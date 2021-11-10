Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Стало известно, кого затронут новые санкции ЕС против Белоруссии 21:35
Кулеба заявил о смене Киевом «хода игры» в украинско-американских... 21:35
Болельщики сборной России ушли с трибуны, на которой произошла драка 21:32
Сутормин сделал счет 4:0 в матче Россия — Кипр 21:27
В ВС Украины заявили о массовом уходе военных 21:22
Игрок сборной России Мостовой забил третий мяч в ворота Кипра 21:21
Исполнитель роли Раскольникова объяснил, почему Достоевского читают до сих пор 21:20
Врач рассказала, сколько минут потребуется для заражения новым штаммом COVID-19 21:19
Смолов удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром 21:17
Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии 21:17

Кибербуллинг: как не стать жертвой

Что такое кибербуллинг и почему его нельзя назвать «несерьезной» проблемой

close
100%
Depositphotos
В сегодняшней колонке предлагаю продолжить разговор об актуальных проблемах молодых людей в цифровой среде и поговорить об уже известной, но от этого не менее распространенной и болезненной теме – кибербуллинге, разобрать его сущность, причины и способы защиты.

Кибербуллинг очень схож со своим «оффлайн-предшественником» – буллингом или, проще говоря, травлей. Это вербальное издевательство над пользователем цифрового пространства. Оно реализуется в угрозах, вызывании чувства стыда, критике внешнего вида, умственных способностей и т.д.

Все мы, особенно подростки и молодые люди, бываем чрезмерно чувствительны. Нередко можно услышать вопрос: как отличить кибербуллинг от неудачной шутки? Ведь иногда какое-либо высказывание действительно может не нести в себе издевательства. Случается, что от виртуального друга мы можем слышать неприятные или даже оскорбительные шутки.

Но если это не «разовая акция», а уже манера общения, приносящая дискомфорт, нужно попросить собеседника это прекратить.

Если «заигравшийся» извинится и изменит свое поведение, скорее всего, его действия не были намеренной травлей в Сети. В противном случае можно говорить о кибербуллинге. Здесь нужно добавить, что оскорбления в интернете, даже сделанные в личные сообщения, административно наказуемы. Оскорбления стоит научиться отличать от клеветы и диффамации, т.к. за них предусмотрена разная ответственность. Подробнее об их различиях и ответственности за распространение в Сети информации, унижающей честь и достоинство личности, можно прочитать в отдельной статье команды МЦО в группе «ВКонтакте».

Что подразумевает кибербуллинг?

Кибербуллинг – это обобщающее понятие для многих угроз информационно-мировоззренческой безопасности человека в цифровом пространстве. Единой позиции о количестве и содержании характерных черт кибербуллинга нет, но можно выделить наиболее распространенные. Преднамеренность – обидчики, как правило, знают, что приносит жертве дискомфорт и неудобства, что ее обижает, или же пытаются это выяснить при первых контактах. Систематичность – именно регулярные нападки заставляют жертву придавать действиям обидчика серьезное значение, принимать их близко к сердцу и отвечать, что ведет к «цепочке» травли.

Причинение вреда – жертва чувствует, что ей эмоционально, психологически, а иногда и физически плохо. Использование цифровых инструментов- нелицеприятных сообщений, фото, видео, комментариев и так далее.

По информации компании VK, c кибербуллингом в том или ином виде имело дело 58% россиян. При этом многие воспринимают его как самостоятельную угрозу безопасности и отдельное деструктивное явление, существующее в цифровой среде.

В целом, кибербуллинг может включать в себя:

- эксклюзию (остракизм) – аналог бойкота, исключение человека из той или иной социальной группы, игнорирование в играх, социальных сетях, на форумах и т.д;

- аутинг (разглашение персональных данных) – публикации о доходах и расходах, интимных фотографий, похищенных из гаджетов. Сюда же относят угрозы публикации личной информации;

- диссинг (клевета) – очернение репутации, распространение слухов и сплетничество. Агрессор генерирует любую информацию, которая выставит жертву «плохой».
Встречаются и такие формы кибербуллинга, как хейтинг, грифинг, взлом и кража аккаунта, киберсталкинг и так далее.

Какими могут быть последствия кибербуллинга?

Многие считают кибербуллинг несерьезной проблемой, однако он может приносить человеку вполне реальные физические и моральные страдания. Подростки, согласно уже упомянутому исследованию VK, ощущают стресс от травли в интернете в 2,5 раза сильнее.
Поэтому удавшийся кибербуллинг может оказать скрытое, но очень серьезное негативное воздействие на психику молодого человека. Дело может доходить до попыток самоубийства и самоповреждения.

Впоследствии пострадавший может сам стать агрессором или принять на себя роль «вечной жертвы».

Поэтому кибербуллинг – серьезная проблема, которую необходимо решать.

Как предотвратить кибербуллинг?

Зачастую агрессор – это своеобразный тип личности. Нередко он сам в прошлом подвергался травле и теперь «мстит». Однако иногда пользователь может спровоцировать кибербуллинг, например, первым начав или вступив в виртуальную перепалку. Иногда достаточно просто не дать пожару «разгореться». Соблюдайте цифровой этикет, следите за тем, что выкладываете на всеобщее обозрение, анализируйте профили и поведение тех, с кем общаетесь.

Если вы все-таки столкнулись с кибербуллингом:

1. Не реагируйте на нападки.

