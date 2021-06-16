Типичный пример – это ситуация, в которую недавно попала компания Shell. Она под натиском «активистов-экологистов» (не путать с экологами) объявила о реализации масштабной зеленой программы. Понимая, что в финансовом плане это неизбежно ведет к потерям, корпорация решила одновременно сделать ставку и на старое доброе «черное» – объявила об осуществлении ряда нефтегазовых проектов, денежный поток от которых должен был финансировать «зеленые» инициативы. Один из основных таких проектов – освоение сланцевого бассейна Permian в США. Но не тут-то было.

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В конце мая суд в Нидерландах обязал Shell сократить к 2030 году выбросы СО2 на 45% по сравнению с уровнем 2019 года. Само по себе это решение создает очень опасный прецедент и находится на грани абсурда. Но его практические результаты уже налицо. Выполнение вердикта суда потребует продать не только хвостовые (грязные), но и экономически привлекательные активы Shell в бассейне Permian. Компания уже заявляет, что может продать 260 тыс. акров в Permian, или 2/3 всего фонда сланцевых лицензионных участков в США за $10 млрд.

Экологисты требуют ставок только на зеленое, и не допускают «страхующих» ставок на другие цвета. А убытки нефтегазовых компаний (как и последствия подобных необдуманных шагов для глобальной энергетики) их абсолютно не волнуют.

И история с Shell – это лишь один из многочисленных примеров. Ставка на зеро ведет к стагнации нефтяной отрасли в западных странах. Так, согласно данным Baker Hughes, число нефтяных буровых установок в США остается примерно на 60% ниже уровня конца 2018 года даже на фоне роста нефтяных котировок. Как отмечают аналитики, в ближайшие годы добыча с трудом сможет покрыть спрос, который, по прогнозам Международного энергетического агентства, будет расти по меньшей мере до 2026 года.

Как пишет 14 мая The Wall Street Journal, «стремление Уолл-стрит к зеленой энергетике будет способствовать снижению расходов на добычу нефти и тем самым заложит основу для дефицита предложения и роста цен на нефть». Согласно данным Wood Mackenzie, инвестиции в добычу нефти в нынешнем году снизились до примерно $330 млрд, что меньше половины от объема 2014 года. Ожидается, что эта сумма в последующие несколько лет вырастет лишь незначительно.

Авторы статьи отмечают, что инвесторы вкладывают триллионы долларов в программы по развитию ветровой, солнечной энергетики и других ВИЭ, в то время как капзатраты на нефтяные проекты снижаются. «Падение расходов на ископаемое топливо становится настолько серьезным, что энергокомпании могут испытать трудности в удовлетворении мировых потребностей в нефти», – констатирует The Wall Street Journal.

Так, по данным аналитика JPMorgan Chase & Co. Кристиана Малека, для удовлетворения прогнозируемого спроса на нефть к 2030 году инвестиции в отрасль должны составить около $600 млрд, но сейчас они явно не дотягивают до этого уровня.

Результатом этого неизбежно станет повышение цен на «черное золото».

Управляющий партнер инвестфирмы Goehring & Rozencwajg Ли Геринг заявляет, что в ближайшие годы цены на нефть вырастут, поскольку впервые потребление превысит производственные мощности на длительный период. «Это может стать основой для следующего нефтяного кризиса», – делает вывод эксперт.

Проблема становится уже настолько очевидной, что ропщут не только «игроки», но и «директора казино», то есть правительства ряда стран. Характерно, что большинство государств-членов G7 уклонились от принятия новых значительных обязательств по финансированию программ, направленных на предотвращение изменений климата. С треском провалился и предложенный премьер-министром Великобритании Борисом Джонсона план по глобальному развитию возобновляемой энергетики.

Напомним, Джонсон на прошлой неделе в рамках саммита G7 убеждал лидеров ведущих государств поддержать его предложение, предусматривающее поддержку крупномасштабных проектов ВИЭ в Африке и Азии. По сути предлагался аналог американского плана Маршалла, обеспечивавшего финансовую поддержку европейской экономики после Второй мировой войны. Но коллеги Джонсона эту идею не оценили, да и в самой Великобритании от нее не пришли в восторг – британское Министерство финансов не пожелало выделять дополнительные средства на эту программу до утверждения нового бюджета.

Как отмечают эксперты, мир по-прежнему больше полагается на ископаемое топливо.

Даже в ЕС, где ВИЭ активно продвигаются посредством правительственных постановлений и субсидий, они по-прежнему обеспечивают лишь около одной пятой потребления энергии. Причем большая часть «возобновляемой энергии», производимой в ЕС, на самом деле является «биомассой».

Западные страны тормозят финансирование новых нефтегазовых проектов и декларируют «ставку на зеро», однако альтернативная энергетика по-прежнему остается очень ненадежной, зависящей от переменчивой погоды. К тому же ее воздействие на окружающую среду также вызывает обеспокоенность, поскольку для производства солнечных панелей и ветряных турбин требуются опасные материалы. Вдобавок к этому существуют геополитические проблемы, так как значительная часть упомянутого оборудования изготавливается в Китае.

«Даже самые радужные прогнозы для технологий солнечной и ветровой энергии содержат оговорку, что возобновляемая электроэнергия не может решить проблему выбросов для процессов, которые не могут работать на электроэнергии. Для этих процессов необходимо топливо с нулевым содержанием углерода, имитирующее свойства ископаемого топлива – топлива с высокой плотностью энергии, которое можно сжигать», – отмечает Саманта Гросс из Института Брукингса.

Таким образом, ставка на зеро в мировой энергетике неизбежно проигрывает. Поспешное и экономически не оправданное внедрение незрелых зеленых технологий грозит обрушением не только традиционных отраслей ТЭК, но и всей глобальной экономики, по прежнему завязанной на ископаемое топливо.

Автор — доцент Финансового университета при правительстве РФ