Онлайн-аскеза: так ли нам нужны соцсети

Однако, несмотря на популярность соцсетей, растет и число желающих отказаться от них. Исследователи из фонда «Общественное мнение» зафиксировали эту тенденцию еще два года назад. При этом, кто-то сознательно лишает себя доступа к полюбившимся онлайн-платформам на день, а кто-то – навсегда.

Сделать паузу на отдых – нормальное желание в условиях нескончаемого информационного потока. А у тех, кто отказывается от онлайн-коммуникации насовсем, как правило, есть для этого более веские причины. Например, нежелание находиться во враждебной среде.

Поток негатива приводит к тому, что в Интернете люди чаще, чем в реальной жизни, сталкиваются с проявлением злобы: каждый четвертый хоть раз становился объектом агрессии. Помните, как летом крупные бренды объявили бойкот Facebook из-за того, что количество деструктивного контента перешло все разумные границы? Прошло уже полгода, но к корпорации Цукерберга, да и другим социальным сетям все еще слишком много вопросов.

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В конце февраля инициативная группа Общественной палаты РФ и Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека составила анти-рейтинг цифровых платформ с деструктивным контентом. Возглавил его сервис микроблогов Twitter: на один противоправный материал там приходится 10 465 пользователей. Однако Facebook недалеко ушел от лидера – каждую публикацию с запрещенной информацией в нем в среднем видит 12 180 человек. Следом за золотым и серебряным призерами анти-рейтинга идут Instagram и YouTube.

Twitter известен своим халатным отношением к деструктивному контенту не только в России, но и в целом в мире. В 2017 году английский певец Эд Ширан перестал вести свой аккаунт в сервисе микроблогов, объяснив это большим количеством «гадостей» на платформе, где «один комментарий портит весь день». В 2018 году модель и актриса Руби Роуз удалила аккаунт в Twitter из-за обрушившейся на нее травли. В том же году звезде сериала «Очень странные дела» Милли Боби Браун пользователи стали приписывать высказывания, которых она не делала и создавать с ней мемы. Не выдержав давления, актриса покинула площадку.

Кроме того, Twitter - пожалуй самая политизированная онлайн-площадка в мире. В январе, после блокировки сервисом Дональда Трампа, тысячам его сторонников, от простых активистов и блогеров до сенатора от Техаса Теда Круза и Иванки Трамп пришлось уйти за 45-м президентом США в социальную сеть Parler. Позднее, в Telegram был также зафиксирован массовый приток новых пользователей из Twitter, среди которых были главы государств Бразилии (@jairbolsonarobrasil) и Турции (@RTErdogan).

В центре политического скандала ранее оказывался и уже упомянутый Facebook. Многие пользователи покинули соцсеть в 2018 году после того, как их персональные данные были использованы для настройки рекламных алгоритмов, применявшихся во время президентских выборов в США. Тогда среди отказавшихся от Facebook было немало публичных людей. Так, американский актер Уилл Феррелл написал, что больше не может «с чистой совестью пользоваться сетью, которая позволяла себе распространять пропаганду». С ним согласилась и певица Шер, заявившая, что на свете «есть вещи, которые важнее денег». В знак несогласия с политикой компании, с площадки ушел и сооснователь Apple Стив Возняк: «Люди доверяют Facebook каждую деталь своей жизни…а Facebook на этом зарабатывает. Этот доход полностью зависит от информации пользователей, но они сами не получают в ответ ничего».

Будучи частными корпорациями, соцсети действительно преследуют исключительно собственные коммерческие интересы. И пользователям не стоит обольщаться, что эти сервисы для них бесплатны: если вы не платите за продукт – вы являетесь продуктом. Все ваши действия фиксируют алгоритмы: круг общения, интересы, предпочтения, политические пристрастия – все как на ладони, и все может быть использовано в корыстных целях.

Увы, но крупнейшие цифровые платформы пока не могут обеспечить пользователям комфортную и безопасную среду для общения и обмена информацией. И хотя лично я не призываю отказываться от благ цифровой эпохи, можно понять тех, кто выбирает для себя жизнь без лайков и комментариев. Но развитие социальных сетей показало всему миру, что эта сфера нашей жизни, как и любая другая, нуждается в установлении определенных правил. От платформ многого не требуется: только научиться нести ответственность за размещаемый контент и навести уже наконец у себя порядок.

Автор — член Общественной палаты РФ, директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды