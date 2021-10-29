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Новый бюджет: социальная программа стала самой дорогой

Правительство потратит на социальную помощь более 7 трлн рублей

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о проекте бюджета на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов. Можно ли считать этот бюджет социальным, нашему изданию рассказал эксперт РАНХиГС, заведующий кафедрой конкурентного права Андрей Тенишев.

До 2024 года расходы бюджета по ключевым социальным разделам «Здравоохранение» и «Социальная политика» останутся на высоком уровне. Так, расходы на «Социальную политику» составят в 2022 году – 5837,8 млрд руб., в 2023 году – 6275,8 млрд рублей, в 2024 году – 6342,4 млрд рублей. На «Здравоохранение» выделят в 2022 году – 1245,5 млрд руб., в 2023 году – 1211,5 млрд рублей, в 2024 году – 1234,8 млрд руб.

Достаточно плавно произойдет переориентация бюджетной политики с антикризисных мер к устойчивому посткризисному росту.

Если посмотреть в процентах к ВВП, то динамика следующая – на «Здравоохранение» доля расходов постепенно снижается с 1,1 процента ВВП в 2021 году до 0,8 процента ВВП в 2024 году, на «Социальную политику» - с 4,4 процента ВВП до 4,2 процента ВВП в 2024 году. Такая динамика и дала повод критикам упрекнуть правительство в том, что проводимая политика отклоняется от заявленной борьбы с бедностью.

Но это не так, и здесь мы наблюдаем так называемый «эффект 1913 года», с которым было принято сравнивать успехи советской экономики, сколь бы абсурдным это сравнение не было. В нашем случае бюджет предстоящей трехлетки сравнивают с 2020 годом, когда пандемия привела к незапланированному кратному росту расходов именно по социальным направлениям. По сравнению с утвержденным еще до пандемии планом, расходы на здравоохранение выросли почти на 600 млрд. рублей, а на социальную сферу – почти на 2,7 трлн рублей.

Совершенно очевидно, что основной финансовый документ страны должен опираться на расчеты. А на случай форс-мажорных обстоятельств у правительства есть резервный фонд, которым оно достаточно часто и точечно пользуется (например, для поддержки медиков, покупку лекарств и другую поддержку здравоохранения в период пандемии).

Говоря о системе соцподдержки, то тут правительство выбрало курс на повышение ее «справедливости», когда почти 40 процентов социальной помощи оказывается адресно, с учетом нуждаемости. В проекте бюджета около 2,1 трлн рублей ежегодно предусмотрено на адресную поддержку более 5 млн семей с детьми. Эта статья включает в себя адресные пособия на детей до 8 лет, выплаты одиноким родителям с детьми 8–17 лет, а также беременным женщинам.

Почти 80 млрд рублей за три года предусмотрено на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта, призванной помочь им создать устойчивый источник дохода.

Всего на период с 2022 по 2024 годы проектом федерального бюджета на социальную поддержку предусмотрено направить свыше 7 трлн рублей, что значительно превышает допандемийные значения.

Расходы на пенсии граждан во время пандемии также продолжают расти. Это видно по расходным статьям Пенсионного фонда (ПФР). Фактические расходы ПФР в 2020-2021 годах превысят 20 тлрн рублей, а в 2022 году расходы запланированы на уровне 10,1 трлн рублей, то есть почти сопоставимые показатели. Доля расходов по разделу «Образование» вырастет с 4,9 процента в общем объеме расходов в текущем году до 5,2 процента или 1,3 трлн рублей в 2024 году.

Анализ проекта бюджета на 2022–2024 годы показывает его ярко выраженную социальную направленность. При этом логика законопроекта обусловлена завершением действия антикризисных и противопандемийных мер, оставляя правительству значительное пространство для маневра и финансирования антикризисных мер.

Автор — эксперт РАНХиГС, заведующий кафедрой конкурентного права.

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