Иммунитет к инфодемии: как повысить качество онлайн-жизни

В кризисный период мы столкнулись не только с потоком фейков и конспирологических теорий, авторами которых становятся не в меру впечатлительные пользователи. Есть и те, кто распространяет деструктивную информацию преднамеренно и целенаправленно. Это люди с хорошими навыками работы в Интернете, специально нанятые для того, чтобы вызвать панику в обществе. На их удочку может попасться даже самый здравомыслящий человек, а алгоритмы соцсетей, которые «подхватывают» токсичную и ложную информацию, получающую лайки и репосты, помогут злоумышленникам получить еще больше просмотров.

При этом проверять опасный контент на достоверность крупнейшие онлайн-платформы то ли не успевают, то ли не очень стараются.

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Например, чтобы удалить аккаунт конспиролога Дэвида Айка, запустившего опасный фейка о вышках 5G, YouTube понадобился целый месяц. А за это время, пропущенная модераторами ложь успела трансформироваться, обрасти новыми домыслами и «подтверждениями», постепенно осесть в сознании людей и перекочевать на другие площадки. И тогда бороться с ней стало в разы тяжелее – как отрубать головы у мифической Гидры. Таких случаев за «инфодемию» набралось немало, например, «охота» на интервью вирусолога-антипрививочницы Джуди, «утекшее» в виртуальное пространство после публикации на YouTube, ведется до сих пор.

Борьба с «гидрой» осложняется еще и тем, что интернет-площадки распоряжаются механизмами модерации, руководствуясь собственными корыстными интересами. И иногда отказываются удалять даже тот контент, который за них выявил регулятор. Благо, недавнее обновление законодательства добавило в арсенал Роскомнадзора достаточное количество инструментов, способных привести в чувство даже самых безответственных игроков информационного поля. И я уверен, что уже в обозримом будущем сложившуюся ситуацию удастся переломить.

Другим осложнением «инфодемии» стал всплеск агрессии в социальных сетях, который отметила почти половина россиян.

В самом деле, кому-то может показаться, что противоправные действия, к которым, безусловно, относятся и оскорбления, могут обернуться неприятными последствиями только в «офлайне», а в Интернете якобы царят анонимность и безнаказанность. Но это иллюзия, возникающая из-за цифровой неграмотности и отравляющая жизнь многим пользователям Глобальной сети

Однако, качество нашей онлайн-жизни зависит в первую очередь от нас самих. Именно поэтому, я не устаю повторять о важности цифровой грамотности в современном мире. Ценность цифровых навыков в их влиянии на наше восприятие контента и поведение в Сети, понимание того, что в интернете хорошо, а что плохо. Поэтому приобретать их надо с самого с раннего возраста.

К счастью, сделать такое полезное вложение в себя, развить необходимые в цифровую эпоху компетенции, совсем не сложно.

При поддержке государства реализуются проекты различных общественных организаций, направленные на повышение цифровой грамотности. Начать можно с проверки своих знаний, например, приняв участие в Цифровом диктанте, который регулярно проводит Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ). Так вы не только определите уровень владения цифровыми технологиями, но и получите индивидуальные рекомендации по развитию навыков. А бесплатную базу знаний о цифровом этикете, угрозах в Сети, защите личных данных и многом другом можно получить на ресурсе Цифроваяграмотность.рф, запущенном в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в партнерстве с РОЦИТ.

Так что стоит лишь сделать шаг навстречу комфортному и безопасному пользованию виртуальной средой, и качественные изменения в вашей реальной жизни не заставят себя долго ждать.

Автор — директор региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ).