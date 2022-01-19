Политика
Бизнес
Общество
Армия
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На «АвтоВАЗе» назвали концепт Lada Priora выдумкой 14:27
Айза Долматова сменила фамилию 14:26
На мэра Калуги подали заявление в прокуратуру из-за съемок Comedy Club 14:26
Идеальное будущее Microsoft оценили фразой «игровой Netflix» 14:23
Ученые рассчитали риск повторного заражения «омикроном» 14:18
Тарпищев объяснил, в чем Хачанову необходимо искать шансы в матче с Надалем 14:16
Токаев сменил главу еще одного силового ведомства 14:15
Мировому рынку труда предсказали замедленное восстановление из-за «омикрона» 14:14
Гаспар Ульель госпитализирован после падения 14:11
На Украине отремонтируют редкую модификацию советского вертолета 14:10

Чужие здесь не ходят

Почему важно развивать семейное предпринимательство

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Премьер-министр Михаил Мишустин на прошедшем в Москве IV Всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия» подчеркнул, что «в нашей стране семья – самая главная ценность». Он отметил, что с 1 марта этого года изменятся правила наследования бизнеса. По новому закону, владельцы бизнеса смогут создавать специальные фонды, которые будут заниматься вопросами наследства в соответствии с пожеланиями собственников.

В последние годы правительство уделяет много внимания вопросу развития предпринимательской сферы России. Это объясняется тем, что малое и среднее предпринимательство решает сразу несколько экономико-социальных задач. Малый бизнес сегодня является быстро адаптируемой системой, позволяющей в кратчайшие сроки помочь населению пережить изменения в соотношении спроса и предложения. При этом стоит отметить, что субъекты малого и среднего предпринимательства реализуют свое естественное преимущество – скорость изменения и быстроту принятия решения.

Правительство, оказывая поддержку семейному предпринимательству, способствует не только экономическому процветанию, но и социальному благополучию.

Семейный бизнес является основой экономик многих стран.

Именно такие компании составляют две трети от общей численности предприятий во всем мире, обеспечивают от 70 до 90 процентов годового глобального валового внутреннего продукта и от 50 до 80 процентов занятости населения.

Важным эффектом семейного бизнеса является укрепление межпоколенческих связей. Не секрет, что стремительное развитие интернета увеличило проблему цифрового неравенства, когда возрастные поколения испытывают затруднения в использовании диджитал среды, а молодые не интересуются проблемами старших.

Люди разных возрастов вынуждены жить в непохожих инфосредах и отдаляются друг друга.

А вот совместная деятельность все-таки сближает людей разных поколений. В семейных предприятиях есть возможность использовать как опыт старших поколений, так и энергию молодых для общего блага, что, безусловно, укрепляет фундамент доверия в семейных отношениях. Правительство уже не раз отмечало, что именно семейные предприятия больше других старались в пандемию сохранить рабочие места, уделяли внимание социальной политике.

Несмотря на все плюсы семейного предпринимательства, конечно, иногда они сталкиваются с объективными ограничениями - то не хватает средств к передовым технологиям, то дорожают кредиты. Существуют и приходящие трудности. Сегодня это вынужденные ограничения, накладываемые эпидемией коронавирусной инфекции. Субъекты малого и среднего предпринимательства чаще всего работают напрямую с населением, а потому больше подвержены риску ковидных ограничений. В этой связи действия правительства по поддержке семейных предпринимателей не могут не вызывать уважения.

Премьер Михаил Мишустин на форуме напомнил, что по поручению президента страны была реализована программа «ФОТ 2.0», благодаря которой удалось адресно списать более 430 млрд. рублей компаниям, сохранившим доковидную занятость. Стоит упомянуть о мере поддержки в форме снижения размера страховых взносов с 30 до 15 процентов, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства дополнительно сэкономить около 480 млрд рублей.

Правительство продолжает работу по улучшению адресности, выявлению наиболее эффективных мер поддержки малого сектора экономики.

Благодаря новой Концепции по совершенствованию порядка применения кодов ОКВЭД, предпринимателям будет упрощена процедура ведения бизнеса.

