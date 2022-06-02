Вселенная киберспорта: какие преимущества и угрозы готовит нам игровой мир

Еще недавно неофициальный спорт признан самым быстроразвивающимся направлением индустрии развлечений, а рост оборота этой отрасли в России — наиболее высоким в мире. Киберспорт — это соревнование, которое основывается на видеоиграх. Оно может быть как индивидуальным, так и командным. Это развивает не только общесоциальные навыки, но и навыки по работе с компьютером, мелкую моторику и аналитическое мышление. В этой статье поговорим о том, чем привлекательно данное направление, а также о том, какие угрозы оно может принести в наш мир.

Что такое киберспорт и когда он появился

Киберспорт, или соревнование в виртуальном (компьютерном) пространстве — спортивная ниша, которая доступна всем, у кого есть компьютер и интернет, независимо от пола, возраста и физиологических способностей. Как и в любом другом спорте, в нем есть не только игроки и турниры, но еще и специальные спортивные организации, команды, зрители и болельщики, фанклубы и многое другое.

Данный вид спорта молод. Первый турнир прошел в 1997 году, однако свое оконченное развитие киберспорт еще до конца не обрел. Первоначальная идея этого вида деятельности принадлежит Эйнджелу Муньезу, который создал предприятие под названием «Профессиональная лига кибеспорта» (Cyberathlete Professional League). Задумка оправдала себя — соревнование действительно получило огромный медиаохват, заинтересованных предпринимателей, фанатов, спонсоров и игроков. Но в те времена киберспорт еще не мог называться спортом, поскольку официального признания видеоигр в качестве спортивной дисциплины не было, а значит, все «спортивные» клубы и турниры не имели официального характера.

Первой страной, в которой был закреплен киберспорт, стала Россия. Приказом Госкомспорта РФ от 25.07.2001 N449 «О введении видов спорта в государственные программы физического воспитания» киберспорт добился официального признания. Но уже в 2006 г. он был исключен из Всероссийского реестра видов спорта, потому что не соответствовал критерию для включения его в реестр, т.к. на тот момент киберспорт не был развит более чем в половине субъектов.

С течением времени киберспорт был популяризирован: он стал активно развиваться и в российских регионах, появились зарегистрированные общероссийские физкультурно-спортивного объединения, что привело к тому, что в 2016 году данная дисциплина получила достаточно оснований для включения ее в состав «официальных».





Киберспорт — временное развлечение или спорт будущего

Полагаю, киберспорт — это про будущее. Как уже говорилось ранее, киберспорт «стирает границы». Кибертурниры набирают невероятное количество зрителей, так, в 2021 году русскоязычная трансляция PGL собрала 865 тысяч болельщиков.

Согласно данным PwC (PricewaterhouseCoopers) за 2019 год, киберспорт вошел в топ-3 перспективных направлений развлекательной индустрии.

Помимо этого, киберспортсмены зарабатывают приличные деньги: например, на чемпионате The International 2019 по Dota 2 разыграли $34 млн, а за 2018 год мировой рынок киберспорта составил $775 млн. Для сравнения призовой фонд суперфинала в волейбольной лиге чемпионов составил всего $1,3 млн.

При этом более 70% призовой суммы получают именно игроки. Помимо призового фонда, они получают также проценты с продаж сувенирной и рекламной продукции, заработную плату от клуба (в случае трудоустройства) и т.д.





Какой потенциал у киберспорта

Достаточно распространенное мнение среди старшего поколения видеоигры — это зло, киберспорт — это глупость. Частично такое мнение имеет свои основания, о которых мы поговорим далее. Среди преимуществ такого вида деятельности можно выделить следующее:

1. Развитие волевых качеств и умственных способностей. Видеоигры улучшают пространственное мышление, помогают развивать мелкую моторику, реакцию и зрительную память. Как и в любом другом спорте, киберспорт воспитывает дисциплину и самоконтроль. Профессиональные геймеры, вопреки распространенному мнению, очень организованные и дисциплинированные даже с точки зрения режима дня. Ведь хаотичное расписание, переутомление не поможет добиться успеха.

2. Коммуникативные и социальные навыки. С социальной точки зрения видеоигры повышают самооценку, ведь игрок сможет увидеть не только свой прогресс, но и результат своей деятельности. Навыки, которые спортсмен получает в процессе игры, безусловно, помогают ему и в реальной жизни. Самое банальное — игрок отлично разбирается в работе компьютеров, у него высокая скорость печатания на клавиатуре. Немало важные аспекты: скорость реакции, знание языка (некоторые игры не имеют русскоязычного перевода, а также на международных турнирах взаимодействие с участниками и другими командами чаще всего именно на английском).

3. Умение работать в команде и одиночная работа. Кибертурниры бывают как командными, так и одиночными. А значит, игроки могут как прокачать личностный рост, так и получить навыки эффективного взаимодействия в команде. О том, как это пригодится в реальной жизни, думаю, говорить излишне.

4. Возможность выбора подходящего формата участия. Соревнования проходят как в очном, так и дистанционных форматах. Это прекрасная возможность для людей с ограниченными физическими возможностями. А также это шанс совмещать учебу/работу со спортом без вреда первому. Помимо этого, очные турниры — хороший шанс для путешествий и нетворкинга.

