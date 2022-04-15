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Этикет в сети: новое или «незабытое старое»

Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев высказался о роли сетевой культуры в жизни молодежи

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Аппарат Молодежного цифрового омбудсмена
В процессе развития технологий многие сферы жизни общества претерпевают изменения. Культура – не исключение: этикет, юмор, правила и нормы поведения буквально обретают в сети вторую, новую жизнь. С началом массового распространения интернета стало понятно, что исторически сложившиеся правила этикета не подходят для взаимодействия в виртуальном пространстве. Прямо в процессе общения в интернете молодежь незаметно для себя формирует коммуникативно-сетевые компетенции. Их принято называть сетевым этикетом или «нетикетом». Это нормы поведения и общения в сети, традиции и культура интернет-взаимодействия. В сегодняшней статье я расскажу о базовых постулатах цифрового этикета и покажу, как они влияют на наше общение в виртуальной среде.

Одна из самых известных теорий сетевого общества зародилась еще в начале 1990-х годов. Испанский социолог Кастельс утверждал, что развитие современных информационно-коммуникационных технологий ведет к изменению общественных отношений. С этим трудно не согласиться. Мы сами создаем сетевую культуру, а она, в свою очередь, изменяет нас, выходя за пределы виртуального пространства в реальную жизнь.

Сетевая культура – совокупность ценностей, норм, правил, установок, идей, языка и этикета информационной среды. То есть, культура включает в себя всю совокупность ценностей, качеств, норм, поведенческих стереотипов. Под этикой обычно понимается та часть культуры, в центре которой находится их нравственный аспект. Этикет, в свою очередь, – понятие еще более узкое.

Сетевой этикет – система правил, созданная людьми для комфортного взаимодействия друг с другом в сети.

Однозначно сказать, что такое сетевой этикет, затруднительно. А, между тем, он объединяет правила и нормы интернет-поведения, которые не только не стесняют, но иногда даже облегчают общение. Это и негласное правило ставить тему в электронном письме, и ограничение на объем текста в публикации, и т.д.

Правила сетевого этикета в целом можно разделить на несколько категорий:

1. Психологические или эмоциональные. Они практически идентичны действующим при живом общении и регулируют обращение на «ты» или «Вы», допустимый уровень юмора и жаргонизмов. В виртуальном пространстве к ним добавляются правила употребления эмоджи и клише.

2. Технические. Эта категория в основном касается оформления: шрифта, цвета, объема текста, орфографии и пунктуации. Отдельные правила касаются норм использования голосовых сообщений, особенно в случае, когда переписка идет между двумя незнакомыми людьми.

3. Административные: время отправки сообщения и ответа на него, правила цитирования, недопустимость плагиата и пр.

При этом жестко отделить сетевую культуру и цифровой этикет от «обычных» вряд ли получится. Большинство действий в сети дублируют наши действия в жизни. В интернете мы можем позволять себе немного расслабиться и не соблюдать правила орфографии и пунктуации или же, наоборот, по нескольку раз сверять каждое слово со словарем в переписке с партнерами. Но и в жизни мы можем делать то же самое: в устной речи сокращать или использовать несуществующие слова, а перед важным разговором или выступлением – готовить грамотную речь, прокручивать в голове нужные фразы.

Базовые правила нетикета

Каждой социальной сети присущ свой набор правил нетикета, однако мы выделили несколько базовых положений, соблюдение которых приветствуется в большинстве сообществ.

1. Помните, что общаетесь с таким же человеком
То, что допустимо для вас, может быть не принято собеседником. Неосторожные высказывания, особенно по острым политическим, религиозным и иным темам, может вызвать не только общественное порицание и обиду, но и юридическую ответственность. Не делайте то, что было бы неприятно вам. Например, отстаивая свою точку зрения, не оскорбляйте другую сторону.

2. Не поддавайтесь «трем врагам сетевой переписки»

Флуд – сообщения, зачастую объемные, но не несущие смысловой нагрузки.

Самый простой пример флуда – десятки стикеров или картинок. Флейм – «словесная война» – хаотичная перепалка, в ходе которой собеседники уходят от первоначальной темы и начинают переходить на личности. Офтопик – сообщение не в тему текущего обсуждения.

