Саморегулирование в условиях глобальной информатизации и цифровизации

Стремительное развитие цифровых технологий порождает необходимость обеспечения баланса между использованием их во благо общества и государства и противодействием угрозам, которые возникают в процессе такого развития. Российское право стремится своевременно отвечать потребностям в регулировании тех или иных отношений в цифровой среде. Однако это возможно не всегда. К тому же есть вопросы (например, этического характера), которые нельзя урегулировать законодательными нормами или это нецелесообразно. Все это актуализирует сегодня необходимость применения механизмов саморегулирования цифровой среды.

Что такое саморегулирование

Согласно действующему законодательству под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил в определенной сфере деятельности, а также контроль за их соблюдением.

Саморегулируемые организации (СРО) изначально считались одним из способов выстраивания эффективного диалога бизнеса с государством. Часть государственных полномочий была передана саморегулируемым организациям, чтобы они создавали и применяли требования, которые будут основываться на опыте и практике. Благодаря данному подходу акты саморегулирования имеют детальную проработку и отвечают потребностям в регулировании той или иной сферы.

Однако саморегулирование не является механизмом правового регулирования, оно осуществляется непосредственно компаниями, общественными и государственными институтами, гражданами и дополняет существующие нормы законодательства.

Важно обратить внимание на то, что оно не противопоставляется правовому регулированию, а призвано его именно дополнять.





Саморегулирование цифровой среды: каковы тренды

В цифровой среде сегодня можно выделить две основные тенденции: развитие саморегулирования информационной среды и внедрение цифровых технологий в саморегулирование. Отличие заключается в том, что в первом случае мы говорим о появлении своего рода тех самых СРО в сфере информационных (цифровых) технологий, а во втором – о внедрении данных технологий в работу существующих саморегулируемых организаций.

Также можно выделить тренды и принципы, на которых основывается деятельность саморегулируемых организаций в данной сфере:

- На первый план выдвигается человек как личность. Речь идет о соблюдении интересов и прав человека и о возможности и целесообразности внедрения новых технологий в его жизнь.

- Популяризация добровольного вступления в СРО. Первоначально может показаться, что из-за такого тренда саморегулируемые организации не получат широкого распространения, но это далеко не так. Сегодня все большую популярность набирает идея социальной ответственности бизнеса, поэтому большинство компаний, чьи ценности совпадают с данной организацией, не только вступают в СРО, но и всячески поддерживают развитие объединения. Так, например, и произошло с Альянсом по защите детей в цифровой среде, о котором мы расскажем позднее, Альянсом в сфере искусственного интеллекта.

- Сохранение конфиденциальности. Работа современных сервисов-участков СРО направлена на предотвращение утечек персональных данных. На практике известны случаи, когда в крупнейших корпорациях происходила утечка данных, что привело к тому, что практически каждый пользователь данного сервиса мог быть подвергнут хакерским атакам или становился жертвой мошенничества. Более того, взломы различных социальных сетей и программ приводят к тому, что на человека можно составить почти целое цифровое досье, состоящие из персональных данных, фото и видеоматериалов, банковских карт и т.д.





Какое бывает саморегулирование «в цифре»

Думаю, саморегулирование цифровой среды сегодня можно условно разделить на саморегулирование, вытекающее из требований закона и «добровольное» саморегулирование.

Если говорить о саморегулировании, вытекающем из норм закона, то, например, всем известно, что с 2021 года статья 10.6 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» возлагает на владельцев сайтов, социальных сетей, информационных систем дополнительные обязанности по соблюдению прав и законных интересов граждан и организаций; по мониторингу в целях выявления экстремистских материалов, призывов к массовым беспорядкам, террористической деятельности, оскорблений, дискриминации и других нарушений законодательства и по ограничению доступа к такой информации.

Сложнее с точки зрения понимания сегодня все обстоит с «добровольным» саморегулированием. Стоит сделать оговорку, что такой термин не имеет законодательного или доктринального подкрепления и является авторским понятием, под которым предлагается понимать саморегулирование, происходящее исключительно по инициативе ИТ-компаний, общественных и государственных институтов и других лиц, которое идет инициативно «снизу» (без дополнительной законодательной регламентации).

Анализируя существующий сегодня в России опыт в этой области, можно утверждать, что оно осуществляться путем формирования институтов саморегулирования.

Например, в 2019 году был создан Альянс по развитию искусственного интеллекта, а в сентябре 2021 года – Альянс по защите детей в цифровой среде. А также может осуществляться путем создания актов саморегулирования. Например, в прошлом году разработаны Хартия «Цифровая этика детства», содержащая основные ценности и принципы, призванные объединить всех стейкхолдеров вокруг общей миссии – создания защищенной и благоприятной цифровой среды для детей, и Кодекс этики в сфере ИИ.

Достаточно подробно об Альянсе по защите детей в цифровой среде и Хартии «Цифровая этика детства» шла речь в колонке «Цифровая этика детства»: объединяющая повестка и ценностный подход», а о деятельности Альянса в сфере ИИ и его, наверное, главном на сегодняшний день продукте – Кодексе этики в сфере ИИ в колонке «Влияние ИИ на общество и молодежную аудиторию: зачем нужны правила поведения».

В рамках данной же статьи хотелось рассмотреть именно общие тенденции саморегулирования в России, поэтому подробно на названых институтах и их продуктах останавливаться не будем.

Возвращаясь к вопросу «добровольного» саморегулирования, интересно, что в рамках экспертной сессии Молодежного цифрового омбудсмена «Информационная зависимость» - новая болезнь или очередной фейк?», проходившей 7 июня в рамках Международного ИТ-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске среди экспертов возникла оживленная дискуссия относительно того, должно ли такое «добровольное» саморегулирование, в том числе осуществляемое с целью обеспечения безопасности человека в цифровой среде, быть разрешено государством посредством законодательного упоминания такой возможности, или же оно должно остаться «вне правовой регламентации» как одно из проявлений своего рода гражданской инициативы. Эксперты разделились на «два лагеря», поэтому на сегодняшний день этот вопрос остался без ответа.

Подведем итог

Саморегулирование цифровой среды в России стремительно развивается и осуществляется в самых разных направлениях применения информационных (цифровых) технологий. Все больше на первый план выходит добровольное принятие дополнительных обязательств ИТ-бизнесом, общественными и государственными институтами для достижения общественно значимых целей. И зачастую такие обязательства основываются именно на этике как на способе воздействовать на то, что не может быть урегулировано правом.

В связи с актуальностью данной темы 1 июня 2022 года команда МЦО в рамках фестиваля детства и юности «Большая перемена» провела интерактивную дискуссию по теме «Этические вызовы Интернет-среды: как победить в борьбе за мораль и нравственность?».

В рамках этого мероприятия школьники 8-11 классов, будучи одной из категорий, защищаемой описанными нами ранее актами саморегулирования, высказались о важности данного вида регулирования и предложили свое видение обеспечения экологичного и нравственного поведения в цифровом пространстве. А в скором времени наша команда постарается реализовать часть таких идей, а также начнет работу в этом направлении со студенческой аудиторией. Но об этом я расскажу подробнее в одной из следующих колонок.



Автор — Молодежный цифровой омбудсмен.