Два мира – два подхода к борьбе с инфляцией

В Китае высшее руководство страны провело встречу с ведущими производителями металлов, пригрозив им суровым наказанием не только за чрезмерную спекуляцию, но даже и за распространение ложной информации. Сообщается, что китайские власти пообещали «нулевую терпимость» ко всем формам злоупотребления монопольным положением, включая даже вроде бы невинное накопление запасов.

Заслуженный многолетними эффективными действиями (в том числе в отношении монополий) авторитет этих властей оказался таким, что сталь разом подешевела на 6%.

Кстати, общий уровень инфляции, которая так озаботила китайское руководство, в апреле составил 1% - по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Что в разы меньше не только современного российского, но и американского уровня.

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Данный подход для российских либералов представляется, судя по всему, неприемлемым.

Возглавляемая ключевой фигурой российского либерального клана Алексеем Кудриным Счетная палата выдвинула в отношении отечественных металлургов качественно иные предложения: предоставить им весомые налоговые льготы на проведение геологоразведки.

Формальная логика безупречна: в 2020 году НДПИ на добычу руд цветных и черных металлов был повышен в 3,5 раза, - в качестве весьма робкой попытки увеличить мизерное налогообложение металлургов, которое в сравнении с налоговым бременем других сырьевых отраслей стремится к нулю.

Естественно, крупные частные корпорации в отсутствие деятельности государства по ограничению произвола монополий получили мощный стимул переложить пусть даже и небольшой для себя прирост расходов на потребителей – через увеличение цен. Значит, чтобы снизить цены, надо сократить издержки крупного бизнеса – снизив налоговое бремя.

При этом для либералов, на мой взгляд, является принципиально недоступным понимание реального финансового положения этих корпораций.

То, что критически значимая часть металлургических компаний выведена в офшоры и, соответственно, выплачиваемые ими налоги вплотную приближены к абсолютному минимуму (и эта ситуация наглядно отражается в том числе в списке Forbes), находится вне сферы восприятия либералов.

Поэтому в то же самое время, когда китайское руководство, служа своему народу, ограничивает китайские монополии, — российские либералы, служа корпорациям (в том числе выведенным в офшоры), по факту заботятся об улучшении финансового положения не столько народа, а этих корпораций. Используя для этого самые разнообразные механизмы и не заботясь даже о правдоподобии используемых предлогов.

При этом Счетная палата проявляет трогательную заботу о недостаточных темпах приватизации, то есть передачи привлекательных элементов госсобственности в частные руки.

Если вспомнить другие трогательные инициативы руководителя Счетной палаты Кудрина, выдвинутые в последнее время в самых разных сферах (вплоть до борьбы с бедностью), возникает наивный вопрос, - почему он так настойчиво занимается вопросами, не имеющими прямого отношения к его служебным обязанностям.

Ведь Счетная палата должна прежде всего следить за эффективностью исполнения бюджета, - которая, судя по ее же отчетам, находится на катастрофически низком уровне. Однако вместо решения своих задач руководитель Счетной палаты прилагает колоссальные усилия, размениваясь на вопросы, не имеющие к нему прямого практического значения.

Возникает ощущение, что реальное значение для руководителя Счетной палаты имеют не его прямые формальные обязанности, а политически значимые вопросы, даже находящиеся вне прямой компетенции Счетной палаты.

Такое возможно в одном случае: если руководитель Счетной палаты рассматривает свою должность лишь как ступеньку к более высокой, - скорее всего, премьерской.

В конечном же счёте мораль проста: чтобы ограничить инфляцию, надо бороться с ее фундаментальной (в отсутствие избыточной денежной массы) причиной – с произволом монополий.

Если же бороться не с ростом цен, а за власть, - цены могут только расти, так как в этой борьбе ее участники вынуждены опираться прежде всего на крупные частные корпорации, которые как раз — в силу безнаказанности злоупотребления монопольным положением — и являются ключевым инструментом ускорения инфляции.