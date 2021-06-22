Да ты, брат, лишенец…

Очевидно, нужно было показать массовость притеснений всех категорий граждан. Вспомнить старое советское слово «лишенец». Только получается все равно не очень.

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Начнем с массовости. Чтобы ее создать ощущение, применяется нехитрая манипуляция – вместо официальной статистики подсовывается непонятная оценка.

Анонс на сайте призван убить цифрами – 9 миллионов, 6 миллионов. Кто больше… Только лукавить «Голос» (признан Минюстом иностранным агентом) начинает прямо с анонса.

Лиц с двойным гражданством и видом на жительство, коих нарисовано аж 6 миллионов. Так ли это?

С 2014 года все граждане России, имеющие двойное гражданство, обязаны встать на учет. Они и встают. Таких около миллиона.

Откуда 6 миллионов – еще в 2015 году ФМС предполагал (именно предполагал) что в стране с 1992 года российское гражданство получило более 6 млн иностранцев и лиц без гражданства. Но на регистрационный учет встало около миллиона. При этом за несвоевременную подачу заявления, а также за ложные или некорректные сведения в законе был предусмотрен административный штраф, скрывшим сведения о втором гражданстве грозила уже уголовная ответственность (со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или с отправкой на 400 часов обязательных работ).

Именно в этот период ФМС массово подавал в суды иски с требованием подтвердить гражданство. Отсюда логичный вывод – нет никаких 6 миллионов – есть в лучшем случае один.

Самое смешное – в тексте доклада (раздел 3.1.) примерно, так и написано. Но кто читает текст?

В чем вообще претензия – вы ведь так негодовали (справедливо), когда у очередного депутата или чиновника находился вид на жительство или свечной заводик где-нибудь в Майами. Все, не будет больше такого: или гражданин России или до свидания. Скрыл на стадии выдвижения – автоматом попал под двойное нарушение закона.

И что тут вообще обсуждать – права избирать этих людей никто не лишал. Насчет быть избранными? Так, может, они сначала определяться в органы власти какого государства?

Есть ведь пример Крыма и Севастополя. Сразу после воссоединения там была проведена перепись населения – численность граждан РФ составила 2,2 миллиона человек, из них 5,7 тысячи человек заявили о наличии второго гражданства. Граждан Украины в Крыму и Севастополе на тот момент было 46,4 тысячи.

Значит уже не 9 миллионов?

Когда речь идет об избирательных процедурах, «Голос»* тычет (и нередко правильно делает) в каждую запятую. А тут широкими мазками с допущениями вроде «их число может превышать…»

Следом за «двойными» идут «осуждённые за кражу, таких 1,1 млн человек за последнее десятилетие». Что-то повеяло «социально близкими».

Однако, и тут не все так просто. «На втором месте идут осужденные за кражу, в том числе с проникновением (два состава)». Но в законе четко разделены тяжкие и особо тяжкие преступления, и отдельно речь идет о части второй ст.158 Уголовного кодекса. Поражение в правах - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;

Это кража, совершенная: а) группой лиц по предварительному сговору; б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; в) с причинением значительного ущерба гражданину; г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем.

Заметим, что по этой части максимальный срок наказания – пять лет. То есть, по логике «Голоса»* у нас всем дают максималку? Очевидно, что в реальности это не так. «Судимый по приговору от 24 марта 2016 г. по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 года 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года)». А еще в виде наказания есть и штрафы, и обязательные работы и исправительные работы на срок до двух лет…

То есть статистика за десять лет тут не вполне уместна – у многих и срок вышел, и порог ограничений прошел.

Значит опять не 1,1 а меньше.

И правда – читаем, доклад, смотрим таблички осуждено 2010—2020 гг. (чел.) ч. 2 ст. 158 – кража 727 992. – в табличке «до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости».

Про «народную» наркотическую статью» (ч. 2 ст. 228 УК РФ), стоит сказать особо. И не потому что статистика опять за 10 лет, а максимальный срок – три года и ограничения 5 лет, поскольку в законе она прописана в подпункте 4.1, а не 2 пункта 8 статьи 4.

Но кто в этих пунктах подпунктах разбираться будет, правда?!

На мой взгляд, «Голос»* вновь манипулирует, рассказывая про «дело Голунова». Речь идет об осужденных – разве Иван Голунов был осужден? Всем известно, что как раз наоборот, осудили тех, кто пытался дело сфальсифицировать.

«Побольше цинизма, людям это нравится», - говорил небезызвестный Остап Бендер, отправляя Кису Воробьянинова украсть очередной стул.

«Голос»* так же цинично замешивает прогнозы, статистику, мнения – лишь бы побольше. Так кого же пытается спрятать «Голос»* в этих миллионах невинно замученных кровавым режимом?

«По «политическим» уголовным статьям за экстремизм за последние десять лет было осуждено не так много — 3363 человека».

В общем, из мифических девяти миллионов пока подтверждаются лишь менее двух, из которых около миллиона составляют лица с вторым гражданством и несколько сотен тысяч лиц с уголовным прошлым. Эти люди действительно не имеют права быть избранными, но имеют всю полноту прав избирателей.

Идём дальше.

«Больше всего вопросов относительно соразмерности наказания (лишения права быть избранным) реальному проступку» возникает у «Голоса»* по двум статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ведь по ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами») только в 2020 году были осуждены 2274 человека.

Опасается «Голос»* и за граждан, подвергнутых наказанию по ст. 20.2 КоАП РФ за организацию или участие в несогласованных акциях, ведь при неоднократном повторении это может стать преюдицией к уголовной ст. 212.1.

И ведь сами пишут – при неоднократном повторении. Это называется рецидив. Для того чтобы он произошел, нужна воля гражданина. Совершать правонарушение или не совершать.

Нужны ли обществу депутаты, которые последовательно, неоднократно и осознано нарушают законы?

Вспомнили Галямину. Интересно, а муниципальный депутат Галямина как бы реагировала на требования избирателей восстановить все заборы, выломанные «мирными гражданами» во время «мирного гуляния по Москве» организованного ... депутатом Галяминой. Денег бы из бюджета просила и власть ругала, что не дают.

Ну и как обычно у «Голоса»* — вишенка на торте: перечень российских политиков, которые лишены или могут быть лишены пассивного избирательного права состоит из 6 (!) человек.

Комментарии, по-моему, излишни.

*«Голос» признан иностранным агентом.

Автор — политолог директор благотворительного учреждения «Право и порядок»