Клевета, оскорбление и диффамация: три «кита» вербальной агрессии в сети

Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев проанализировал законодательное регулирование одних из самых популярных проявлений кибербуллинга в РФ и их влияние на человека.

С давних времен в обществе известно такое явление как «агрессия». Она может проявляться как в вербальной форме, так и в каких-либо действиях. Вербальная агрессия или словесное насилие - агрессия в речевой форме используется для снижения уверенности в себе и порождения чувства беспомощности у объекта нападения. Она включает в себя резкие слова, оскорбления, брань, угрозы и тому подобное.

Само понятие «вербальной ответственности» не закреплено в законодательстве, однако составы за правонарушения, являющиеся его проявлениями, можно встретить как в Кодексе об административных правонарушениях, так и в Уголовном кодексе. Это уже знакомые нам из предыдущих материалов: оскорбление и клевета.

Давайте разбираться подробно.

Оскорбление и клевета в законе

В соответствии ст. 5.61 КоАП РФ, оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме.

Признаки оскорбления:

1.Унижение чести и достоинства другого лица. Оно может быть выражено в устном виде, например, в голосовом сообщении, в письменной форме – обычное сообщение, и в других действиях.

2. Неприличная форма выражения, степень которой будет отягощать юридическую ответственность. Это означает, что чем более аморальной будет форма выражения, тем серьезнее будет ответственность для обидчика.

3.Умышленные действия. В данном случае обидчик должен осознавать свои действия и желать причинения вреда своим высказыванием.

Уголовный кодекс РФ в действующей редакции закрепляет ответственность за клевету (ст. 128.1 и 298.1).

Клевета — распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Признаки клеветы:

1. Распространение сведений, т.е. пересылка сообщений, репосты, комментарии и публикация постов.

2. Сведения должны быть ложными (то есть не соответствовать действительности).

3. Автор распространяемых сведений должен знать, что сведения не соответствуют действительности, что они ложные.

4. Сведения должны порочить честь и достоинство другого лица или подрывать его репутацию. Другими словами, эти ложные утверждения омрачают человека или компанию в глазах общества.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ порочащие сведения определяются, как утверждения о совершении гражданином или юридическим лицом общественно презираемого поступка (например, о совершении подлого поступка, о несоответствующем поведении в обществе и т.д.).

Таким образом, клевета представляет собой такое унижение чести и достоинства, в котором основным является наличие факта умышленного предоставления ложной информации, а наличие неприличной формы совершенно не обязательно. Для оскорбления, напротив, важным является употребление слов (или выражений) в неприличной форме, а наличие ложной информации совсем не обязательно.

Разграничение понятий на примерах

Легче всего увидеть разницу между понятиями приведенными правонарушениями на примерах.

Давайте представим следующую ситуацию – например, один блогер выложил у себя в аккаунте пост о том, что хореограф известного театра изнасиловал подопечных балерин.

Если было соответствующее решение суда в адрес хореографа, тогда это будет подтвержденные данные, которые не подпадают под признаки состава преступления. В другом случае перед нами - пример клеветы.

Эта ситуация подпадает под часть 5 статьи 128.1 УК РФ - клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления.

В качестве наказания УК РФ выделяет штраф в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Другой пример. Комментарий пользователя в адрес начинающей певицы: «Эта певичка меня жутко бесит, даже слова выговорить не может, а про ее ужасный голос вообще молчу».

Это пример оскорбления, т.е. унижения чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Причем ответственность за оскорбление в интернете гораздо серьезнее, чем за такое же оскорбление в жизни, т.к. сеть - общественная пространство, что означает публичность таких слов и выражений.

Оскорбления, совершенные путем направления СМС-сообщений либо личных сообщений, в том числе голосовых, в мессенджерах или социальных сетях, также подлежат квалификации по статье 5.61. КоАП РФ.

Или, например, в еженедельной сводке журнала, рассказывающем о самых острых скандалах, может появится публикация о том, что «народная артистка России родила от другого».

Этот пример сложно отнести к клевете или оскорблению, т.к., с одной стороны, эта ситуация может быть правдивой, но с другой, она может омрачить репутацию человека. Желтая пресса - яркий пример диффамации.