3. Каждое ваше действие оставляет след и фиксируется

Практически во всех приложениях или сайтах действия пользователей автоматически дублируются на облачный или иной носитель. Это значит, что в «самый нужный» момент негативный комментарий десятилетней давности может запятнать вашу репутацию, навредить карьере. Не делайте то, что может дискредитировать вас, и со своей стороны уважайте право частной переписки: пересылка сообщений или их скриншотов снизит уровень доверия собеседника к вам.

4. Помните о возможности взломов, хакерских атак, технических сбоев

В связи с напряженной внешнеполитической ситуацией российские сайты и приложения сейчас особенно часто подвергаются хакерским атакам. Взламывают не только аккаунты простых пользователей, но и государственные проекты, например, совсем недавно произошел взлом сайтов арбитражных судов РФ.

5. Придерживайтесь в сети тех же стандартов поведения, что и в жизни

Интернет – общественный ресурс, а, значит, в сети работают, по сути, те же правила, что и в общественных местах. Самый распространенный пример одновременного нарушения и сетевого этикета, и закона – оскорбления. Подобные дела регулируются общими нормами – например, статьей 5.61 КоАП РФ. Существует также возможность привлечения к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ.

6. Сформулировав вопрос, попробуйте сначала поискать ответ сами 

Перед тем, как задать вопрос другому человеку, стоит открыть комментарии или поисковик: вероятно, кто-то уже задал этот вопрос до вас и получил ответ. Эти простые действия сэкономят время (зачастую найти ответ самому гораздо быстрее, чем дождаться ответа от собеседника) и уберегут вас от присвоения со стороны других пользователей статуса «невнимательного / ленивого человека».

7. Избегайте излишнего отдаления своего сетевого образа от реального

Иногда создание в сети «второй версии себя» активно практикуется и даже приветствуется творческими людьми. Но если создать образ другого человека – не ваша цель, будьте аккуратны с фотошопом и речевыми приемами. Создавая идеальную картинку, будьте готовы к тому, что люди, с которыми вы познакомились в сети, могут не узнать вас в жизни. То же самое может быть и с вашим собеседником: интернет-образ может кардинально отличатся от действительности.

8. Рассматривайте интернет как площадку взаимопомощи и поддержки

Вы никогда не задумывались, почему в сети можно найти ответ на любой вопрос? В интернет-пространстве каждый старается поделиться чем-то с другими: будь то блог с рецептами или тренировками, или же объяснение сложнейших математических выражений. Не оставайтесь в стороне: делитесь своим опытом и благодарите за знания. Так авторы видят, что их труды были не напрасны.

9. Защитите себя и свой компьютер
Регулярно проверяйте компьютер на наличие вирусов, пользуйтесь антивирусными программами. Не переходите по неизвестным ссылкам: лучше не прочитать какую-то информацию, чем спасать после вирусной атаки свое устройство. Создавайте резервные копии важных файлов: это поможет восстановить данные в случае форс-мажоров.

10. Не храните важные документы в социальных сетях и мессенджерах, особенно в общем доступе. Многие пользователи привыкли таким образом хранить информацию, к которой есть постоянный доступ. Однако, это может нести прямые риски по сохранности персональных данных.

Как влияет сетевая культура на взаимоотношения

Ответ на вопрос достаточно прост: соблюдение общепринятых норм вызывает положительную или нейтральную реакцию. Нейтральная оценка в данном случае не является чем-то плохим. Мы настолько привыкли к тому, что «так и должно быть», что даже не замечаем, что следуем определенным правилам. Зато несоблюдение сетевого этикета показывает неуважительное или небрежное отношение к собеседнику и вызывает негатив.

Разберем на простом примере влияние сетевого этикета на взаимоотношения.

