появление сториз и возможность закрыть профиль. Команда активно общается с аудиторией, сегментирует запросы и учитывает пожелания. Отметим, что разработчики не стремятся полностью копировать Instagram*, а планируют постепенно внедрять собственные удачные решения.



Некоторые приложения не задумывались в качестве аналога Instagram*, однако сменили вектор развития после его блокировки. Одно из них – Fiesta, которая несколько месяцев просуществовала как event-соцсеть. Наследие сохранилось – кроме загрузки фото и видео пользователям доступен поиск и создание мероприятий. В отличие от Now, пока Fiesta – эксклюзив AppStore.



Несмотря на свои различия, все вышеперечисленные площадки не задумывались как шутка, в отличие от Грустнограма. Это приложение с интерфейсом, аналогичным Instagram*, но с черно-белыми фото и с разбитыми сердечками вместо «лайков». Как сообщали разработчики, сейчас шутка перетекает в самодостаточный уникальный продукт – за несколько дней с момента появления приложения его аудитория превысила 100 тыс. человек.



Как мы видим, уход иностранных ИТ-гигантов оказался неприятен, но пользователи и авторы контента не остались один на один с проблемой – российские платформы работают не только над оптимизацией и улучшением существующих сервисов, но и над своими, уникальными «фишками», а также облегчают переход с зарубежных аналогов. Стоит отметить и меры поддержки ИТ-отрасли от государства, ускоряющие этот процесс. Но это не единственное, что движет разработчиками – сейчас для них есть мощный стимул в виде заново формирующегося рынка, дающего шанс талантам занять свою нишу и начать зарабатывать. Это же справедливо и для авторов контента. Все, что сейчас нужно – время.



Автор — эксперт Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации.

*Meta — компания-владелец Facebook и Instagram признана в РФ экстремистской организацией.