Россияне против утечек: перспективы коллективных исков

В последнее время в СМИ и соцсетях все активнее обсуждаются новости, связанные с коллективными исками к компаниям. Их суммы порой исчисляются миллионами рублей. Самыми громкими за последнее время стали иски о компенсации морального вреда к Яндекс Еде и недавний иск к оператору экспресс-доставки СДЭК, поводом для которого стала утечка, произошедшая в конце февраля. Также известно, что готовятся коллективные исковые заявления к Delivery Club и «Гемотесту».

Внимание к этим процессам сейчас повышено, юристы и обычные граждане пытаются понять: насколько перспективны подобные исковые заявления в России? Ведь институт групповых исков был закреплен в Гражданском процессуальном кодексе РФ лишь в 2019 году и к настоящему моменту в стране не сформировалась юридическая практика подобных исков к крупным компаниям. Чтобы ответить на этот вопрос, можно попробовать обратиться к опыту таких разбирательств между пользователями и компаниями в других странах.

Как выглядит практика коллективных исков за рубежом

Чаще всего кейсы групповых исков к компаниям встречаются в судебной практике США. Одним из «тяжеловесов» в подобных разбирательствах является американская компания Apple, пользователи «яблочных» устройств неустанно объединяются в инициативные группы и требуют компенсаций за неисправно работающие устройства, а также за обманутые ожидания.

Так, одним из самых громких дел стало коллективное разбирательство вокруг аккумуляторов, используемых в iPhone. Пользователи обвинили компанию Apple в намеренном замедлении работы старых смартфонов после выпуска новых моделей за счет обновлений программного обеспечения. Пользователи устройств сразу в нескольких штатах подали десятки аналогичных коллективных исков, которые в итоге были объединены в единый и рассмотрены федеральным судом Калифорнии. В стремлении урегулировать общенациональное дело, компания была вынуждена согласиться выплатить в общей сложности до $500 млн владельцам iPhone серий 6 и 7 в США.

А что говорит статистика?

Однако на деле подобные решения скорее являются исключением из правил, ведь фактически доказать, что компания нанесла ощутимый ущерб целой группе лиц, непросто. В этом случае истцам необходимо доказать факт морального или материального ущерба в каждом конкретном случае, а это требует значительных временных ресурсов и выяснения множества обстоятельств.

В практике той же компании Apple есть целый ряд примеров прямо противоположных решений по коллективным искам. Так, двое истцов из штата Нью-Йорк и один из Южной Каролины утверждали, что в своей рекламе Apple вводит потребителей в заблуждение относительно влагозащиты iPhone. Компанию обвинили в том, что она брала за iPhone вдвое больше денег, чем за «среднестатистические смартфоны», основываясь на ложных заявлениях о защитных свойствах гаджета. Иск к компании был отклонен — истцы не смогли доказать, что именно их смартфоны пострадали от такого «контакта с жидкостью».

Другой коллективный иск к компании Apple был отклонен в Ирландии. Жители поселка Атенрай выступили против строительства в нем огромного дата-центра площадью 200 га. По их мнению, проект угрожал экологической ситуации в поселке. Судья постановил, что иск «не имел исключительной общественной важности», также истцы привели недостаточное количество доводов против строительства.

Исковая практика по утечкам пользовательских данных из компаний

Международный опыт показывает: особенно трудно установить виновность компании в делах о массовых утечках данных пользователей. Так, коллективные притязания пользователей iTunes Store в штате Мичиган потерпели фиаско. Истцы обвинили компанию Apple в том, что она продает или иным образом раскрывает третьим лицам информацию о музыке, которую покупают владельцы iPhone и требовали компенсацию в размере $5 млрд. Изучив все претензии, судья отклонил заявление по делу за отсутствием доказательств по факту незаконного распространения данных.

Еще один громкий случай группового разбирательства, связанного с обнародованием данных, произошел также в США. Недавно был отклонен коллективный иск против медицинских компаний NorthEast Radiology PC и Alliance HealthCare Services. В результате утечки данных была опубликована конфиденциальная информация о здоровье более 1,2 млн человек, однако федеральный суд Нью-Йорка постановил, что в деле отсутствует состав преступления. По мнению судьи, простое раскрытие конфиденциальных данных не доказывает, что истцам был причинен ущерб в результате инцидента. А риск будущего ущерба был слишком умозрительным.

Поймать волну

Международная судебная практика показывает, что групповые иски – это весьма сложная, длительная и дорогостоящая процедура. Несмотря на то, что в российском паблике широко обсуждаются многочисленные коллективные иски, связанные с утечками данных и с уходом компаний из России, пока ни один подобный иск не был рассмотрен по существу.

Очевидно, что пока групповые исковые заявления в России не являются реально действующим правоприменительным инструментом и скорее используются для огласки той или иной проблематики. Еще более трудоемкий процесс — коллективные иски, поданные от правозащитных организаций.

Интересно, что на волне участившихся групповых притязаний к крупным компаниям начали появляться юридические организации, специализирующиеся на подобных процессах. Так, бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» подавало иск от имени российских пользователей к компании Netflix на 60 млн рублей. Он был отклонен судьей без объяснения причин. А юридический сервис DestraLegal.ru засветился в целом ряде подобных дел. Именно эта организация представляет интересы истцов в делах против Яндекс Еды, СДЭКа, ВТБ, Apple, Sony, GeekBrains и других компаний. Пока ни одно из них не дошло до решения суда, однако сервис смог воспользоваться ситуацией и широко рассказать о своих услугах в крупных федеральных СМИ.

Автор — генеральный директор Института исследований интернета.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.