Иван – ученик 11 класса и сейчас выбирает вуз для поступления. В официальном сообществе «ВКонтакте» нужного университета Иван нашел ссылку на страницу Петра – председателя Студенческого совета. Недолго думая, Иван написал ему сообщение: «Привет! Мне интересно, нравится ли тебе учиться в универе? Посоветуешь ли ты его для поступления?». Через некоторое время Петр ответил: «Добрый день! Могу рассказать про учебу и студенческую жизнь, но ближе к вечеру. Пожалуйста, напишите нужные вопросы, а я на них отвечу, как освобожусь». Радостный Иван записал голосовое сообщение на 5 минут и до конца вечера периодически напоминал о себе. Уже ближе к ночи одиннадцатиклассник, так и не получив ответа, начал звонить Петру. Утром Иван увидел, что был заблокирован.

В чем же состояли ошибки героев?

Начнем с первого сообщения. Оно было бы уместно в случае, если люди уже знакомы между собой. Но, начиная общение с незнакомцем, стоит хотя бы представиться и уже после этого попросить его ответить на вопрос. Переход на «ты» со стороны Ивана тоже был явно преждевременным.

Более корректно было бы написать первое сообщение так: «Петр, здравствуйте! Меня зовут Иван, я абитуриент и хочу поступить в вуз, в котором вы учитесь. Можно задать вам несколько вопросов по поводу обучения и поступления?». Думаю, вы согласитесь, что такая формулировка нейтральна и не вызовет негативной реакции. Собеседник просто ответит, сможет ли он помочь, или нет.

Читаем внимательно ответ собеседника. По нему сразу же можно понять настрой человека: в нашем случае Петр занят, но пообещал ответить вечером. Ему стоило бы добавить: «Напишите интересующие вас вопросы. Я их прочитаю не сразу, но смогу ответить, когда освобожусь». В этом случае Иван смог бы понять, что про него не забыли, и не стал бы «заваливать» собеседника дополнительными сообщениями.

Далее. Петр четко указал: «напишите». Иван же вместо этого прислал голосовое сообщение. Перед этим стоило как минимум спросить, удобно ли собеседнику прослушать аудио, и в случае утвердительного ответа – емко изложить все вопросы.

Звонить Петру в ночное время явно не стоило. В таком случае допустимо написать адресату (одно!) сообщение: собеседник действительно может забыть о просьбе, и такое напоминание будет вполне уместно.

Но Петр тоже не совсем прав. Блокировка – не выход из ситуации. Безусловно, у каждого бывают тяжелые и загруженные дни, но стоит помнить, что собеседник – такой же человек со своими переживаниями и волнениями. Петр дал обещание ответить на вопросы вечером, и ему стоило предупредить Ивана о задержке.

Что еще можно сделать, чтобы «прокачать» навыки общения в сети?

1. Посмотреть запись Молодежно-экспертной диалоговой площадки «Общение в сети: где грань между способом самореализации и нарушением законодательства?», посвященной наиболее актуальным вопросам нетикета. Ее организовала команда МЦО в рамках IX Московского юридического форума 14 апреля.

2. Почитать книги по сетевому общению, например, одну из перечисленных ниже:

• Мария Бобылева «Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать»
• Ольга Лукинова «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете»
Джон Ронсон «Итак, вас публично опозорили. Как незнакомцы из социальных сетей превращаются в палачей»
• Ольга Северская, Лариса Селезнева «Эффективная бизнес-коммуникация»
• Джей Салливан «Проще говоря. Как писать деловые письма, проводить презентации, общаться с коллегами и клиентами»
• Эрик Куалман «Безопасная сеть. Правила сохранения репутации в эпоху социальных медиа и тотальной публичности»

3. Подписаться на полезные каналы и сообщества в социальных сетях.  Например, мне нравится Telegram-канал «Цифровой этикет».

4. Подписаться на сообщество МЦО «ВКонтакте». Цифровой этикет неразрывно связан с цифровой гигиеной. В группе регулярно выходят посты по данной тематике.

Итак, социальные сети сегодня – это не только способ общения.

Наше сетевое поведение непременно отражается на нас самих и нашей деловой репутации. Особая часть сетевой культуры – нетикет, который объединяет базовые правила, позволяющие пользователю успешно и эффективно взаимодействовать с окружающей виртуальной средой. Как и обычные нормы этикета, сетевой этикет постоянно развивается, поэтому свои навыки необходимо постоянно развиваться и улучшать. И команда Молодежного цифрового омбудсмена вам в этом поможет.
 
Автор — Молодежный цифровой омбудсмен

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