Испытание на цифровую зрелость

По итогам всероссийской конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2022» в Нижнем Новгороде премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры совместно с Минпромторгом создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики. Ведомства с 1 августа этого года должны принять дополнительные меры поддержки для внедрения российских ИТ-продуктов и программно-аппаратных комплексов. Задача для отрасли вполне посильная, если учитывать, что в прошлом году валовая добавленная стоимость сектора втрое превзошла темп роста ВВП.

Российские товары и услуги, связанные с цифровыми технологиями, востребованы и за рубежом. Экспорт ИТ-продуктов и услуг в долларовом выражении вырос по сравнению с 2010 годом более чем в два раза. Наиболее значительное увеличение при этом продемонстрировали компьютерные услуги, которые за этот период выросли в четыре раза. Благодаря этому удалось выйти на положительное сальдо внешней торговли по данной статье.

За прошедшее десятилетие затраты на внедрение и использование товаров и услуг, связанных с цифровыми технологиями в России, увеличились в 2,5 раза (в постоянных ценах), что отражает широкое распространение цифровых технологий в экономике. Например, доля потребителей облачных сервисов по сравнению с 2013 годом выросла в 2,3 раза. Сейчас их услугами пользуется четверть организаций, почти столько же (22,4 процента) применяют технологии сбора, обработки и анализа больших данных, 13–17 процентов – геоинформационные системы и цифровые платформы.

Российский сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) находится на многолетнем пике своего развития (при этом его рост достигнут в значительной мере за счет динамики ИТ-импорта). Объем закупок иностранных ИТ-товаров, ПО и услуг составляет 70% процентов от валовой добавленной стоимости сектора (2,62 трлн. против 3,72 трлн. рублей), большая часть которой не была бы произведена без импорта. Поэтому прекращение деятельности на российском рынке крупнейших зарубежных вендоров создает ощутимый дефицит предложений цифровых технологий.

Однако не следует преувеличивать разрушительный потенциал санкций.

Это далеко не первая политически мотивированная попытка отрезать Россию от высокотехнологичного импорта. В предшествующие годы уже сложились жесткие барьеры, исключающие широкое распространение передовых технологий и механизмы сдерживания научно-технического развития определенных стран. Возник даже целый аппарат охранения технологического могущества американских и европейских цифровых корпораций. Причем многие существующие ограничения обусловлены далеко не только политическими, но и чисто рыночными факторами. Конкуренция в хайтеке настолько острая, что регулярно перерастает в торгово-экономическую войну, в эпицентре которой, в одной из предельных ее форм, оказалась Россия.

Специфика нынешней ситуации заключается в том, что блокируется импорт высокотехнологичной продукции и услуг широкого и массового потребления.

Поскольку во многих отраслях отечественной экономики выработаны эффективные механизмы развития в условиях ограниченного доступа к технологиям, нынешние экономические санкции несут не только негативные последствия. Блокируя цифровое развитие по ранее устоявшейся модели, основанной на импорте, они открывают новые возможности, которые раньше представлялись недостижимыми. Так, освобождаются многие рыночные ниши, которые до сих пор были недоступны для отечественных компаний. Крупнейшие российские потребители цифровых продуктов и услуг, ранее «запертые» в экосистемах зарубежных разработчиков, будут вынуждены замещать многие решения, прежде всего ПО, на доступные аналоги. Санкционные шоки послужат мобилизации внутренних ресурсов цифровой трансформации.

Российские разработчики сформировали значительные заделы в наиболее «сложных» классах программного обеспечения – базовом и инженерном. В ряде направлений уже созданы полнофункциональные российские альтернативы, которые обладают традиционно сильными компетенциями в решениях для информационной безопасности и машинном обучении. Массовое использование иностранных ИТ-решений, как правило, объясняется тем, что зарубежные продукты развиваются по модели экосистем и платформ, в то время как переход на российские решения сопряжен с проблемами несовместимости.

Принятые государством меры поддержки ИТ-сектора в высокой степени отвечают на возникающие вызовы.

