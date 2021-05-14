Олег Дерипаска атаковал ЦБ с новых позиций

Дерипаска отметил, что начинаются новые времена, и у России хорошие стартовые позиции.

«У нас сейчас есть все предпосылки для высоких темпов роста на ближайшие 10-12 лет – низкий уровень долга, профессиональное правительство, сильное экспертное сообщество и консолидированное общество, которое устало от пандемии и хочет развития».

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К факторам потенциального роста экономики Дерипаска отнес снижение доли «грязной» промышленности за счет роста возобновляемой энергетики, а также рост спроса на продукцию глубокой переработки: «Если мы в ближайшие 7 лет сможем переработать треть нашей продукции в полуфабрикаты, это создаст миллионы рабочих мест и будет способствовать более пропорциональному развитию регионов».

Из проблемных моментов в реализации инвестпроектов он выделил дефицит квалифицированной рабочей силы, требующий инвестиций в образование, и отсутствие ее мобильности в связи с критической нехваткой доступного жилья.

Дерипаска также вновь раскритиковал ЦБ за непрозрачность действий и неясный формат анализа данных и призвал институт трезво оценить ситуацию, в которой оказались бизнес и общество:

«У нас самая кабальная система из существующих в мире. Даже досрочное погашение невозможно без штрафов. У нас четверть населения не может получить кредиты в связи со строгими ограничениями и требованиями банков».

Если ЦБ продолжит блокировать разумные инициативы, выходом может стать разделение полномочий и воссоздание правительственной комиссии по ценным бумагам.

Дерипаска напомнил, насколько благоприятным был экономический климат в докризисной России: «Сегодня на рынке фактически есть только 3 банка. При этом до кризиса 2008 года я даже не знал, что есть Сбербанк, так как любые проблемы решались рыночным путем, благо среда тому способствовала».

В диалоге с директором департамента денежно-кредитной политики Банка России Кириллом Тремасовым Дерипаска подчеркнул существенное расхождение между задачей президента об удвоении темпа роста экономики и стратегией ЦБ: «Наша экономика должна расти в среднем по 7% в год. На фоне этого ЦБ прогнозирует рост российский экономики на уровне 1,5-2%».

При этом Дерипаска отметил эффективность правительства Мишустина и выразил оптимизм в отношении будущего сотрудничества: «Это сильная профессиональная команда технократов с большим опытом работы в различных институтах и, главное, стратегическим видением и конкретными целями. Это важная предпосылка для совместной плодотворной работы».