Зеленский Трампа не уволит: кто выиграет от Укргейта

Теперь вместо России орудием противостояния стала Украина. При этом в условиях предвыборной кампании масштаб и острота «Укргейта», видимо, не будет уступать «Рашагейту», а, возможно, и перекроет его.

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Контролирующие Палату представителей Конгресса демократы решили прибегнуть даже не к тяжелой артиллерии, а к «ядерному оружию» политической борьбы: начинают слушания по импичменту президента Трампа, который обвиняется в попытках заставить украинское руководство вмешаться во внутреннюю политику США и повлиять на предвыборную кампанию. Если Палата проголосует за импичмент, что весьма вероятно с учетом численного большинства в ней демократов, это станет четверным подобным случаем за всю историю США.

О положительном исходе процедуры импичмента говорить не приходится: даже если республиканцы составляли бы меньшинство в принимающем окончательное решение в этом вопросе Сенате, демократы не набрали бы необходимых двух третей голосов. Республиканцев же сейчас большинство.

Главная цель импичмента — начать бесконечные слушания о «преступлениях» Трампа, которые станут основным сюжетом всех американских новостей на протяжении месяцев. То есть, по сути, найти замену расследованию Мюллера.

Расследование Мюллера не доказало сговор между Трампом и российским руководством в 2016 году. Нынешнюю историю хотят представить как попытку преступного сговора по инициативе самого Трампа. При этом не важно, что опубликованная Белым домом стенограмма летнего разговора Трампа с Зеленским, привлекшего внимание «патриотического» представителя спецслужб (воистину яркий пример борьбы «глубинного государства» с собственным президентом), не содержит доказательств давления на украинского президента и призыва вмешаться в американские внутренние дела, тем более шантажируя возобновлением военной помощи.

Демократы рисуют ситуацию так, как выгодно им, и уже начали проводить слушания со свидетелями «давления» Трампа и других представителей Белого дома на украинское руководство, требовать предоставления новых документов и прочее. Запуск процедуры импичмента Палатой представителей представляется очень вероятным.

Трамп, в свою очередь, ищет компромат на своего главного оппонента на предстоящих выборах — бывшего вице-президента Джозефа Байдена и пытается выставить его примерно так, как четыре года назад выставлял Хиллари Клинтон: представителем старой прогнившей и коррумпированной элиты, обогащающейся под разглагольствования о глобализации и распространении демократии и при этом пренебрегающей интересами простого американца.

Тем более, история, которую Трамп пытается раскрутить вместе со своим юристом, бывшим мэром Нью-Йорка и опытным республиканским политиком Рудольфом Джулиани, действительно скользкая. Отвечавший за Украину в администрации Обамы Байден заставил Петра Порошенко уволить украинского генпрокурора Виктора Шокина, который в то время начал расследование деятельности газовой компании «Бурисма». В совет директоров этой компании входил сын вице-президента Хантер Байден, получая там 50 тысяч долларов в месяц. При этом, давя на Порошенко, Байден угрожал заморозить американскую помощь Украине.

Помимо процедуры импичмента и гонки компроматов, политическая борьба в США практически полностью подчиняет себе внешнюю политику и подрывает базовые нормы международного общения. В ее топку с легкостью бросаются, в частности, конфиденциальность межгосударственных переговоров на высшем уровне и авторитет глав государств (в частности, Владимира Зеленского) в глазах других стран и их собственных граждан.

Отныне любые переговоры Трампа с любым иностранным лидером могут стать достоянием публики, если этого потребует логика внутриполитической борьбы в США.

Также американский истеблишмент не мог не понимать, что публикация стенограммы беседы Трампа с Зеленским поставит его в крайне неловкое положение перед Германией и Францией, отношения с которыми для Киева жизненно важны, но с легкостью этим пренебрег.

Подобный накал политической борьбы связан с тем, что для обеих сторон предстоящие в 2020 году выборы и победа на них – без преувеличения вопрос жизни и смерти. Трампу необходимо победить не только чтобы реализовать задуманное во внутренней и внешней политике (в первый срок удалось очень мало из-за Russiagate и жесткого сопротивления демократов и истеблишмента), но и чтобы избежать судебного преследования. Роберт Мюллер ясно дал понять, что обвинения в препятствовании правосудию Трампу не были предъявлены по итогам его расследования только потому, что он действующей президент.

