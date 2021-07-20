Выжили благодаря или вопреки: поддержка малого и среднего бизнеса в период пандемии

По итогам 2020 года российский МСБ (малый и средний бизнес) потерял 2,8 трлн оборота, и основная причина — пандемия. При этом после снятия ограничений в столице и регионах убытки увеличились. В мае 2021 года обороты МСБ начали восстанавливаться, показатели в отдельных отраслях уже близки к доковидным временам. Хотя расслабиться еще рано. Благодаря чему выживали предприниматели — господдержке или собственным силам — и что для них делали государство и корпорации рассказала доцент Финуниверситета, кандидат экономических наук, руководитель АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Наталья Назарова.

Чем помогло государство малому и среднему бизнесу

Первой мерой госпомощи стали отсрочки по налогам и другим обязательным платежам (страховым), которые ввели во время локдауна. Дальше, когда МСП (малое и среднее предпринимательство) начало возвращаться к работе, в Москве ему предложили программы льготного кредитования (стабилизационные кредиты) — процентную ставку субсидируют до 6% годовых, а с 15 апреля 2020 года уже и 8%. Льготу согласились предоставить 12 банков. К августу 2020 года такими условиями кредитования воспользовались чуть больше 1,5 тыс. компаний. А заявки банки получили от 17 тыс. организаций МСП. Вот только к концу 2020 года льготное кредитование получили всего 10 тыс. компаний, занятых в сегменте МСП.



Как показало исследование Райффайзенбанка, проведенное в конце 2020 года, в пандемию мерами господдержки смогли воспользоваться только 20% бизнесменов. Причем в основном это были сектора здравоохранения и общепита, чуть меньше помощи получили туризм, спорт и ритейл. Каждый четвертый предприниматель не воспользовался господдержкой, потому что находился в отрасли, которой не полагались субсидии, льготы и налоговые каникулы. Об этом особенно активно сообщают представители бьюти-сферы, развлечений, IT-сектор.



Из всего государственного пакета мер самыми значимыми для предпринимателей стали налоговые и кредитные каникулы. А отсрочку по налогам и страховым взносам, в результате, правительство продлило до конца 2020 года. И после на весь 2021 год ввело мораторий на плановые проверки МСП. Правда «отсрочки» спасают не всех — налог на прибыль в пандемийный год естественным образом уменьшается. Но остальные разновидности (имущественный, транспортный и другие) не зависят от оборота бизнеса, и отсрочка выплаты не увеличивает бюджет предпринимателей. Ценность списания налоговых платежей и страховых взносов за второй квартал 2020 года (исключая НДС) выше, чем многих других мер. Но этого недостаточно, чтобы спасти выживающий бизнес — только незначительно смягчить последствия пандемии. Предприниматели просят решить вопрос с долгим ожиданием одобрения заявок на льготные кредиты, снижением налоговой нагрузки.

Что не так с государственными мерами поддержки

В конце 2020 года в Москве продлили меры господдержки МСП и внедрили пятый пакет, однако многие предприниматели высказались о том, что это практически не имеет смысла. Потому что заявленной помощи почти никто не получает: очень сложно попасть под все выставленные чиновниками критерии. В мае 2020 больше 40% предпринимателей сообщали, что не могут добиться положенных им субсидий и льгот (в апреле их было почти 50%). Например, из-за несоответствия цифр кодов ОКВЭД тем, что указаны в постановлениях правительства. В результате, условная транспортная отрасль в перечне есть, и ей вроде бы полагается помощь. Но получить ее она не может.



Резонансная история случилась с оздоровительным учреждением в Астрахани, которое запрашивало субсидии (и имело право по документам). Налоговая отказала в выплате, решив, что код в ОКВЭД не соответствует указанному в постановлении правительства. Впрочем, история разрешилась в пользу МСП — она появилась в Forbes и предпринимателю позвонил глава ФНС. Проблему решили. Однако маловероятно, что случай «путаницы» и отказа в помощи единичный, а вот успешное разрешение ситуации точно не массовое.



Другая проблема — список ОКВЭД пострадавших от пандемии крайне невелик: изначально в нем было 9 отраслей, в июле 2020 года их стало 12. И до сих пор предприниматели просят расширить этот перечень, но ничего не меняется.



В начале пандемии бизнес высказывался о том, что лучшей поддержкой стало бы снятие изоляции и возобновление деятельности, пусть и с ограничениями, потому что длительный простой уничтожает предпринимательство. Также были запросы на отмену торгового сбора, помощь с оплатой аренды (впрочем, московское МСП в сфере общепита получило отсрочку на три месяца), возвращение хотя бы части налогов за прошлый год (как сделали для самозанятых — единственная действительно сработавшая в полной мере поддержка). Сейчас предприниматели говорят, что им необходима выплата стимулирующего пособия, а также предоставление долгосрочных займов под ставку рефинансирования для восстановления бизнеса. Или хотя бы решение вопроса с кредитами — почти 90% получали отказ в оформлении льготного варианта.



А одной из самых больших проблем представители МСП называют «добровольную» вакцинацию — острую тему последнего месяца. Схема «или 60% компании прививаются, или бизнес платит штраф и не работает три месяца» становится актуальной для общепита, транспорта, образования, торговли, фитнеса, салонов красоты: тех, кто и так пострадал от пандемии. Руководители поставлены перед непростым выбором. Представители бьюти-индустрии говорят, что если надавят на сотрудников, те просто уйдут работать из дома и заберут клиентов. Салоны опустеют, и бизнесмены окажутся на мели. Об этом сообщают и в фитнес-индустрии, где также просят сдвинуть сроки обязательной вакцинации 60% сотрудников. Отдельные компании пытаются не давить, а стимулировать кадры: например, премии выдавать или разыгрывать среди вакцинировавшихся ценные призы — вроде Apple Watch (так поступают в сети OrangeFitness). Но это, опять же, траты, подъемные не для всех МСП. Как результат — представители МСП ждут новой волны закрытия компаний.

Как малый и средний бизнес выживает в пандемию