5. Киберспорт — это не только про игроков. Проводя аналогию с обычным спортом, в киберсфере есть также менеджеры, видеоредакторы, стримеры, организаторы турниров, тренеры и т.д.

Социальные связи в киберспорте

Сложно сказать, как влияет киберспорт на коммуникативные навыки и общение в реальной жизни. С одной стороны, даже самые застенчивые люди могут найти себе друга в сети. Более того, компьютерные игры — инструмент для развития молодежной политики, ведь это именно то, что может объединять людей из разных стран.

С другой стороны, всем известная зависимость от интернета и видеоигр развивается в том числе из-за неумения человека коммуницировать вне сети. Поэтому важно совмещать живое общение с интернет-дружбой.





Чем опасен киберспорт

Безусловно, у всего есть свои недостатки:

1. Ухудшение здоровья. В любом спорте так или иначе спортсмены могут получить травмы. Но если в легкой атлетике у спортсменов чаще всего возникает проблемы с коленями и суставами, то в киберспорте игроки с течением времени получают проблемы со зрением, позвоночником и т.д. Постоянное напряжение зрения и свет от монитора могут вызвать мигрени, недосып и негативно отразиться на состоянии всего организма. Многочасовые тренировки за компьютером вызывают проблемы с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом. В случае неправильного питания возможно развитие заболеваний кожи или ожирение.

2. Вред учебе или работе. Недаром существуют специальные спортивные школы, обучение в которых позволяет спортсмену уделять больше времени тренировкам, чем учебе. Киберспорт также требует много времени и усердных тренировок, что может быть в ущерб учебе/работе, поэтому, если вы планируете свое будущее именно в статусе спортсмена, необходимо выработать четкий график игр и стратегию получения образования.

3. Я не геймер. Я спортсмен. В случае с киберспортом стоит также разграничивать хобби и профессиональный спорт. Если человек сутками играет в видеоигры — это еще не значит, что он спортсмен и готовится к турниру. В данном случае речь будет идти про зависимость от компьютерных игр.

Психологи отмечают, что видеоигры возбуждают нервную систему, поэтому противопоказаны гиперактивным подросткам; игровая зависимость приводит к истощению нервной системы и ранним расстройствам психики.

Более того, часовые тренировки вызывают зависимость. Человек перестает жить в реальности, для него реальность — в компьютерной игре. Для того, чтобы достичь успеха, необходимы регулярные и многочасовые тренировки, что негативно будет отражаться на поведении человека вне игры.

4. Допинг в киберспорте. В любом спорте используются свои стимуляторы для повышения эффективности, это может быть как протеиновое питание, так и запрещенные вещества. Киберспорт не исключение — в основном спортсмену требуются вещества, которые бы увеличивали его работоспособность, концентрацию и реакцию. Самым «безобидным» в данном случае будут энергетические напитки. Однако на практике известны случаи, когда игроки для повышения своей эффективности принимали наркотические вещества.





Киберспорт и мероприятия

Сегодня киберспорт — это действительно актуальная в том числе с точки зрения права тема. Совсем недавно в рамках международного гуманитарного проекта «За права соотечественников», реализуемого Ассоциацией юристов России в рамках Союза юристов-блогеров, был подготовлен комментарий с ответом на резонансный сегодня вопрос: можно ли считать исключение команды Virtus.pro из турнира «Dota Pro Circuit 2021/2022», а также последующее расторжение киберспортивным клубом контракта с Иваном «Pure» Москаленко — дискриминацией?

В рамках своего комментария было предложено внести изменения в одно из Постановлений Пленума Верховного Суда РФ.

Более того, помимо ежегодных турниров и непосредственно самих игр, данная сфера является одной из популярнейших на межотраслевых площадках. 13 мая прошел второй форум по управлению интернетом (Youth RIGF).

В рамках мероприятия состоялась дискуссия «Эпидемия» киберспорта: рост игровой индустрии в мире». Спикерами данной площадки стали президент федерации компьютерного спорта России, генеральный директор и коммерческий директор холдинга ESforce, а также директор по стратегическому развитию VK play, которые рассказали про тенденции развития киберспорта в России и в мире.

Также на Youth RIGF-2022 Центром глобальной ИТ-кооперации были подписаны два документа по данной тематике.

Первый — меморандум с Федерацией компьютерного спорта России (ФКС). Соглашение позволит открыть новые возможности сотрудничества обеих организаций в области перспективных комплексных исследований. Кроме того, углубление партнерства окажет положительное влияние на развитие массового компьютерного спорта в нашей стране».

Вторым документом стал меморандум с киберспортивной организацией «Esforce Holding», в рамках которого стороны планируют работать над развитием российского экспертного сообщества, вовлеченного в игровую индустрию и киберспорт.

Кроме этого, на полях форума прошел мастер-класс от нашей команды совместно с представителем АНО «Диалог Регионы», посвященный влиянию фейковой информации на личность человека. Но об этом в одной из следующих колонок.

Подведем итог. Растущая популярность киберспорта значительно ускоряет процесс его принятия в обществе в качестве спорта в привычном понимании этого слова. При всех преимуществах у киберспорта есть также недостатки, среди которых можно выделить развитие интернет-зависимости, ухудшение физического и психического здоровья.



Автор — Молодежный цифровой омбудсмен.