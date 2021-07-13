Пристегните ремни: что будет с ИТ-гигантами в будущем

Произвол бигтеха доставляет множество хлопот властям всех без исключения государств. А действующее законодательство далеко не всегда способно решить существующие проблемы. Актуализация норм и правил, действующих в цифровом пространстве, становится настоящим «трендом», одним из основоположников которого являются Соединенные Штаты Америки – родина большинства ИТ-гигантов. Происходящие здесь события так или иначе отражаются на мировой регуляторной повестке. Попробуем разобраться, к чему они могут привести нас в ближайшее время.

Кипящий котел

В конце июня Комитет Палаты представителей одобрил шесть новых антимонопольных законопроектов, направленных на регулирование технологических корпораций. Среди них и запрет онлайн-платформам США с месячной аудиторией больше 50 тыс. активных пользователей владеть более чем 25% акций, и запрет доминирующей на рынке ИТ-компании создавать свои собственные продукты или услуги, чтобы не мешать конкуренции. Также одна из правовых инициатив направлена на расширение прав пользователей в отношении своих персональных данных. А в пятницу, 9 июля, президент США Джо Байден подписал указ, направленный на пресечение неконкурентной практики в сфере больших технологий.

Несмотря на грандиозный «крестовый поход» американских властей на американский же бигтех, суд отклонил антимонопольные иски против Facebook, поданные еще в декабре прошлого года. Истцы, в качестве которых выступили американская Федеральная торговая комиссия (FTC) и группа генеральных прокуроров 48 штатов, не смогли доказать монопольное положение корпорации. Фактическая доля онлайн-площадки на рынке соцсетей также осталась неустановленной.

Вдобавок американское правосудие так и не смогло определиться с понятием «социальная сеть».

Решение суда может показаться ударом по антимонопольным планам Вашингтона. Однако оно может представлять куда более серьезную угрозу для самих ИТ-гигантов, таких как Facebook, Google, Amazon и Apple. Обнажившиеся пробелы в законодательстве вполне вероятно спровоцируют американских законодателей еще активнее взяться за реформирование ИТ-сферы. А недостатка в ярых критиках администрация Байдена явно не испытывает.

Вслед за США могут подтянуться и другие государства, обеспокоенные недобросовестным поведением транснациональных онлайн-платформ.

Зона турбулентности

Очевидно, что необходимость обуздать ИТ-корпорации осознают и Европа, и Азия.

Страны Евросоюза традиционно обвиняют технологических гигантов в недобросовестном использовании личных данных пользователей и недостаточной прозрачности рекомендательных алгоритмов.

В июне Франция обязала Google выплатить штраф в €220 млн за злоупотребление доминирующим положением на цифровом рынке страны. Начала собственное расследование и Германия, внимание которой также привлекло антиконкурентное поведение Apple, Amazon и Facebook. Аналогичные процессы ведутся и в Великобритании, покинувшей ЕС, но по-прежнему тяготеющей к его антимонопольной политике.

В Китае также идут активные разбирательства по делам крупных цифровых компаний.

Власти опасаются роста влияния онлайн-площадок на экономическую стабильность рынка и конфиденциальность данных граждан. Так, в начале июля Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) приказало удалить крупнейший сервис такси Didi из магазинов приложений, сославшись на риски для безопасности данных и защиту общественных интересов. Не меньше Поднебесной регулированием бигтеха озабочена Индия, обязавшая иностранные цифровые компании открывать в стране официальные представительства и с большей ответственностью подходить к модерации противоправного контента.

Россия, конечно, не может оставаться в стороне от регуляторных мировых трендов. В нашей стране еще с 2015 года действует положение о локализации хранения и отдельных процессов обработки персональных данных. Также в сентябре в ГД планируется внести пятый антимонопольный пакет, предлагающий меры по регулированию цифровых рынков в РФ. Кроме того, с 1 января 2022 года иностранные цифровые компании будут обязаны открывать официальные представительства на территории нашего государства. Кстати, в нашем законодательстве уже содержится вполне конкретное определение термина «социальная сеть».

Ответ очевиден

Независимо от того, идет ли речь о США, Евросоюзе или странах Азии – проблемы с бигтехом общие. В первую очередь, они заключаются в обработке персональных данных пользователей, подавлении конкурентов и нежелании ИТ-компаний играть по установленным правилам. Но должны ли власти вообще регулировать бигтех?

На этот вопрос нет и не может быть простого ответа.

Но мировой опыт явно свидетельствуют о том, что, если цифровые гиганты останутся без присмотра, их деятельность может нанести непоправимый вред не только мировой экономике, но и всем пользователям Сети.

Автор – руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации, доктор юридических наук, профессор