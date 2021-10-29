Правительство потратит на социальную помощь более 7 трлн рублей

До 2024 года расходы бюджета по ключевым социальным разделам «Здравоохранение» и «Социальная политика» останутся на высоком уровне. Так, расходы на «Социальную политику» составят в 2022 году – 5837,8 млрд руб., в 2023 году – 6275,8 млрд рублей, в 2024 году – 6342,4 млрд рублей. На «Здравоохранение» выделят в 2022 году – 1245,5 млрд руб., в 2023 году – 1211,5 млрд рублей, в 2024 году – 1234,8 млрд руб.
Достаточно плавно произойдет переориентация бюджетной политики с антикризисных мер к устойчивому посткризисному росту.
Если посмотреть в процентах к ВВП, то динамика следующая – на «Здравоохранение» доля расходов постепенно снижается с 1,1 процента ВВП в 2021 году до 0,8 процента ВВП в 2024 году, на «Социальную политику» - с 4,4 процента ВВП до 4,2 процента ВВП в 2024 году. Такая динамика и дала повод критикам упрекнуть правительство в том, что проводимая политика отклоняется от заявленной борьбы с бедностью.
Но это не так, и здесь мы наблюдаем так называемый «эффект 1913 года», с которым было принято сравнивать успехи советской экономики, сколь бы абсурдным это сравнение не было. В нашем случае бюджет предстоящей трехлетки сравнивают с 2020 годом, когда пандемия привела к незапланированному кратному росту расходов именно по социальным направлениям. По сравнению с утвержденным еще до пандемии планом, расходы на здравоохранение выросли почти на 600 млрд. рублей, а на социальную сферу – почти на 2,7 трлн рублей.
Совершенно очевидно, что основной финансовый документ страны должен опираться на расчеты. А на случай форс-мажорных обстоятельств у правительства есть резервный фонд, которым оно достаточно часто и точечно пользуется (например, для поддержки медиков, покупку лекарств и другую поддержку здравоохранения в период пандемии).
Говоря о системе соцподдержки, то тут правительство выбрало курс на повышение ее «справедливости», когда почти 40 процентов социальной помощи оказывается адресно, с учетом нуждаемости. В проекте бюджета около 2,1 трлн рублей ежегодно предусмотрено на адресную поддержку более 5 млн семей с детьми. Эта статья включает в себя адресные пособия на детей до 8 лет, выплаты одиноким родителям с детьми 8–17 лет, а также беременным женщинам.
Почти 80 млрд рублей за три года предусмотрено на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта, призванной помочь им создать устойчивый источник дохода.
Всего на период с 2022 по 2024 годы проектом федерального бюджета на социальную поддержку предусмотрено направить свыше 7 трлн рублей, что значительно превышает допандемийные значения.
Расходы на пенсии граждан во время пандемии также продолжают расти. Это видно по расходным статьям Пенсионного фонда (ПФР). Фактические расходы ПФР в 2020-2021 годах превысят 20 тлрн рублей, а в 2022 году расходы запланированы на уровне 10,1 трлн рублей, то есть почти сопоставимые показатели. Доля расходов по разделу «Образование» вырастет с 4,9 процента в общем объеме расходов в текущем году до 5,2 процента или 1,3 трлн рублей в 2024 году.
Анализ проекта бюджета на 2022–2024 годы показывает его ярко выраженную социальную направленность. При этом логика законопроекта обусловлена завершением действия антикризисных и противопандемийных мер, оставляя правительству значительное пространство для маневра и финансирования антикризисных мер.
Автор — эксперт РАНХиГС, заведующий кафедрой конкурентного права.