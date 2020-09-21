«Наивно думать, что «Северный поток-2» — судьбоносный для российской экономики проект»

Во главе антироссийской коалиции, как всегда, поляки. Премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий утверждает, что с точки зрения Варшавы, конструктивный диалог между Москвой и Европой более невозможен.

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Но есть и другое мнение, его высказывают многие европейцы. Они говорят о том, что обвинения «притянуты за уши», как и попытка увязать «Северный поток-2» с интоксикацией Навального.

За всей этой шумихой, как за дымовой завесой, теряется понимание настоящих причин и последствий происходящего.

Начнём с последних. Скажем прямо, любой финал этой истории, каким бы он ни был, не окажет значительного влияния на перспективы отечественной экономики. Россия не совершит финансовый прорыв в том случае, если по «Северному потоку-2» в Европу пойдёт газ. Точно также нас не ждёт упадок, если этого не случится.

Да, для «Газпрома», конечно, такое развитие событий будет болезненным – его потери составят порядка 2 млрд евро в год. Но ничего критичного для компании не произойдёт. Она переориентирует те объёмы газа, которые зарезервированы для Германии, на другие страны, прежде всего, на Китай.

А вот европейские частные инвесторы потеряют гораздо больше – около 8 млрд.

В этой связи довольно интересно, сумеет ли г-жа Меркель, выступавшая в роли гаранта сделки, предоставить им механизмы компенсации этих издержек. Проиграют и потребители электроэнергии в Германии, Австрии, некоторых других странах ЕС, поскольку будут получать её по более высоким расценкам. Это неизбежно, ведь сравнительно дешёвого газа, который должен был уже нынешней осенью поступить в их дома и на предприятия, нет.

Естественно, его необходимо чем-то компенсировать. Но чем?

В западном обществе в последние годы формируется мнение, что топливно-энергетический комплекс уже сегодня или, в крайнем случае, завтра сможет обойтись без углеводородов. Достаточно лишь проявить политическую волю и заменить их солнцем, ветром, водородом, энергией приливов и отливов.

Многие политики ради голосов избирателей поддерживают этот миф и обещают избавить свои страны от выбросов парниковых газов в самом ближайшем будущем.

На самом деле это иллюзии.

Как бы мы ни стремились к тому, чтобы дышать чистым воздухом, сделать, это на нынешнем этапе развития технологий совершенно точно не получится. Более того, спешка в процессе трансформации энергетического уклада может привести к резкому снижению устойчивости тех экономик, которые слишком сильно сократят долю ископаемого топлива в структуре своего энергетического баланса.

Поэтому отказ от «Северного потока-2» приведёт не к интенсификации внедрения ветрогенераторов и солнечных панелей, а лишь к росту потребности Евросоюза в более дорогом СПГ.

Сейчас его стоимость на биржах не слишком велика, но ситуация обязательно изменится. Котировки на нидерландской TTF уже ушли от минимальных значений и превысили уровень $140 за тысячу кубометров. Эта тенденция продолжится, ведь спрос будет расти.

Теперь о том, кому выгодно такое развитие событий.

И в чём истинная причина новых санкций против России, за которые на днях проголосовало большинство депутатов Европарламента. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: ничего нового не произошло, за ниточки энергетической политики Старого света, как и прежде, дёргают американцы.

Они кровно заинтересованы в том, чтобы вытеснить российский газ с перспективного европейского рынка и заместить его своим собственным.

Первые шаги к этому уже сделаны.

Польша, например, полностью создала инфраструктуру для экономического развития за счёт СПГ. Испания, Великобритания и Франция в прошлом году значительно увеличили объёмы импорта из США.

Доля ЕС в экспорте сжиженного газа из Соединённых Штатов в прошлом году увеличилась с 14 до 39%, а в случае отказа от строительства «Северного потока-2» она станет ещё больше.

Это деньги, и деньги немалые. Они, как известно, не пахнут, так что в борьбе за перспективные рынки, по мнению Вашингтона, любые средства хороши.

Я, конечно, не вправе что-либо советовать Берлину.

Но прежде чем принимать окончательное решение, г-же Меркель следовало бы обратиться к истории. Ровно 50 лет назад Правительство ФРГ, которое тогда возглавлял Вилли Брандт, подписало с Советским Союзом так называемую «сделку века».

Немцы согласились поставлять в СССР трубы большого диаметра и другое оборудование для строительства газопроводов, а мы обязались поставлять им газ.

Американцы тогда, как и сегодня, всячески старались не допустить соглашения, вводили эмбарго.

Но Западная Германия ясно дала понять США, что нуждается в поставках сырья и, несмотря на политические разногласия, будет сотрудничать с Москвой.

Такая позиция принесла выгоду и нам, и немцам. То же самое, без всяких сомнений, произойдёт и в том случае, если будет достроен «Северный поток-2».

Автор – Ректор Санкт-Петербургского горного университета, сопредседатель Российско-Германского сырьевого форума