Поэтому можно с определенной уверенностью сказать, что меры поддержки и социальные лифты в современной России запущены вовремя. Использование их семейным предпринимателями поможет справиться не только с текущими проблемами бизнеса, но и создать устойчивое преимущество на будущее. Нашему малому бизнесу предстоит продолжить традиции известных династий предпринимателей, а также лучших семейных практик в других странах мира.

Автор — академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
СК выясняет, почему Нидерланды «похитили» у Крыма скифское золото
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту хищения золота скифов
Кандидат в банкроты и микрофирма хотят делать электромобили для Минпромторга
На госконтракт Минпромторга по электрокарам заявились фирмы, их никогда не выпускавшие
Каннибализм и растраты: каких президентов, кроме Порошенко, осудили после правления
Самые громкие дела против глав государств мира
Поклонская заявила, что полиция получала сообщения о якобы готовящемся на нее покушении
«Она трезвая не летает»: PR-директор о скандале с Волочковой
Полиция применила газ против сторонников Порошенко из-за попытки установить печки
Меркель отказалась от работы в ООН
Новости и материалы
В Казахстане создана петиция с требованием лишить Назарбаева неприкосновенности
На «АвтоВАЗе» назвали концепт Lada Priora выдумкой
Айза Долматова сменила фамилию
На мэра Калуги подали заявление в прокуратуру из-за съемок Comedy Club
Идеальное будущее Microsoft оценили фразой «игровой Netflix»
Ученые рассчитали риск повторного заражения «омикроном»
Тарпищев объяснил, в чем Хачанову необходимо искать шансы в матче с Надалем
Токаев сменил главу еще одного силового ведомства
Мировому рынку труда предсказали замедленное восстановление из-за «омикрона»
Гаспар Ульель госпитализирован после падения
На Украине отремонтируют редкую модификацию советского вертолета
Генпрокуратура попросила признать террористическим движение «Колумбайн»
Названы причины замедления работы телефонов
Железняков — хейтерам: вы обливали девочек грязью, а теперь стали правильные
В Германии захотели пересмотреть решение по оружию для Украины
В гараже заброшенного дома нашли раритетный дорогой Ford Mustang Shelby
Дочь актрисы Веры Воронковой рассказала о пережитом пожаре
Канадский лыжник: в Пекине на Большунова и Устюгова будут показывать пальцем
Все новости
Заболеваемость коронавирусом по всему миру выросла на 20% за неделю
ВОЗ заявила о росте смертности от COVID-19
По капле крови: нейросеть предскажет вероятность смерти от коронавируса
Ученые придумали, как по анализу крови оценить риск смерти от COVID-19
«Eжеквартальная или ежегодная выплата». Держателям ПИФов прописали бонус
ЦБ сообщил, что с 1 февраля доход от ПИФов можно будет получать не только с их продажи
Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию
В Кремле поприветствовали предложение Эрдогана о переговорах Путина и Зеленского
Грязные способы: как родственники воюют за наследство
Юристы рассказали, на что идут родственники умерших россиян, чтобы получить наследство
«Это один из первых подсчетов черных дыр за всю историю астрофизики»
Итальянские ученые назвали число черных дыр во Вселенной — их 40000000000000000000
Секс-символ 60-х: умерла актриса Иветт Мимо
Россия попросила «прекратить истерики и не нагнетать напряженность» вокруг проблемы Донбасса
Посольство России призвало США отказаться от планов поставок оружия на Украину
«США и Европа сами себе создают врагов». Кого НАТО боится в космосе
Почему Североатлантический альянс считает нападения в космосе реальной угрозой
«Украинские журналисты пишут материалы в фуфайке и валенках»
Союз журналистов Украины пожаловался на холод в редакциях из-за цен на газ
США нашли для санкций еще четыре цели
WSJ: Белый дом готовит ограничения против «пророссийских сепаратистов на Украине»
«Россия может в любой момент начать атаку на Украине»
Псаки: Россия готовилась эвакуировать семьи дипломатов из Украины
Режим ЧП снят: казахстанцам разрешили покупать алкоголь и бастовать
В Алма-Ате после снятия ЧП сохранили «красный» уровень опасности
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть