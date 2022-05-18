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Депутаты хотят изменить правила игры на лотерейном рынке. Участники рынка выступают против

«Лента.ру»: поправки в закон о лотерейном бизнесе похоронят сам бизнес

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Группа депутатов от «Единой России» вынесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, применение которого может перекроить весь лотерейный рынок. Как пишут СМИ, во-первых, они предлагают назначить нового контролера, во-вторых, изменить правила покупки лотерейных билетов. Участники рынка утверждают, что подобными поправками в закон лотереи, по сути, приравниваются к азартным играм, что приведет к практически полному снижению к ним интереса. А российский бюджет недополучит существенную сумму из-за снижения количества участников розыгрышей

Два в одном

До сих пор лотерейный и игорный бизнесы были две отдельные сферы, поскольку регулируют их разные федеральные законы — «О лотереях» и «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Проведение лотерей в России с 2014 года полностью перешло в ведение государства, организаторами выступают Минфин и Минспорта. Операторами выступают частные компании: «Столото» (АО ТК «Центр»), ОАО «ГСЛ», ООО «Спортлото» и недавно вышедшее на рынок ООО «Спортивные лотереи».

Сейчас организаторы азартных игр перечисляют целевые отчисления на спорт через специально созданную компанию-оператора — «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), – пишет «Лента.ру». А вот операторы лотерей перечисляют целевые отчисления на спорт самостоятельно, напрямую в бюджет. Это посчитали неправильным депутаты Сергей Алтухов, Андрей Альшевский, Адальби Шхагошев и подготовили законопроект, который обязывает организаторов лотерей тоже встать под контроль ЕРАИ.

«Это будет способствовать повышению эффективности осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области организации и проведения азартных игр», указано в пояснительной записке к законопроекту. Тем самым инициаторы законопроекта усомнились в эффективности действующей системы контроля за проведением лотерей, которую осуществляет ФНС России. «Это первая публично опубликованная инициатива, которая не прошла этапа общественного обсуждения, а также этапа консультаций с крупными участниками и экспертами рынка», — обращают внимание в компании «Столото».

Новое звено

Сейчас целевые отчисления на спорт операторы лотерей напрямую перечисляют в федеральный бюджет. Законопроект обязывает операторов лотерей перечислять целевые отчисления на спорт через Единый центр учета переводов ставок (ЕЦУПС), принадлежащий ЕРАИ, как букмекеров и казино. По мнению участников рынка, добавление посредника в цепочку платежей эффективности надзору не добавит, а вот расходов у операторов существенно прибавится. «Целесообразность создания этих посредников непонятна, — отмечает адвокат Олег Волченко, руководитель Адвокатской конторы № 1 Московской Академической Коллегии Адвокатов. — Очевидно, что увеличится финансирование, необходимое для содержания этой системы. Но какие цели и задачи будет реализовывать эта система – на этот вопрос не отвечает ни законопроект, ни пояснительная записка к нему».

Расходы на посредника отнюдь не главная проблема новой схемы перечислений целевых взносов, указывают операторы лотерей. Логика инициаторов законопроекта заключается в том, чтобы унифицировать регулирование всех игр, основанных на риске. «Депутаты, предложившую данную законодательную инициативу, занимаются настоящим вредительством, — считает Маргарита Клинкевич, член федеральной комиссии по лотереям и играм при Правительстве РФ. — Они совершенно не понимают сути лотерей и путают ее с игорной деятельностью. В игорной индустрии, если призовой фонд не выиграл никто из игроков – выигрывает казино или букмекер. А в лотерее призовой фонд на 50-70 процентов разыгрывается между игроками в обязательном порядке, а невостребованные выигрыши перечисляются в бюджет государства».

Организация лотерей существенно отличается от механизмов тотализатора и казино, именно поэтому законодатель разделил два этих института, предусмотрев для каждого отдельное профильное регулирование, подчеркивают операторы лотерей. А новая схема приема ставок и выплаты выигрышей грозит попросту исчезновением массовых лотерей в России.

Попробуй, купи

Главным недостатком законопроекта, ужесточающего правила проведения лотерей в России, участники рынка называют чрезмерные требования для покупателей и продавцов лотерейных билетов, отмечает «Лента.ру». Купить лотерейный билет за наличные деньги по новым правилам будет нельзя, для полной прозрачности платить можно будет только со счета в Едином центре учета переводов ставок, поясняет Сергей Топилин, президент Ассоциации операторов государственных лотерей. Это значит, что прежде чем купить лотерейный билет, надо будет сначала заключить договор с Единым центром учета переводов ставок и пройти процедуру идентификации в соответствии с требованиями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».

Выплату выигрыша тоже предлагается производить исключительно на счет в ЕЦУПС. Сейчас небольшие выигрыши можно получить наличными в любой точке продаж, причем независимо от места покупки. Это примерно 97 процентов от всех выигрышей.

Наглядно масштаб предлагаемых изменений демонстрируют цифры. В 2021 году только под брендом «Столото» было продано более 638 миллионов билетов государственных лотерей, из них свыше 178 миллионов билетов были выигрышными. По мнению Сергея Топилина, законопроект разрушит созданную децентрализованную систему выплаты выигрышей в лотерею, которая сегодня насчитывает более 45 тысяч розничных точек распространения лотерей по всей стране, при которой, в отличие от азартных игр, участник лотереи может получить выигрыш по билету в любой точке распространения, а не только там, где участник приобрел билет.

Потери бюджета

Принятие закона не потребует расходов из федерального бюджета, указано в финансово-экономическом обосновании к законопроекту Комитета по экономической политике Госдумы РФ. Про возможные потери бюджета думские эксперты не пишут.

В «Столото» считают, что усложнение процессов приобретения лотерейных билетов и выплаты выигрышей приведет к снижению количества участников лотерей на 70-75 процентов от текущих показателей. Соответственно снизится выручка от проведения лотерей, а вместе с ней — доходы бюджета в виде целевых отчислений на спорт и налоговых поступлений.

Только от продажи лотерейных билетов под брендом «Столото» в 2021 году целевые отчисления на поддержку спорта в российский бюджет составили 2,6 миллиарда рублей, а общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней — 7,5 миллиарда рублей. Общий объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет на конец 2021 года составил 17,6 миллиарда рублей, отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ — 37,2 миллиарда рублей.

Кому выгодно

По мнению Олега Волченко, единственной стороной, которая может быть заинтересована в принятии данного законопроекта в его текущей форме, может стать некая частная кредитная организация, которая будет распоряжаться большими оборотами больших денежных средств. В компании «Столото» обращают внимание, что недавно вышедший на рынок оператор лотерей ООО «Спортивные лотереи» имеет схожий с Единым центром учета переводов ставок состав бенефициаров (Кремлев У.Н. и группа Банк ВТБ (ПАО). И тут возникает вопрос, нет ли тут нарушения федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Вряд ли кто возьмется отрицать, что для покупателей лотерейных билетов удобнее иметь выбор из разных вариантов оплаты и получения выигрыша. Более того, как отмечает «Лента.ру», децентрализованная сеть выплаты выигрышей в лотерею стимулирует конвертацию небольших выигрышей в новые лотерейные ставки. Так считают в «Столото». По данным компании, получатели небольших выигрышей, как правило, тратят их часть на новые лотерейные билеты, что существенно увеличивает выручку от проведения лотерей, а вместе с ней и целевые отчисления на спорт.

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