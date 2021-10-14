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Почему перемены «любой ценой» не идут на пользу

Как россияне разочаровались в голосовании за кандидатов-популистов на губернаторских выборах

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Илья Наймушин/РИА «Новости»
Валентин Коновалов остался последним действующим губернатором, избранным в 2018 году на волне «абы кого, только не кандидата от власти». Тогда в четырёх из 22 регионов, где прошли выборы, результаты оказались во многом неожиданными. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» полагают, что россияне убедились: перемены «любой ценой» не идут на пользу.

В 2018 году фактически такая была опция «выпустить пар» после пенсионной реформы, вспоминает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Было протестное голосование в четырех регионах. В трех из них губернаторы уже поменялись. Так, владимирский губернатор Сипягин ушел в Думу, у него в регионе был сильный антирейтинг на момент перехода, — констатировала Кислицына. — Обновление тоже ведь должно быть осмысленным. Там, где губернаторы пришли просто на протестной волне, тот же Сипягин или Валентин Коновалов (в Хакасии), они были, очевидно, выбраны не за личные заслуги, а лишь потому, что тогда была важна идея проголосовать не за действующего руководителя региона», — отметила эксперт.

Например, в Хабаровском крае действующий глава региона Вячеслав Шпорт проиграл присягнувшему ему на верность депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. В Приморском же крае результаты выборов и вовсе пришлось отменить из-за допущенных фаворитами нарушений.

Но в целом, это явление не было массовым: в 18 других регионах, где в 2018 году также выбирали губернаторов, победили кандидаты, выдвинутые или поддержанные президентом России. И «Единая Россия» получила большинство на выборах в Законодательные собрания в 13 из 16 регионов, что стало успехом на фоне недовольства от объявленной в том же году пенсионной реформы.

Быстро была «отыграна» ситуация в Приморье, куда пришел Олег Кожемяко, имевший за плечами опыт руководства Амурской областью, Корякским автономным округом и Сахалинской областью. Фургал, когда миру были предъявлены скелеты из его шкафа, был отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента. Что до Коновалова, то такое ощущение, что его специально не трогают, вопреки всем скандальным историям, связанным с его губернаторством, демонстрируя тем самым ошибочность голосования за абы кого, вопреки здравому смыслу. Ну и некомпетентность КПРФ и её ставленников, заодно.

КПРФ раз за разом садится в лужу в Хакасии, говорит руководитель Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Компартия ничего сделать не может, чтобы вытащить регион из стагнации. Отношение людей к коммунистам все более и более ухудшается. Не зря «Единая Россия» там победила. В регионе, где коммунисты все держат, прекрасно побеждает «Единая Россия». Это тоже само за себя говорит. То есть люди устали от этого популизма, от непрофессионализма коммунистов», — отмечает Данилин.

Получается, что власти в 2018 году, дав выразить жителям регионов своё недовольство, сделали своего рода прививку.

Это прививка от популизма и бездумного протестного голосования.

Прошедшие три года показали, что перемены любой ценой не идут на пользу, они не нужны и никак не способствуют решению накопившихся проблем.

«В Хакасии, насколько я знаю, остро последние годы стоит проблема с обеспечением тепла, во Владимире были проблемы по здравоохранению — причем, в самый сложный ковидный период», - вспоминает Кислицына.

Жители Хабаровского края на фоне активной и продуктивной деятельности нового главы, судя по всему, поняли, что Фургалом руководили только коммерческие интересы и жажда личного пиара.

Популизм, на волне которого несистемные губернаторы пришли к власти в 2018 году, в этот раз потерпел полный крах.

Люди убедились в его несостоятельности. И теперь, судя по всему, жители регионов отдают предпочтение профессионалам, которых им рекомендует президент России. Это руководители, прошедшие обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва, с опытом в федеральных структурах и умением грамотно взаимодействовать федеральными органами исполнительной власти.

«Все, кто являются выходцами из «школы губернаторов, уже несколько лет в регионах работают, показывают высокие результаты, хорошую динамику изменений, и что самое главное, высокая оценка их деятельности даётся жителями регионов, — говорит Кислицына. — «Школа губернаторов» — это та система, которая показала свою эффективность, и важно поддерживать то, что работает, дает максимальные результаты».

Случайных людей в «школе губернаторов» нет, отмечает в свою очередь Павел Данилин.

«Там бывают депутаты, которые действительно на своем посту проявили себя очень хорошо, там бывают чиновники разного уровня, бизнесмены бывают тоже. Но общее — то, что там не бывает случайных людей», - подчеркивает эксперт.

В случае, когда человек – прежде всего профессионал, ни для избирателей, ни для президента совершенно не важно, какую политическую партию он представляет. Поэтому врио губернаторов назначаются и депутаты от ЛДПР, и члены «Справедливой России». «Или вот из последних: Русских – он коммунист, а у врио, назначенного в Ярославскую область, — я, так понимаю, что бэкграунд «яблочный». Поэтому тут вопрос результативности в первую очередь», — резюмировала Кислицына.

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