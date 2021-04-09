Время сокращать издержки

В России, судя по опубликованной отчетности, большинство нефтегазовых компаний не стали утруждать себя поиском внутренних ресурсов для снижения убытков, а наоборот нарастили расходы. Своеобразный пир во время чумы.

Исключением стала «Роснефть», существенно снизившая общехозяйственные и административные расходы.

При этом снижение расходов не подразумевало сокращение заработной платы и социального обеспечения рабочих, занятых на предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки. Оптимизировались комиссионные платежи банкам, затраты на консультационные услуги, расходы на аренду и другие общехозяйственные расходы.

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В результате «Роснефть» по итогам 2020 года стала абсолютным лидером по эффективности контроля над затратами. Компании удалось за год снизить общехозяйственные и административные расходы более чем на треть (37%) до 127 млрд руб., опередив в динамике не только компании нефтегазового сектора, но и другие крупнейшие российские компании.

«Лукойл» в прошлом году, напротив, нарастил коммерческие, общехозяйственные и административные расходы на 1%, «Новатэк» - снизил на 8%. А вот такие гранды российской экономики как «Норникель», НЛМК и «Северсталь» увеличили их в 2020 году на 8, 11 и 22 % соответственно.

Удельное значение показателя SG&A «Роснефти» также остается самым низким в отрасли.

В расчете на баррель нефтяного эквивалента добычи общехозяйственные и административные расходы «Роснефти» снизились на 30% в рублевом выражении до 67 руб. (0,9 долл., -36%). Для сравнения среднее значение по нефтяным компаниям составило по итогам 2020 г. 4,4 долл./бнэ

Доля общехозяйственных и административных расходов «Роснефти» в выручке также существенно ниже, чем у конкурентов (как российских, так и зарубежных). По итогам 2020 г. указанный показатель составил 2,2% на фоне среднего по отрасли значения в размере 5,3%.

Не стоит забывать, о том, что в 2020 году «Роснефть» подтвердила статус самой эффективной с точки зрения затрат на добычу нефтегазовой компании.

По итогам года её удельные затраты составили $2,8 на бнэ добычи, сократившись на 10% год к году. По данному показателю «Роснефть» впервые опередила ближневосточную Saudi Aramco, аналогичный показатель которой в 2020 г. составил $3,0 на бнэ.

В 4 квартале 2020 г. т.н. lifting costs «Роснефти» снизились до рекордного значения в $2,6. Удельные капитальные затраты в 2020 г. также сократились на 10%, составив $5,5 на бнэ. Для сравнения, средние удельные значения операционных и капитальных затрат у зарубежных конкурентов в 2020 г. составили порядка $7,8 и $9,3 на бнэ соответственно (в 2,8 и 1,7 раз выше, чем у «Роснефти»).

Говорят, что кризис – время возможностей. Вот только воспринимают эти возможности все по-разному.

Кто-то изо всех сил ищет пути преодоления препятствий, и побеждает. Для других, кризис - это новый повод увеличить административные и общехозяйственные расходы. И таких, к сожалению, в российской экономике большинство.

Автор — генеральный директор ИнфоТЭК Терминал.