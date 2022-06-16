«В новом балансе надо учиться жить уже сейчас»: как изменятся экономики России и Европы

Директор Института экономики роста им. Столыпина П. А. Антон Свириденко заявил, что резкий разрыв экономических связей России с Евросоюзом наводит на мысль, как жить дальше. Он отметил, что за формальными ограничениями, установленными с обеих сторон, просачивается вполне естественное экономически желание продолжать сотрудничество несмотря на санкции, жесткую риторику и добровольный уход некоторых компаний.

Совершенно не случайны заявления лидеров Евросоюза о том, что в общем то Европе с Россией жить и дальше и при любых условиях надо готовиться к диалогу, каким бы он не был.

Дело в том, что экономики России и Европы исторически дополняют друг друга. Этому способствуют 3 главных фактора – географическая близость, традиционно высокий уровень стран Европы в определенных сферах технологий, транзитная роль России как моста в Европу. Конечно, это дополняется ролью России как поставщика ресурсов, но, пожалуй, это не главное. В 19 веке многие ресурсы Европа добывала сама, а связи все равно были сильными.

Даже сейчас, несмотря, пожалуй, на самый массированный в истории пакет ограничений сотрудничество продолжается, так как оно органическое и естественное. Наоборот, там, где отказ от него, это во многом противоестественно, а там где противоестественно, не жди добра.

Более того несмотря на тысячи противоторговых барьеров экономические связи пробиваются через вроде бы как закрытые границы, оставляя шансы на поддержку экономики как в России, так и в Европе. Когда-то наши отношения вообще вышли на самый высокий уровень.

После открытия границ, либерализации экономики в 90х годах на фоне сырьевого бума 2000х динамика отношения постоянно повышалась, что привело к планам вообще создать единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока с возможным присоединением к этим планам крупных стран Азии.

Несмотря на то, что планы эти «подвисли» торговый оборот России с Евросоюзом в 2012 году достиг 358 млрд. долл., рекорд для России за всю историю среди всех торговых партнеров. Правда ключевым направлением сотрудничества стала линия – сырье и товары базового производства, хотя и с низким углеродным следом, в обмен на технологические линии, машины и оборудование, товары потребительского спроса, однако это сотрудничество было выгодно и даже сейчас продолжает быть выгодным для двух сторон.

Случившееся усиление политических, а скорее геополитических разногласий, причем как с отдельными странами Евросоюза, так и с другими мировыми игроками, действительно привело сначала к заморозке дальнейшей интеграции экономик, а сейчас и просто к снижению объемов торговли, инвестиций и всего чего можно, не говоря о других последствиях.

Однако поиск новых партнеров достаточно сложен как для Европы, так и для России (хотя надо признать в текущих условиях он точно будет продолжаться дальше), а уже произошедший разрыв связей грозит серьезными рисками.

Во-первых, будет сложно в заявленные сроки осуществить зеленый переход. Для его завершения как раз требовались относительно дешевые и доступные энергоресурсы, чтобы за ближайшее 5-10 лет перевооружить энергетические компании, промышленность, сферу услуг в направлении использования технологий с низким углеродным следом. Вместо этого сейчас средства направляются на покупку традиционных энергоресурсов по выросшим ценам, а также на расконсервирование неэкологичных источников, в частности, угольных электростанций.

Во-вторых, ранее направляемый в России экспорт надо будет перенаправлять, но найти такого платежеспособного клиента, как Россия, сложно.

Последствия есть и для России, и мы все их видим – во-первых мы лишаемся технологий, хотя есть шанс сделать свои, но это будет дорого, да и ценник на реэкспортированные европейские технологии, да и на доступные технологии других стран возрос. Во-вторых, рвутся связи в научной, культурной, понятно, что в энергетической сфере.

Кроме того, разрыв экономических связей влияет на весь мир, грозя уже более слабым экономическим игрокам, таким как страны Африки и наименее развитые страны Азии, последствиями в виде недостатка продовольствия, энергоресурсов и базовых товаров.

Поэтому, независимо от текущего развития событий для будущего представляется безусловно выгодным диалог культур на большом евразийском пространстве. Встает вопрос – каким будет этот диалог, скорее всего уже другим, основанном на паритете финансовых систем, приоритете двустороннего технологического сотрудничества, совместной реализации зеленой повестки, переходу к новым источникам энергии, и, наоборот линия ресурсы и дешевые потребтовары в обмен на технологии уйдет в прошлое.

Однако, безусловно, такой диалог будет не менее выгодным и перспективным как для европейских стран, так и для других игроков евразийского пространства. Откроются новые возможности сервисных и технологических секторов России, Китая и Индии, страны Европы будут менее озабочены поиском дешевых источников энергии, переходя на низкоуглеродные источники и более заинтересованы в проектах научного сотрудничества, совместных инвестициях.

По этой линии сформируются новые хозяйственные и логистические связи – как в коридоре Запад-Восток («новый шелковый путь»), так и в коридоре Север-Юг (Европа-Россия-страны Ближнего Востока, Иран, Индия).

Переход к новому типу сотрудничества на евразийском континенте начался не в этом году, когда политические трения достигли апогея, а со сменой технологических укладов, достижением крупными странами Азии нового уровня развития и вытекающему новому видению своей роли в мировой экономике. Именно тектонические сдвиги в балансе экономических сил как в Евразии, так и во всем мире являются настоящей причиной всех политических обострений и милитаристской риторики.

В этом новом балансе надо учиться жить уже сейчас. Нужен новый диалог культур на евразийском пространстве. Начать можно с линии Шанхай-Владивосток-Лиссабон, а потом к этому диалогу присоединяться и другие крайне заинтересованные стороны. В перспективе это поможет определить и контуры новой экономической системы и системы мировой безопасности.

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