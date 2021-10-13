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Открытое письмо России

Эксперт по международным отношениям о преображении России за последние десятилетия

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Из личного архива
Это открытое письмо России и всем тем, кого волнует, как ее воспринимают в мире.

Вы знали, что петух является символом Франции, потому что он - единственное животное, способное петь, стоя обеими лапами в дерьме?

Так вот.

Я наблюдаю за Россией более 30 лет.

За последние 20 лет - годы Путина - произошла эволюция, настоящая тихая революция. Такая, какой не видела на одна страна в мире за всю свою историю. Россия оправилась от многовековой травмы и постепенно взяла на себя ответственность за себя и свою судьбу.

И все же западный мир постоянно устраивает России «порку», никогда не принимая во внимание неизбежную и несжимаемую ценность времени.

Как за 30 лет сделать то, что другие страны строили веками?!

Неспособность Запада понять Россию является результатом как субъективных, так и объективных факторов.

Но с другой стороны, Россия также может задаться вопросом, что нужно предпринять, чтобы переломить эту тенденцию.

Что, если ответить на этот вопрос – значит, осознать и признать неуверенность в себе?

И это отсутствие уверенности в себе приводит прежде всего к вопиющей стратегической ошибке, о чем свидетельствует недавний пример из мира космоса: Россия отправила в космос съемочную группу, в том числе талантливую актрису Юлию Пересильд, сыгравшую в фильме «Битва да Севастополь». Очень хорошо! Но вот как отреагировали российские СМИ – они вспомнили про аналогичный проект Тома Круза и SpaceX.

Ключевой вопрос: почему Россия испытывает потребность в течение как минимум 20 последних лет следовать американской «модели», совершая фундаментальную ошибку, пытаясь утвердиться на территории «врага».

После окончания Второй мировой войны США навязали миру свою «мягкую силу».

Коммуникация в мире за последние 30 лет претерпела печально фундаментальные изменения: медиа зародились как поддержка, продолжение действия, а теперь превратились в его инфоповод и источник.

И в западном мире мы живем в условиях главенства коммуникаций над фактами и действиями.

Вернемся к главному, к легитимности. Сейчас как никогда важно говорить о том, кто мы есть, объяснить, проиллюстрировать, описать, пригласить - вспомним фантастическую организацию ЧМ по футболу.

Давайте без опаски говорить об эволюции российской политической системы, о российских стандартах, их связи с нынешней эпохой, о мировых проблемах, о специфике России, о российской науке, культуре, о ее народах, о ее идентичности, о ее природе…

Последним примером на сегодняшний день является вакцина Sputnik V, которая могла бы стать огромным вкладом в человеческую цивилизацию, если бы те, кто увидел в ней оружие в геополитической конфронтации, не поставили бы свои интересы выше гениальности российских ученых.

«Мягкая сила» эффективна только в том случае, если она не забывает о своем «мягком» призвании и своей индентичности.

Именно в России, в ее корнях, в ее истории и современности следует найти способ говорить с миром. Именно тогда он будет нас слушать.

И именно так мы не рискуем по-прежнему получить в качестве символа медведя, который мог бы рычать, только стоя лапами в грязи.

Автор — эксперт по международным связям (гражданин России).

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