2. Сделайте скриншоты. Благодаря им можно будет попробовать привлечь обидчика к ответственности.

3. Заблокируйте аккаунт агрессора.

4. Пожалуйтесь на его профиль или на контент, нарушающий ваши границы, – это можно сделать во всех социальных сетях.

5. При необходимости подайте заявление в правоохранительные органы.

Это можно и нужно сделать, если действия агрессора подпадают под состав правонарушения. При определенных обстоятельствах агрессоры могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной или даже уголовной ответственности. Не бойтесь защищать свои права. Самая маленькая и, казалось бы, незначительная проблема может сильно мешать нам жить. С ними нужно научиться справляться осознанно и оперативно.

По инициативе VK, участника Альянса по защите детей в цифровой среде, 11 ноября было объявлено Днем борьбы с кибербуллингом. Уже несколько лет все желающие могут принять участие в широкомасштабных акциях по противодействию этому деструктивному явлению в Сети. Молодежный цифровой омбудсмен со своей командой также присоединится к ней, используя в своих социальных сетях хэштег #неткибербуллингу и желтое сердце-эмоджи – символ акции.

Приглашаем и вас 11 ноября поучаствовать в этой общероссийской социальной кампании!
Более того, в День борьбы с кибербуллингом мы планируем совместно с Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) запустить курс видео лекций «Кибербуллинг в молодежной среде: как от него защититься?». Не пропустите и следите за обновлениями в социальных сетях команды МЦО.

Автор – Молодежный цифровой омбудсмен.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Светит реальный срок». Что совершил брат Хабиба по дороге в аэропорт
Следственный комитет завел уголовное дело в отношении Усмана Нурмагомедова
5:0
Разминка перед Хорватией: Россия громит дома Кипр. LIVE
ЧМ-2022. Отбор. УЕФА. Группа Н. Россия — Кипр. ОНЛАЙН
QR-коды в транспорте: как это будет работать
Власти готовят законопроекты о введении QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах
Автор идеи о запрете называть национальность бандитов рассказал, почему закон не приняли раньше
Экс-журналист «Дождя» Давлетгильдеев удивился иску Жириновского о клевете
Генпрокуратура попросила ликвидировать центр «Мемориал»*
Бывшая ученица Елизарова рассказала, как обвиняемый в педофилии педагог вел себя с детьми
Новости и материалы
Стало известно, кого затронут новые санкции ЕС против Белоруссии
Кулеба заявил о смене Киевом «хода игры» в украинско-американских отношениях
Болельщики сборной России ушли с трибуны, на которой произошла драка
Сутормин сделал счет 4:0 в матче Россия — Кипр
В ВС Украины заявили о массовом уходе военных
Игрок сборной России Мостовой забил третий мяч в ворота Кипра
Исполнитель роли Раскольникова объяснил, почему Достоевского читают до сих пор
Врач рассказала, сколько минут потребуется для заражения новым штаммом COVID-19
Смолов удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром
Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии
Каждый второй опрошенный российский школьник хочет стать киберспортсменом
Читателей Die Welt насмешила просьба Меркель к Путину вмешаться в миграционный кризис
В Петербурге неизвестный объект упал с неба и попал на видео
Болельщики устроили драку на трибуне во время матча Россия — Кипр
Брата Хабиба доставят в Дагестан после наезда на полицейского
Пьяный россиянин жестоко убил полуторогодовалого сына знакомой из-за плача
Ростовского спасателя уволили за убийство собаки из приюта
В Генпрокуратуре пояснили требование ликвидировать центр «Мемориал»*
Все новости
Новое в деле о смерти Картрайта: он мог быть жив в момент расчленения
Судмедэксперты назвали возможную причину смерти рэпера Картрайта
История братьев, новый надзиратель: каким может быть второй сезон «Игры в кальмара»
«Игра в кальмара»: все о втором сезоне сериала
Две недели в тайге. Почему водитель живет на обочине в фуре
Как дальнобойщик выживает в упавшей в кювет фуре в Хабаровском крае
Стоит ли вкладывать в алмазы вместо доллара или золота
Эксперты оценили бриллианты с точки зрения инвестиционной привлекательности
«Меркель больше не повторит свою ошибку с беженцами»
Говоря о кризисе с мигрантами, Путин вновь посоветовал Меркель восстановить контакт с Минском
Глава Минкульта Украины уволился из-за реформы. Кто он и чем запомнился
Почему министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку
Купание в ядовитой пене. Как в Индии отметили священный праздник
«Нужно подумать об ужесточении ответственности за кибербуллинг»
В России число случаев интернет-травли детей выросло на 30% за третий квартал 2021 года
«Черное море для США теперь – домашнее. Москва должна утереться»
Что делают американские корабли и самолеты в Черноморском регионе
Проверка перед дорогой. Стоит ли доверять бытовому алкотестеру
Как выбрать домашний алкотестер
«Вам будет за это стыдно»: United Colors of Benetton осудили за мужские хиджабы
Итальянский бренд раскритиковали за продажу унисекс-хиджабов
«Фестиваль ненависти». Как в Варшаве используют ультраправых для борьбы с ЛГБТ
Националисты прошли маршем по Варшаве и сожгли флаг Германии
«Греем Европу, а они нам еще угрожают». Лукашенко готов перекрыть газ
В Евросоюзе пообещали не дать себя запугать заявлениями Лукашенко
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть