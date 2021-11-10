Что такое кибербуллинг и почему его нельзя назвать «несерьезной» проблемой

В сегодняшней колонке предлагаю продолжить разговор об актуальных проблемах молодых людей в цифровой среде и поговорить об уже известной, но от этого не менее распространенной и болезненной теме – кибербуллинге, разобрать его сущность, причины и способы защиты.

Кибербуллинг очень схож со своим «оффлайн-предшественником» – буллингом или, проще говоря, травлей. Это вербальное издевательство над пользователем цифрового пространства. Оно реализуется в угрозах, вызывании чувства стыда, критике внешнего вида, умственных способностей и т.д.

Все мы, особенно подростки и молодые люди, бываем чрезмерно чувствительны. Нередко можно услышать вопрос: как отличить кибербуллинг от неудачной шутки? Ведь иногда какое-либо высказывание действительно может не нести в себе издевательства. Случается, что от виртуального друга мы можем слышать неприятные или даже оскорбительные шутки.

Но если это не «разовая акция», а уже манера общения, приносящая дискомфорт, нужно попросить собеседника это прекратить.

Если «заигравшийся» извинится и изменит свое поведение, скорее всего, его действия не были намеренной травлей в Сети. В противном случае можно говорить о кибербуллинге. Здесь нужно добавить, что оскорбления в интернете, даже сделанные в личные сообщения, административно наказуемы. Оскорбления стоит научиться отличать от клеветы и диффамации, т.к. за них предусмотрена разная ответственность. Подробнее об их различиях и ответственности за распространение в Сети информации, унижающей честь и достоинство личности, можно прочитать в отдельной статье команды МЦО в группе «ВКонтакте».

Что подразумевает кибербуллинг?

Кибербуллинг – это обобщающее понятие для многих угроз информационно-мировоззренческой безопасности человека в цифровом пространстве. Единой позиции о количестве и содержании характерных черт кибербуллинга нет, но можно выделить наиболее распространенные. Преднамеренность – обидчики, как правило, знают, что приносит жертве дискомфорт и неудобства, что ее обижает, или же пытаются это выяснить при первых контактах. Систематичность – именно регулярные нападки заставляют жертву придавать действиям обидчика серьезное значение, принимать их близко к сердцу и отвечать, что ведет к «цепочке» травли.

Причинение вреда – жертва чувствует, что ей эмоционально, психологически, а иногда и физически плохо. Использование цифровых инструментов- нелицеприятных сообщений, фото, видео, комментариев и так далее.

По информации компании VK, c кибербуллингом в том или ином виде имело дело 58% россиян. При этом многие воспринимают его как самостоятельную угрозу безопасности и отдельное деструктивное явление, существующее в цифровой среде.

В целом, кибербуллинг может включать в себя:

- эксклюзию (остракизм) – аналог бойкота, исключение человека из той или иной социальной группы, игнорирование в играх, социальных сетях, на форумах и т.д;

- аутинг (разглашение персональных данных) – публикации о доходах и расходах, интимных фотографий, похищенных из гаджетов. Сюда же относят угрозы публикации личной информации;

- диссинг (клевета) – очернение репутации, распространение слухов и сплетничество. Агрессор генерирует любую информацию, которая выставит жертву «плохой».

Встречаются и такие формы кибербуллинга, как хейтинг, грифинг, взлом и кража аккаунта, киберсталкинг и так далее.

Какими могут быть последствия кибербуллинга?

Многие считают кибербуллинг несерьезной проблемой, однако он может приносить человеку вполне реальные физические и моральные страдания. Подростки, согласно уже упомянутому исследованию VK, ощущают стресс от травли в интернете в 2,5 раза сильнее.

Поэтому удавшийся кибербуллинг может оказать скрытое, но очень серьезное негативное воздействие на психику молодого человека. Дело может доходить до попыток самоубийства и самоповреждения.

Впоследствии пострадавший может сам стать агрессором или принять на себя роль «вечной жертвы».

Поэтому кибербуллинг – серьезная проблема, которую необходимо решать.

Как предотвратить кибербуллинг?

Зачастую агрессор – это своеобразный тип личности. Нередко он сам в прошлом подвергался травле и теперь «мстит». Однако иногда пользователь может спровоцировать кибербуллинг, например, первым начав или вступив в виртуальную перепалку. Иногда достаточно просто не дать пожару «разгореться». Соблюдайте цифровой этикет, следите за тем, что выкладываете на всеобщее обозрение, анализируйте профили и поведение тех, с кем общаетесь.

Если вы все-таки столкнулись с кибербуллингом:

1. Не реагируйте на нападки.

2. Сделайте скриншоты. Благодаря им можно будет попробовать привлечь обидчика к ответственности.

3. Заблокируйте аккаунт агрессора.

4. Пожалуйтесь на его профиль или на контент, нарушающий ваши границы, – это можно сделать во всех социальных сетях.

5. При необходимости подайте заявление в правоохранительные органы.

Это можно и нужно сделать, если действия агрессора подпадают под состав правонарушения. При определенных обстоятельствах агрессоры могут быть привлечены к гражданско-правовой, административной или даже уголовной ответственности. Не бойтесь защищать свои права. Самая маленькая и, казалось бы, незначительная проблема может сильно мешать нам жить. С ними нужно научиться справляться осознанно и оперативно.

По инициативе VK, участника Альянса по защите детей в цифровой среде, 11 ноября было объявлено Днем борьбы с кибербуллингом. Уже несколько лет все желающие могут принять участие в широкомасштабных акциях по противодействию этому деструктивному явлению в Сети. Молодежный цифровой омбудсмен со своей командой также присоединится к ней, используя в своих социальных сетях хэштег #неткибербуллингу и желтое сердце-эмоджи – символ акции.

Приглашаем и вас 11 ноября поучаствовать в этой общероссийской социальной кампании!

Более того, в День борьбы с кибербуллингом мы планируем совместно с Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) запустить курс видео лекций «Кибербуллинг в молодежной среде: как от него защититься?». Не пропустите и следите за обновлениями в социальных сетях команды МЦО.

Автор – Молодежный цифровой омбудсмен.