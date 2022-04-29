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Повышенный спрос и господдержка: каковы слагаемые успеха ИТ-сферы в новых условиях

Гендиректор «Сикрет Технолоджис» Александр Хегай рассказал, как развивать свои ИТ-продукты в России

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Ситуация в российской ИТ сфере, как и в любой другой, резко изменилась в текущем году. А вслед за ней изменились и приоритеты развития отрасли. В ближайшие несколько лет фокус будет направлен на импортозамещение самых базовых продуктов. К числу таковых относятся в том числе продукты по информационной безопасности.

По статистике более 50% утечек происходят по вине внутренних нарушителей, а доля утечек, вследствие фотографирования экрана компьютера на камеру смартфона растет из года в год. Причем такие утечки обнаруживаются, как правило, только по факту их опубликования в сети.

Представленные на рынке системы предотвращения утечек (DLP) не способны детектировать и предотвращать подобные инциденты, так как ограничиваются контролем цифрового информационного контура и не могут отследить факт фотографирования на смартфон.

При невозможности ограничить использование смартфонов на рабочем месте лучшей защитой является наличие эффективных инструментов расследования.

В частности, решение Trace Doc обеспечивает автоматическую уникализацию документов не видимым без применения средств обработки изображений способом, и обеспечивает расследование инцидентов утечки по фотографиям, бумажным копиям и скан-копиям документов.

Уникальный по своему роду проект был реализован командой «Сикрет Технолождис» благодаря поддержке Российского Фонда Развития Информационных Технологий (РФРИТ).

Всего за один год программный продукт прошел все стадии от проектирования до аппробации у реального потребителя. И уже с этого года успешно пилотируется и планируется к внедрению в ряде крупных заказчиков из финансовой и государственной сферы. Компания прошла конкурсный отбор проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий и по результат заключила соглашение с Фондом. Поддержка была реализована и в виде прямого финансирования 80% затрат компании на разработку продукта.

РФРИТ одна из немногих организаций, кто выделяет финансирование непосредственно на цели разработки программных продуктов в достаточном объеме. К тому же Фонд реализует поддержку дальнейшего продвижения продуктов на рынке. Делает их более доступными заказчику, компенсируя часть затрат на приобретение по программам цифровой трансформации бизнеса. Большая надежда на то, что подобные программы просуществуют как можно дольше. Это дает реальный шанс достичь высокого уровня импортозамещения в ближайшие пять лет.

Не менее значимым для отрасли также является льготное кредитование.

Финансирование проектов и текущей деятельности в банках на предлагаемых условиях значительно снижает рентабельность бизнеса. Здесь в ближайшее время мы ожидаем запуска программы кредитования ИТ отрасли по постановлению правительства 1598.

В целом, для ИТ в России сейчас созданы самые благоприятные условия уверенного роста: с одной стороны повышенный спрос, с другой государственная поддержка бизнеса.
 

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