В числе таких мер – расширение налоговых льгот для ИТ-компаний, увеличение объемов грантовой поддержки, льготного кредитования под проекты разработки. Особо отметим инициативы по разработке ПО наиболее востребованных классов (промышленное, инженерное, базовое) в формате консорциумов с участием, как разработчиков, так и ключевых потребителей.

Михаил Мишустин в Нижнем Новгороде отметил, что российская информационно-технологическая сфера должна стать платформенным сервисом для отечественной промышленности, которая поможет вывести ее на новый уровень развития. Он заявил, что быстрая перестройка базовых и высокотехнологичных отраслей в нынешних обстоятельствах возможна только при объединении усилий заказчиков и разработчиков.

В целях достижения цифрового суверенитета целесообразно учитывать несколько обстоятельств. Широкий спектр почти одномоментно введенных санкций фактически исключает возможности реагирования на них в режиме ручного управления. Требуются системные институциональные меры, направленные на развитие внутреннего рынка ИКТ-товаров и услуг. Важно минимизировать транзакционные издержки, включая создание безбарьерной среды взаимодействия компаний сектора ИКТ с ключевыми потребителями с наиболее устойчивыми и долгосрочными планами закупок цифровых продуктов и сервисов. Гарантированный заказ на разработки отечественных компаний со стороны крупного бизнеса и государственных организаций, если его удастся реализовать в достаточных объемах, станет действенным рычагом усиления потенциала сектора ИКТ.

Меры господдержки позволят смягчить последствия санкций в секторе ИКТ и отраслях – потребителях цифровых продуктов и услуг. Но в обозримой перспективе вряд ли удастся полностью заместить импорт цифровых продуктов и сервисов отечественными решениями. Сегодня ни одна страна в мире не может обеспечить себя всем спектром цифровых технологий. В краткосрочной перспективе необходимо активизировать сотрудничество со странами-партнерами, в том числе из ближнего зарубежья, что поможет частично возместить потери сектора ИКТ в связи с оттоком иностранных компаний и сформировать новые цепочки поставок. Для этого следует переориентировать модель и инфраструктуру дистрибуции ПО и продаж аппаратных средств, на работу с отечественными производителями и разработчиками, а также коллегами из дружественных стран.

Перспективное направление – продвижение на мировые рынки российских систем кибербезопасности. В связи с нарастающими кибератаками обостряется задача защиты критической информационной инфраструктуры. Большинство решений в этой сфере сейчас предоставляют две страны – США и Китай, что создает сложности для независимой внешней политики стран-покупателей. В нашей стране накоплены значительные заделы в области кибербезопасности и защиты суверенной критической инфраструктуры, и целесообразно обеспечивать продвижение российской продукции и услуг на рынки Азии, Африки, Латинской Америки.

В предшествующий период преобладания модели цифрового развития, основанного на импорте ИКТ-оборудования, электронной компонентной базы и ПО, значительная часть квалифицированных специалистов была сосредоточена на обеспечении их внедрения и использования. Даже в самой ИТ-отрасли, которая в последние годы остается лидером роста отечественного хайтека, в гораздо меньшей степени, чем в ведущих странах, представлены национальные продуктовые ИТ-компании – разработчики тиражного (лицензионного) ПО. Львиную долю выручки ИТ-отрасли формируют фирмы, осуществляющие адаптацию и интеграцию иностранного ПО. В этой связи определяющее требование цифровой трансформации «под санкциями» – кадровый маневр, причем как в количественном, так и в качественном отношениях. Требуется существенно увеличить масштабы подготовки высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным направлениям ИКТ, которые могут обеспечить разработку отечественных комплексных решений, особенно в критических значимых для экономики и безопасности областях.

Решая в оперативном режиме проблемы импортозамещения, важно не упустить из виду будущее. Возможно, на первом этапе иногда предстоит опираться на сравнительно более простые в освоении цифровые технологии предшествующих поколений. Но так или иначе, решение краткосрочных задач будет сочетаться со средне- и долгосрочными целями обеспечения цифрового суверенитета, приоритетным вниманием к наиболее перспективным направлениям достижения долгосрочной конкурентоспособности на глобальном уровне.

Автор — заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.