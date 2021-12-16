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Разрешения вслед за контролем

Стартует новый этап преобразований в сфере разрешительной деятельности государства

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Правительство Мишустина объявило о начале очередного этапа преобразований в сфере разрешительной деятельности государства. До нового года предполагается перевести на портал госуслуг 41 вид лицензий с одновременным сокращением количества подаваемых документов.

Усилия по оптимизации разрешительной деятельности можно только приветствовать. Много лет правительство было сосредоточено на реформе в сфере государственного контроля и надзора, однако «разрешения» и «контроль» — это два взаимосвязанных инструмента государственного регулирования, которые должны работать скоординировано. Например, можно усиливать контроль «на входе», при выдаче разрешения и ослабить в последующем, при осуществлении госнадзора. Или, наоборот, снизить «входные» барьеры при ужесточении контроля «на рынке». Потому продолжение «контрольно-надзорной» реформы на разрешительную деятельность является правильным и логичным шагом.

В настоящий момент в качестве наиболее существенного элемента преобразований называется перевод взаимодействия в электронную форму, что соответствует общему тренду внедрения цифровых технологий в деятельность государственных органов. Однако оценки НИУ ВШЭ показывают, что для предпринимателей согласно правилу «время-деньги» важнейшую роль играет также срок рассмотрения документов. Отрадно, что в ходе предшествующего эксперимента по отдельным видам лицензирования МЧС и Росздравнадзора указанный срок был сокращен с двух месяцев до трех недель с целевой установкой дальнейшего сокращения до двух недель.

На втором этапе подключатся еще 25 федеральных и региональных ведомств, в упрощенном формате будет выдаваться 41 вид лицензий.

В целом же, в отличие от государственного контроля, разрешительная деятельность является гораздо более сложным объектом для изменений. В настоящий момент правительство сосредоточено на лицензировании и государственной аккредитации, однако это наиболее хорошо урегулированные специальными федеральными законами формы разрешительной деятельности.

По оценкам НИУ ВШЭ на них приходится 117 видов разрешений. Самыми массовыми по количеству видов разрешений являются такие формы как «предоставление разрешений» (134 вида), «государственная регистрация» (93 вида), «ведение учетов, носящих разрешительный характер» (59 видов) и другие. Общий перечень видов разрешений нигде не зафиксирован и за последние 5 лет количество видов разрешений увеличилось на 16 % (с 541 вида в 2016 г.) при том, что 37 видов разрешений (около 5%) не имеют надлежащего нормативно-правового основания для осуществления. Для 64 видов разрешений (10 %) отсутствует подробное нормативно-правовое регулирование, а для 28 из 283 видов разрешений, выдаваемых за плату, отсутствуют четкие правила расчета размеров этой платы.

Таким образом, реформа разрешительной деятельности, — это амбициозная задача, поставленная вице-премьером Дмитрием Григоренко, которая при предыдущем составе правительства не выходила в практическую плоскость.

Перспективным направлением преобразований в сфере разрешительной деятельности является внедрение риск-ориентированного подхода, опирающегося на достаточно простую идею о том, что степень жесткости государственного вмешательства должна зависеть от риска причинения вреда охраняемым законом ценностей.

Кампания по внедрению риск-ориентированного подхода, широко начатая в 2015 году в контрольно-надзорной деятельности привела к изменению идеологии государственного контроля, переориентацию его с «палочной» системы на конечный результат, выражаемый в защите охраняемых ценностей. Представляется важным, во-первых, дальнейшее внедрение риск-ориентированного подхода для государственного контроля, а во-вторых, придание ему комплексного характера, а также распространение и на разрешительную деятельность.

Аналогичным образом целесообразно обеспечить согласование преобразований в разрешительной деятельности и дальнейшую работу «регуляторной гильотины».

По оценкам НИУ ВШЭ, по 27 видам лицензирования, попавших под ее действие в прошлом году, среднее количество обязательных требований для соискателей лицензии сократилось с 13,2 до 11,1, а для лицензиатов с 16 до 14. Для реформы разрешительной деятельности это означает, что оценивать следует не только количество предоставляемых документов, но и обязательных требований. Однако тут нужен персональный подход к каждому требованию, важно не «выплеснуть с водой ребенка» и в соответствии с риск-ориентированных подходом сохранить требования, от которых зависит жизнь и здоровье людей. Такая задача для правительственной команды кажется вполне посильной.

Автор — заместитель директора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

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