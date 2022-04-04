Эрик Шмидт: как миллиардер из Google связан с Белым домом

С февраля мы наблюдаем беспрецедентную войну, которую американские ИТ-гиганты объявили России. Одни разрешают публиковать призывы к насилию и смерти в отношении российских военных, другие удаляют СМИ без разбору, третьи просто закрывают для пользователей из РФ доступ к своим услугам, несмотря на то, как долго и сколько мы им платили за услуги и сколько долларов они на нас заработали. Очевидно, это делается не просто так, а по вежливой (или не очень) просьбе со стороны американского истеблишмента. Но и сама Силиконовая долина уже давно и прочно вовлечена в политику, поэтому принимаемые цифровыми корпорациями антироссийские решения отражают и позицию руководств этих компаний. Так, Ник Клегг, который сейчас фактически руководит Meta * , — бывший британский политик, который находится в теплых отношениях и с Британией, и с ЕС, и с США. А топ-менеджмент Google уже фактически «прописался» в американском Белом доме. Как это произошло?

Чисто научный интерес

Как выяснило POLITICO, бывший руководитель Google Эрик Шмидт давно стремился влиять на федеральную политику в области науки. У него были тесные связи еще с администрацией Барака Обамы. Однако при Байдене влияние Шмидта многократно усилилась, благодаря теплым отношениям с бывшим советником президента по науке Эриком Ландером и другими чиновниками действующей администрации. Кроме того, его благотворительный фонд, Schmidt Futures, косвенно выплачивал зарплату двум сотрудникам научного отдела, в том числе нынешнему руководителю Марку Айдиноффу.

Главный директор по инновациям в Schmidt Futures работал в качестве бесплатного консультанта в научном офисе правительства в течение четырех месяцев в прошлом году.

Участие фонда Шмидта в финансировании конкретных должностных лиц вызывало неоднократные тревожные сигналы со стороны внутренних регуляторов Белого дома – однако почти все они были проигнорированы.

Помимо этого, гугловский миллиардер входит в советы директоров самых разных технологических компаний, особенно занимающихся искусственным интеллектом. Шмидт владеет 20-процентной долей в хедж-фонде DE Shaw, который может похвастаться более чем 60 миллиардами долларов инвестиций и привлечённого капитала. Входит в совет директоров оборонного подрядчика Rebellion Defense. Является инвестором в Abacus.AI и недавно стал председателем Sandbox AQ — новой компании, которая является дочерним предприятием внутренней команды разработчиков ПО Google и планирует объединить «искусственный интеллект и квантовые технологии для решения сложных проблем, влияющих на общество».

Ты помнишь, как все начиналось

Шмидт оказался так близко «к звездам» не случайно. Его отношения с влиятельными демократами восходят ещё к 1990-м годам и строились долго и тщательно. Так, в качестве технического директора Sun MicroSystems в 1994 году Шмидт помог разработать первый веб-сайт Белого дома Билла Клинтона по адресу WhiteHouse.gov.

Когда миллиардер был генеральным директором Google, он участвовал в предвыборной кампании Обамы в октябре 2008 года, правда, объяснил, что «делает это лично», поскольку «Google официально нейтрален».

При этом с 2009 по 2015 год, когда Шмидт занимал пост генерального, а затем исполнительного директора Google, руководство компании ходило на встречи в Белый дом в среднем чаще одного раза в неделю.

Во время предвыборной кампании Обамы в 2012 году Шмидт помогал набирать кадры и консультировал по технологиям, а также был среди старших сотрудников и волонтеров в штабе кампании в ночь выборов. В 2016 году он пошел ва-банк в поддержку Хиллари Клинтон. В апреле 2014 года, за год до того, как Клинтон объявила о выдвижении своей кандидатуры, он отправил ее помощнику длинную записку под названием «Заметки для демократической кампании 2016 года». На предвыборной вечеринке в 2016 году Шмидта сфотографировали со значком «сотрудника».

После того, как Дональд Трамп выиграл выборы, Шмидт попытался сгладить разногласия и с новой администрацией.

Он сосредоточился на разработке идей в области искусственного интеллекта, а также укрепил свои отношения с демократами, которые могли войти в состав следующей администрации.

В 2018 году Конгресс создал Комиссию национальной безопасности по искусственному интеллекту (NSCAI), чтобы «рассмотреть методы и средства, необходимые для продвижения развития ИИ, машинного обучения и связанных с ними технологий для всестороннего удовлетворения потребностей национальной безопасности и обороны Соединенных Штатов».

Шмидт стал председателем, назначенным тогдашним председателем комитета Палаты представителей по вооруженным силам. И хотя он покинул совет директоров Google к 2019 году, он по-прежнему владел акциями материнской компании Google, Alphabet, на сумму 5,3 миллиарда долларов, - являясь при этом председателем NSCAI.

Schmidt Futures тем временем налаживала отношения с потенциальной следующей демократической администрацией. Фонд стал одним из их клиентов консалтинговой фирмы West Exec Advisors (её учредители - нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен и Мишель Флурной, потенциальный кандидат на пост министра обороны).

Флурной вместе со Шмидтом участвовала в мероприятии по сбору средств Байдена «Виртуальный разговор о технологиях и национальной безопасности» в 2020 году. Миллиардер также помог запустить компанию по обработке данных Civis Analytics и вошёл в её совет директоров. Эта организация помогала демократическим кампаниям, в том числе Байдена в 2020 году, таргетироваться на избирателей.

В июле 2021 года на «Глобальном саммите по новым технологиям», организованном NSCAI, Блинкен поблагодарил Шмидта и назвал его «другом».

Свой человек в Белом доме

Избрание Байдена на пост президента открыло для Шмидта новые возможности. Сейчас он сохраняет связи с правительством через своих бывших сотрудников и соратников. Например, Линдси Горман, старший политический советник по технологической стратегии в OSTP

(департамент правительства, консультирующий президента по вопросам науки и технологий, Office of Science and Technology Policy), была консультантом по политике в Schmidt Futures с мая 2020 года по январь 2021 года. А Джастин Линч, советник по вопросам политики искусственного интеллекта в OSTP до сентября прошлого года, присоединился к новому предприятию Schmidt AI под названием Special Competitive Studies Project, оставаясь при этом в OSTP «неоплачиваемым консультантом».

Александр Макгилливрей, главный заместитель главного технического директора США, который занимал аналогичную должность в администрации Обамы, был заместителем главного юрисконсульта Google по продуктам и интеллектуальной собственности, когда Шмидт был генеральным директором корпорации.

Таким образом, отпечатки Шмидта и Google можно найти по всему Белому дому.

Если у вас еще оставались сомнения в связях Силиконовой долины с американским правительством, то их можно смело отметать. Конечно, многие говорят: «Как же, американские власти возбуждают антимонопольные разбирательства против своих же гигантов, чего только стоит сговор Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Google, владеющей YouTube, на рынке онлайн-рекламы?» Да, возбуждают.

Однако подобные попытки регуляторов поставить на место цифровые корпорации не значит, что они (платформы и государство) «не повязаны».

Это лишь свидетельство того, что их отношения перестают быть односторонними.

ИТ-монстры показали, что готовы действовать по указке американского правительства и поддерживать текущую администрацию, но хотят за это бонусов и привилегий.

Такой вот симбиоз ради глобальной цифровой диктатуры.

Автор — член Общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН.