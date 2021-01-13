Электричество 2.0

Совсем недавно, 22 декабря, в России праздновали День энергетика. Эта дата неслучайна: ровно 100 лет назад на 8-ом Всероссийском съезде советов был представлен план электрификации России, который заложил основы современной энергосистемы нашей страны.

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Именно тогда Россия встала на путь активной индустриализации. Уже спустя 15 лет после начала реализации плана советская энергетика не только восстановилась после разрухи, но и вышла на уровень мировых лидеров и заняла третье – после США и Германии – место в мире по своим масштабам. Без такого прогрессивного скачка Россия не смогла бы войти в число самых развитых промышленных государств.

За целый век мы прошли путь от «лампочки Ильича» к светодиодам и интеллектуальному управлению энергосетями. Сейчас электричество – это базовая услуга, которая доступна в большинстве даже самых малых городов и поселков, чего не скажешь о начале XX века. Несмотря на то, что отечественная электрошкола того времени занимала лидирующие позиции во всем мире, у системы электроснабжения было множество недостатков. Так, электростанции работали с перебоями, полностью отсутствовала централизованная система отопления и освещения, а отдаленные регионы страны и вовсе не знали о существовании электричества. План электрификации был нацелен на решение этих и многих других проблем социального и промышленного характера.

Детальной разработкой плана занималась Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО), состоящая из 19 человек. Ее председателем стал Глеб Максимилианович Кржижановский. Авторы плана предложили разделить территорию России на семь экономических районов: Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Кавказский, а также Западной Сибири и Туркестана.

План был осуществлен в самые короткие сроки. К 1926 году была полностью реализована программа восстановления энергетического сектора страны, а уже к 1931 –перевыполнены показатели по запланированному энергостроительству. Результаты ошеломляют: по сравнению с 1913 годом выработка электроэнергии в 1932 увеличилась в 7 раз, хотя планировалось лишь в 4,5. Параллельно с энергетикой развивалась также транспортная система государства: был создан транспортный каркас страны.

ГОЭЛРО заложил основы энергетического каркаса страны.

Уже после реализации этого плана началось энергетическое покорение сибирских рек – появились Красноярская, Братская, Усть-Илимская, Саяно-Шушенская, Богучанская, Зейская и другие ГЭС, частью из них сейчас управляет и модернизирует их En+ Group.

Время идет, и сегодня перед отечественной энергетикой уже стоят совершенно иные цели. Если 100 лет назад перед страной стояла задача обеспечить максимальное число жителей электричеством как таковым, то сейчас необходимо сделать это электричество как можно более зеленым.

Тенденция на экологичное производство охватила весь мир. Индустриальная эпоха постепенно уступает место постиндустриальной, а мы становимся свидетелями того, как экологичная энергетика становится «ГОЭЛРО» XXI века.

Современный энергетический комплекс нацелен на сохранение природы и бережное использование ее ресурсов. Именно поэтому использование чистых источников энергии становится все более востребованным, развитие этого потенциала – уже вопрос времени. К примеру, En+ Group сейчас проводит масштабную программу модернизации «Новая энергия» на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада. Благодаря этому проекту, начатому по предложению основателя компании Олега Дерипаски в 2007 году, будет повышена эффективность и надежность ГЭС, снабжающих чистой и возобновляемой энергией предприятия и жителей Сибири.

Подобные программы способствуют снижению воздействия на климат и окружающую среду. Их реализация – это не просто стремление соответствовать мировым трендам. Это острая необходимость, от которой зависит будущее человечества.

Важно, что электричество сегодня – это далеко не только свет и тепло, о которых декларировалось в плане ГОЭЛРО. Так, например, элекроэнергия, производимая на ГЭС En+ Group, активно используется в алюминиевой отрасли. Производственные мощности, расположенные в Сибири, позволяют создавать низкоуглеродный алюминий под брендом – ALLOW. Использование безуглеродных источников энергии позволяет свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду со стороны алюминиевой отрасли, которая некогда считалась одним из основных источников загрязнения. Новый алюминиевый бренд активно используют те производители готовой продукции, кто снижает углеродный след в своем производстве - смартфонов, автомобилей, строительные материалов и т.п.

Об автомобильной отрасли хотелось бы сказать отдельно. Снижения углеродного следа возможно не только при производстве, но и при использовании автомобилей. Электрическое «топливо» получает все большее распространение: рынок электромобилей растет, как и количество электрозаправок. Буквально недавно En+ Group открыла в Иркутской области первые электрозаправочные станции, которые совместимы с большинством современных электромобилей.

В 1920 году Герберт Уэллс говорил о ГОЭЛРО, что «осуществление таких проектов в России можно представить себе только с помощью сверхфантазии». Однако планы были реализованы. Спустя 100 лет мы можем с уверенностью заявить, что очевидно любая фантазия и идея может стать реальностью. То, что, на первый взгляд, кажется чудом, со временем становится обыденностью. Например, криптовалюта до сих пор представляется многим чем-то загадочным и непонятным, но кто знает, что будет завтра? Пока мало кто задумывается о криптоинвестициях, а En+ Group совместно с BitRiver уже создают совместное предприятие по Bit+ для майнинга криптовалют с использованием возобновляемой энергии.

Предсказать будущее практически невозможно. Единственное, о чем можно сказать с уверенностью, так это то, что оно - за зеленой энергетикой. В год столетия первого масштабного плана по развитию страны самое время оглянуться назад, вспомнить достижения ГОЭЛРО, и двигаться только вперед. На этот раз – за экологически чистой электроэнергией.

Автор — руководитель энергетического бизнеса En+ Group