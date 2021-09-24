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Из всех искусств для детей и юношества самым главным является доброе кино

Евгений Ямбург о фильме «Небесная команда»

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Артем Коротаев/ТАСС
Судьба свела меня с режиссером театра и кино, писателем Владимиром Алениковым более четырех десятилетий назад. Всем памятны его замечательные музыкальные фильмы о приключениях Петрова и Васечкина. Сегодня смешно вспоминать, но эти картины с трудом пробивали себе путь на телеэкран, встречая сопротивление тогдашней цензуры, усмотревшей в веселых детских фильмах идеологическую диверсию. Тогда помнится я написал письмо от имени педагогической общественности в защиту этих лент. Прошли десятилетия, и сегодня уже мои внучки и их ровесники хохочут над приключениями Петрова и Васечкина.

Владимир Алеников прекрасно чувствует детей, понимает их психологию, поскольку начинал свою деятельность в качестве педагога русского языка и литературы, попутно руководившего созданным им детским театром в знаменитой второй московской математической школе.

А потом настали новые времена. И в самом начале перестройки, в 1984 году, он написал и поставил первый в истории советско - американский театральный мюзикл «Дитя мира», в котором в качестве актеров выступали российские и американские дети. Их гастроли по Америке в 1985 году были поистине триумфальными, спектакль стал культовым, положил начало целому мировому движению «Дитя мира».

Владимир Алеников режиссер мирового класса. В России он снял первый и единственный в отечественном кино драматический мюзикл «Биндюжник и король», который привёл его в Голливуд. Там он снял «Время тьмы» (в российском прокате «Феофания, рисующая смерть»), «Пистолет (с 6 до 7.30 вечера)», спродюсировал комедию «Голливудский мусор». А еще он с одинаковым успехом работает во всех регистрах, ибо ему удаются и остросюжетные триллеры, и удивительное, заставляющее задуматься артхаусное кино, такое как его прошлая картина «Странники терпенья».

Но для меня, учителя, особенно ценно то, что маститый режиссер Алеников не перестал быть педагогом в душе, поскольку он понимает, что из всех искусств для детей и юношества самым главным является доброе кино.

Пишу это в связи с тем, что недавно на экраны вышел новый фильм Владимира Аленикова «Небесная команда», посвященный трагической гибели знаменитой ярославской хоккейной команды «Локомотив».

Фильм не нуждается в дополнительной рекламе, он и так собирает полные залы. Но, коль скоро мы озабочены нравственным воспитанием юношества, разговаривать о нем с подростками имеет прямой смысл. Начнем с того, что я вздрогнул, когда узнал о выходе на экран картины. Дело в том, что ровно десять лет назад я волей случая оказался невольным свидетелем этой трагедии.

В Ярославле открывался мировой политический форум, в работе которого я должен был принять непосредственное участие. Организован он был как раз на территории спортивной арены ярославского «Локомотива». На форум прилетел тогдашний президент РФ, общественные деятели и политические лидеры разных стран. В целях обеспечения безопасности территория спортивной арены строго охранялась. И только одна глухая стена дворца спорта оставалась неприкрытой. В разгар политических дискуссий именно в эту стенку раздались глухие удары и послышалось невнятное скандирование каких-то лозунгов. Я выскочил посмотреть на тех, кто посмел нарушить работу важного международного форума, и увидел мальчиков и девочек, которые бросали алые гвоздики к этой стене, мгновенно ставшей ярославской стеной плача. Со слезами на глазах они стучали в эту стену, скандируя «Локо! Локо! Локо...». Так любовно они именовали свою любимую команду. В этот час стало известно, что самолет с командой разбился при взлете из ярославского аэропорта.

А команда действительно была уникальной. Надо признать, что у нас, к моему глубокому сожалению, сегодня нет ни одной сферы деятельности, будь то искусство или спорт, которая не была бы загажена. Деньгами ли, политиканством, или позорными договорными матчами и т.п. Увы, так во всем мире, чему мы были свидетелями на недавней олимпиаде в Токио.

Но сказанное ни в коей мере не относится к ярославскому «Локомотиву».

Будучи командой высочайшего мирового класса, она состояла из чистых душой спортсменов. Достаточно сказать, что капитан команды, Ткаченко Иван Леонидович, не говоря никому ни слова, перечислял большие деньги в детские дома. Вот и в этот день, накануне гибели, он успел перечислить на очередной детский дом пятьсот тысяч рублей. Стоит ли говорить, что в команду были влюблены местные мальчишки, мечтавшие поступить в спортивную школы, готовившую хоккейный резерв.

«Небесная команда» - фильм художественный, и хотя основан она на реальных событиях и судьбах, в нем появляется изобретенная режиссером сюжетная линия.

Главный герой этой сюжетной линии – подросток, фанатично влюбленный в хоккей. Его поведение, мягко говоря, далеко от идеала, и скорее всего он будет отчислен из спортивной школы на ближайшем педсовете. Но у парня есть мечта. Он хочет привести баннер команды - ее талисман на матч в Минск. С невероятными приключениями без документов и паспорта он доберется до Минска.

Отдельного разговора заслуживает девчачья тема, тема любви, трогательно решённая в картине. На злополучный самолет нет билетов. Но они не теряют времени даром. Девушки - невесты хоккеисты (в тот сезон должны были пожениться с полдюжины пар!) - отправляются в Москву, чтобы выбрать самое лучшее подвенечное платье. А оттуда уже в Минск на решающий матч, чтобы показать женихам свой свадебный наряд и тем самым поздравить женихов с победой, в которой они ни минуты не сомневаются. Их женихи - подлинные рыцари. Как же красиво ухаживали они за своими сужеными! Фильм лишний раз напоминает, что подлинные отношения между полами не сводятся к голому сексу, а предполагают душевную близость.

И, наконец, последнее... связь между поколениями. Сколько напрасных слов сказано о непробиваемой стене между детками и предками. Но в плацкартном поезде, идущем в Минск, едут и взрослые фанаты.

Среди них престарелый болельщик, который не пропустил ни одного матча своей любимой команды. На его счету восемьдесят поездок. К слову сказать, в разговорах взрослых болельщиков есть одна, на мой взгляд, важная воспитывающая реплика. На расхожие упреки в том, что фанаты, как правило, хулиганы и драчуны, следует четкий ответ: «Настоящие болельщики поддерживают свою команду и с уважением относятся к команде противника!».

Ход, предложенный Алениковым – рассказать о выдающихся спортсменах сквозь призму любви к ним фанатов и близких – столь же неожиданный, сколь и успешный.

Фильм с удивительной деликатностью рассказывает о замечательной команде. Мы нигде не видим лица актёров, играющих хоккеистов, режиссёр виртуозно использует подлинную хронику, сочетая её с игровыми сценами.

Финал картины не может не поражать. Не хочу быть спойлером, но в зале никто не остаётся равнодушным, впервые видел слёзы на глазах у взрослых мужчин. Пронзительная заключительная сцена остаётся в памяти навсегда.

P. S. Надеюсь сказанного достаточно, чтобы понять почему следует не просто смотреть, но и обсуждать с подростками этот выдающийся фильм.

В фильме снимались и знаменитые, известные широкой публике актеры и совсем еще молодые люди. Я для обсуждения фильма намеренно пригласил в школу Владимира Аленикова вместе с молодыми актерами дебютантами. Работали они блестяще. Убежден - их ждет в кино большое будущее. Многие из них бывшие и настоящие ученики В. Аленикова в Академии театрального и киноискусства Н.С.Михалкова. Мне отрадно, что он был и остался педагогом. Бывших педагогов не бывает.

Автор — заслуженный учитель РФ

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