В постановлении пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N3 указывается два подхода к определению диффамации: в первом случае диффамация должна рассматриваться как распространение порочащей информации, которая не соответствует действительности; во втором случае, диффамация - это распространение порочащей информации, включая правдивую (достоверную) информацию.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что: «диффамация» - оглашение позорящих честь сведений, независимо от того, являются ли они правдивыми или ложными. Обязательным признаком диффамации является способ распространения информации: посредством публикации в печатных и электронных СМИ.

В зависимости от вида диффамации следуют различные правовые последствия. Так, за гражданско-правовую диффамацию (ст. 152 ГК РФ) юридическая ответственность будет выражена в виде: публичного опровержения, предоставления права на ответ, компенсации морального вреда, возмещение убытков, удаление сведений из сети интернет и уничтожение материальных носителей, содержащих оспариваемые сведения.

При уголовно-правовой диффамации (регулируется статьями 128.1; 297; 319 УК РФ) – штраф, обязательные работы, исправительные работы, арест. Административно-правовая диффамация влечет согласно статьям 5.13; 5.61; 17.16 КоАП РФ штраф.

Клевета, оскорбления и диффамация – формы кибербуллинга

Кибербуллинг - это травля в цифровом пространстве. Кибербуллинг может происходить в социальных сетях, мессенджерах, на игровых и других платформах.

Кибербуллинг как обобщающее понятие включает в себя и те противоправные действия, которые мы описывали выше. Подтвердить этот вывод можно еще и тем, что в законодательстве нет отдельной статьи за травлю в интернете: подобные действия наказываются в рамках статей УК РФ или КоАП РФ. Хотя при этом еще с 2018 года поднимался вопрос о том, чтобы дополнить действующее законодательство соответствующим положением.

В зависимости от степени травли и личных качеств человека такие действия могут его «сломать». Интернет-травля, агрессия, угрозы могут перерасти в реальное насилие, например, причинение вреда здоровью. На практике известны случаи, когда жертвы не могли справится с душевными переживаниями и совершали суицид.

Практически на каждой платформе существует возможность обратиться в техподдержку, в которой можно зафиксировать факт нарушения. Тогда платформа предпримет меры в отношении обидчика. Но в любом случае - отсутствие активной общественной позиции по этим вопросам приводит к еще большему росту случаев кибербуллинга.

Клевета, оскорбление и диффамация как проявление дискриминации

Дискриминация – это нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, его убеждений и других признаков.

Очень часто в интернете клевета и оскорбления проявляются именно на почве дискриминации. Национализм, который в особенности обострился в отношении россиян в последние месяцы, приводит к тому, что в сети начинается травля людей по расовой принадлежности. Если вы подверглись такому кибербуллингу первое, что нужно сделать – это успокоиться и не проявлять агрессию в ответ. Помните, ваши слова могут тоже расцениваться в качестве клеветы или травли. В сфере шоу-бизнеса даже есть специальный прием «спровоцировать» звезду, чтобы потом шантажировать этим человека.

Чтобы защитить свои права зафиксируйте факт травли – это может быть скриншот экрана или же запрос в центр поддержки платформы, чтобы они направили распечатку сообщений. Далее необходимо определить, действительно ли данные слова имеют в себе признаки состава правонарушения, о которых мы говорили ранее, после чего следует обратиться в компетентные органы – в МВД РФ, Прокуратуру РФ, Следственный комитет, суд.

В рамках деятельности Союза юристов-блогеров, созданного на базе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при поддержке Ассоциации юристов России для международного гуманитарного проекта «За права соотечественников», мной был дан комментарий по теме защиты прав школьников от дискриминации зарубежом.

Подведем итог.

Интернет – сегодня особенно значимый источник информации. Поэтому недоброжелатели часто выбирают его для распространения нелепых слухов. Такие высказывания могут пагубно влиять на моральный облик человека, а также приводить к реальному и, более того, значительному причинению психического и физического вреда жертве, падению прибыли компаний (ввиду пошатнувшейся деловой репутации).

Клевета, оскорбления и диффамация, являясь проявлениями кибербуллинга могут стать средством дискриминации, что нарушает общепризнанный принцип «недискриминации», который проявляется как в международных (например, во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.), так и отечественных нормативно правовых актах (например, в Конституции РФ, ТК РФ, УК РФ и тд).

Автор — Молодежный цифровой омбудсмен