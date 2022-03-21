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Годовщина воссоединения Крыма с РФ и спецоперация на Украине: о чем пишут Telegram-каналы

Годовщина возвращения Крыма в состав России и ход спецоперации на Украине стали главными темами Telegram-каналов на прошлой неделе

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Восьмая годовщина возвращения Крыма в состав России и ход военной спецоперации на Украине — что интересовало Telegram-каналы на прошлой неделе.

На минувшей неделе отмечалась годовщина сразу двух исторических событий, каждое из которых очень значимо для актуальных событий, пишет «Мейстер».

«С первым все понятно – воссоединение России и Крыма. Второе хотелось бы забыть, но стоит вспомнить. Ранним утром по московскому времени 18 марта 2011 года Совбез ООН при воздержавшихся России и Китае принял резолюцию 1973 о бесполетной зоне над Ливией.

Если бы резолюция была реализована в том виде, в котором она была принята, то это усадило бы Кадаффи за стол переговоров с восставшими. Начался бы процесс политического урегулирования, десятки тысяч людей остались живы. Этот документ должен была остановить гражданский конфликт до того, как он перерастет в полноценную гражданскую войну. Именно этими аргументами Запад убедил Россию и Китай воздержаться.

Однако уже на следующий день авиация НАТО, прикрываясь резолюцией, начала бомбить сухопутные войска Ливии. Это очень важная точка в современных взаимоотношениях России и Запада, когда стало очевидно, что ничего кроме вранья от западных партнеров ждать не стоит, а их слово не значит ничего. <...>

Крым и Ливия наглядно показывают, чем «наши разведчики» отличаются от «ихних шпионов». После российских военных спецопераций начинает сумасшедшими темпами развиваться Крым, отстраиваются Грозный и Цхинвал; люди, привыкшие годами жить на войне или в условиях дискриминации, наконец-то привыкают к нормальной мирной жизни. После западных военных авантюр в руинах лежат города и целые страны, а о нормальной жизни людям остается только мечтать. Пожалуй, это главное, о чем стоит помнить на сегодняшний день», — отмечает канал.

ИА «Стекломой» в свою очередь рассказывает, как в пятницу в Москве отмечали годовщину возвращения Крыма в состав России.

«Битком забитые «Лужники», море российских флагов, максимально базовые выступления – такого не было с 2014 года.

Отдельного внимания заслуживает речь Артёма Жоги, отца погибшего комбата донецкой «Спарты», и его слова поддержки воинам нашей армии. Низкий поклон», — пишет канал.

А вот Никита Кричевский на контрате приводит статью Bild, в которой констатируется, что русские буквально сбежали из Куршевеля, отменив 90% отмены броней.

«Совсем недавно компания русских заказала вино, стоимостью 40 000 евро за бокал, а теперь тут пусто», - цитирует слова польского клиента Bild.

Власти Куршевеля прогнозируют экономические трудности для бюджета французского курорта, приводит профессор тезис из публикации немецкого таблоида.

«Владельцы ресторанов и отелей ожидают, что русских богачей заменят англичане и шейхи из арабских стран, однако признаются, что кроме россиян никто не умеет кутить так широко, отмечает немецкое издание», — резюмирует изданние.

Но изменилось все не только в Куршевеле.

«Болгария. Подсолнечное масло по 2 лева 10 стотинок кончилось. Вместо него появилось такое же, но по 5,69.

Германия. «Ханделсблатт» фиксирует рост цен на спагетти, маргарин, муку, подсолнечное масло в среднем на 11-21%, заворачивая это в пропаганду понятного содержания.

Северный Рейн-Вестфалия: купить подсолнечное масло очень трудно, во многих магазинах его нет. Люди начинают кооперироваться: одним в одном месте удается достать масло, другим в другом муку, потом обмениваются излишками. Оптимизм наших неповторим: «кто бы нам тридцать лет назад сказал, что в Германии так будет», — делится «Адекват» впечатлениями с мест.

Между тем канал РИАN заметил, как в американском телеэфире военный корреспондент Лара Логан предельно аргументированно раскритиковала пропаганду США по украинской теме.

«Журналистка прямо сказала, что западные СМИ буквально загнали своих читателей и зрителей в рамки, где можно лишь ненавидеть русских и всё, что с нами связано. При этом реальную картину событий на Украине (как в прошлом, так и в настоящем) медиа замалчивают», — передает выступление Логан Telegram-канал и делает вывод: таких голосов на английском нужно больше, конечно.

И, наконец, о спорте.

В Ханты-Мансийске на минувшей неделе завершились игры «Мы вместе. Спорт», в которых принимали участие российские паралимпийцы, напоминает «Доктор прописал».

«Международный паралимпийский комитет в начале запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Паралимпиаде-2022, которая проходила в Пекине. Спорт вне политики, ага-ага...

Игры в Ханты-Мансийске стартовали 18 марта. Награды были разыграны в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, следж-хоккее

Команда России завоевала 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей. Команда Белоруссии - 16 наград (5 золотых, 2 серебряные, 9 бронзовых). Команда Армении - одну золотую медаль

Полагаем, что подобные соревнования стоит проводить регулярно. Поддержка паралимпийцев важна всегда, вне зависимости от ситуации», — подытожил канал.

На этом все!
До следующей недели.

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