Демократам победа необходима для преодоления позора и глубокого кризиса партии, связанного с поражением в 2016 году, и предотвращения наглядного банкротства традиционных элит в целом. Для этого прошлое поражение необходимо представить временным недоразумением, вызванным «российским вмешательством».

Переизбрание Трампа на второй срок станет окончательным и неопровержимым доказательством того, что его победа является не недоразумением, а результатом серьезных структурных проблем в американской экономике и в обществе (прежде всего деиндустриализация и уменьшение доли белых американцев), отказа значительной части населения поддерживать неолиберальную политику. Это дискредитирует нарратив элиты последних трех лет и обнажит резкое падение поддержки их со стороны населения.

При этом расклад сил между демократами и республиканцами примерно равный. Страна жестко расколота, и партии продолжают дрейфовать в противоположные друг от друга направления, продвигая все менее совместимые модели экономического, демографического и экономического развития Америки.

Соответственно, обе стороны вынуждены использовать все более изощренные методы борьбы. По количеству грязи и скандальности нынешняя кампания, вероятно, превзойдет многие предыдущие.

Изменит ли «Укргейт» соотношение сил между Трампом и демократами и перспективы выборов 2020 года? Пока ситуация развивается в пользу действующего президента.

Во-первых, позиции Трампа в Республиканской партии прочны: по опросам, его поддерживает более 90% республиканского электората. Американская экономика развивается весьма динамично, а именно она традиционно определяет шансы действующего президента на переизбрание. Сомнительность предъявляемых Трампу обвинений и тот факт, что они предъявляются демократами и разведсообществом, позволит ему представить дело как новое издание «охоты на ведьм» и сопротивление со стороны «глубинного государства». Перспективы размывания трамповского электората в результате слушаний в рамках импичмента невелики. Более того, неизбежный отказ Сената поддержать импичмент, скорее, усилит позиции Трампа и подтвердит его риторику об «охоте на ведьм».

Во-вторых, раскручиваемый Трампом и его окружением образ Байдена-коррупционера, который шантажировал в 2016 году Киев американской помощью ради того, чтобы выгородить своего сына и защитить финансовые интересы семьи, может ослабить позиции бывшего вице-президента на демократических праймериз.

Белый дом, видимо, исходит из того, что другие демократические кандидаты будут для Трампа более легкими соперниками. И даже если Байден все же победит на праймериз, скандал может поспособствовать тому, чтобы часть демократических и неопределившихся избирателей не пришла на выборы вовсе или проголосовала бы за кого-то из независимых кандидатов. Действительно, поскольку ни неопределившиеся избиратели, ни тем более демократы не будут голосовать за Трампа в любом случае, его стратегия нацелена на то, чтобы любыми способами уменьшить число голосов, отданных за кандидата-демократа.

Главное негативное влияние начавшийся «Укргейт» окажет на саму Украину и ее нового президента, которые оказались между молотом и наковальней. Теперь и Трамп, и Байден ожидают от Зеленского, что он будет играть на их стороне, и в ком-то из них президент Украины обязательно получит врага. Если же он максимально самоустранится, то станет врагом обоих. Тем более, что устраниться не получится: слушания в Конгрессе уже начались и набирают обороты.

Да и Трамп вряд ли откажется от раскручивания дела Байдена. Получить же врага в лице или Трампа, или демократов или и тех, и других для Киева, являющегося клиентом США и находящегося в колоссальной от них зависимости, крайне опасно. Трамп в любом случае будет оставаться президентом США до начала 2021 года, предсказать же исход выборов ноября 2020-го невозможно.

В любом случае действия США в отношении Украины отныне будут определяться не только и не столько стремлением «сдерживать» Россию, сколько соображениями внутриполитической целесообразности в условиях острейшей политической борьбы. Моментальная публикация стенограммы беседы Трампа и Зеленского уже показала, что в условиях внутриполитической борьбы в США интересы собственно Украины и ее президента учитываются в последнюю очередь.

Автор — эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, участник XVI Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит 30 сентября – 3 октября 2019 года в Сочи.