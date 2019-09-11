Неолиберальный эгоизм

Все эти мрачные пророчества кажутся логичными на фоне снижения темпов роста ВВП, неустойчивости мировых цен на нефть и угрозы новой волны глобального кризиса. Казалось бы, чего проще — надо оставить бизнес в покое, и тогда всем будет лучше, и владельцам фирм и наемным работникам, и экономике.

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Эту замечательную формулу Титов не раз подкреплял своими высказываниями. В одном из интервью он сказал: «Налоги должны стимулировать дальнейший рост инвестиций, как во всем мире. У нас же все наоборот – у нас низкий налог на потребление, мы стимулируем богатство. И вообще вся налоговая политика у нас сделана для богатых». С последней красивой социальной фразой трудно спорить, но она лишь маскирует цинизм всего подхода к налогам. Выходит, что налоги должны платить потребители (почему это они все богатые?), а бизнес надо щадить, так как он инвестирует, а инвестиции создают рост экономики.

Красивые слова.

Но кривая аргументация: в 2019 году российской экономике более всего недостает не денег у бизнеса, а денег у покупателей.

Тех самых, на которых Титов предлагает бросить налоговую нагрузку. Нет! Он не хочет это делать прямо и даже высказывается за отмену 13% налога с доходов бедных физических лиц. Он, видимо, предлагает карать нас налогами за потребления, то есть в косвенной форме. Это ведь налоги не на бизнес, а на покупателей, а значит — на потребление.

Между тем недавний спор главы ЦБ Эльвиры Набиулиной и министра экономического развития Максима Орешкина как раз о том, что россияне все больше покупок делают за счет кредитов. Своих денег у людей нет, а государство не нашло средств создать для них побольше хороших рабочих мест. Естественно, видя нищего потребителя, никто никаких инвестиций делать не будет, сколько Титов не заботься о минимуме налогов.

Низкие налоги не создают экономический рост сами собой. А отмена ЕНВД подготовлена давно. Вводится маркировка товаров. Появились электронные кассы. Прозрачность работы фирм увеличивается, что не всем нравится, но это все-таки современные цивилизованные формы работы. Конечно, замена ЕНВД упрощенной системой налогообложения потребует от части фирм больше средств отдавать государству. Но, 6% с дохода — это налог не высокий. Самое важное же тут — это вопрос о покупателях. Дайте бизнесу 1000 льгот и ничего не будет, если не дать ему покупателей. Это, а вовсе не изменения в налогах, главный вопрос.

Интересно ли все это Титову?

Согласно должности, Титов представляет интересы бизнеса, а в логике того иметь большую выручку при любых условиях. Трудности в экономике пусть берет на себя государство, а бизнес должен при любом раскладе сохранять льготы и прибыль.

Этот подход называется в мире неолиберальным, хотя его можно назвать и эгоизмом коммерсантов.

Среди людей, годами воплощавших такие идеи во власти, был и бывший глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев. Он в огромной мере несет ответственность за жуткий провал экономики России в 2014-2016 годах. Именно про него Титов сказал: «... нам, конечно, как министра экономики, его не хватает». Впрочем, всем остальным хватает, так как после отправки Улюкаева в тюрьму (хотелось бы, чтоб не только за взятку, но за вредоносное отношение к национальному рынку) ситуация в экономике стала лучше. Изменились подходы. Изменились подходы и к губернаторам, замена ряда коих дала рост собираемости налогов, ранее укрываемых, что (вопреки формуле Титова) вовсе не порождало на местах инвестиционного бума, а порождало нищету и скудость рынка.

Налоги России необходимы. Что касается снижения их нагрузки на домашние хозяйства, то это тоже необходимо. Сейчас фирмы вообще имеют много поблажек, а покупатели придавлены в своих возможностях. Им — вот кому — нужно дать льготы и не в форме предложенного Титовым освобождения от налогов минимальной заработной платы, а через установление не облагаемого налогами минимума.

Правильно было бы для молодых семей и родителей ввести льготы по социальным отчислениям.

В этом есть прямой интерес людей, но не фирм в титовском понимании их интересов. Впрочем, они тоже выиграют, так как получат спрос.

Государство сейчас реализует многочисленные инфраструктурные проекты. Есть национальные проекты. На все это и на расширение таких мер нужны будут деньги. Но их нельзя брать по рецептам Титова с потребления, включая и налог на роскошь, который является чистой имитацией прогрессивного налога на доходы физических лиц. А Титов — сторонник именно налога на роскошь. И это логично так как он хотел бы защитить доходы богатых, на словах нередко им порицаемых, а на деле охраняемых всякий раз от государства и общества. Он вообще защищает от налогов доходы фирм. Это работа омбудсмена. Но дело в том, что надо быть еще и убедительным.

Обстановка в мировой экономике непростая. Либеральные принципы налоговых поблажек не работают. Роль государства возрастает и ему нужны средства на проекты, которые дадут рабочие места гражданам, а компаниям — выручку. Сейчас еще не ясно как развернется новая волна глобальных проблем, но ясно одно: налоговые льготы должны полагаться домашним хозяйствам, а не фирмам, которые без того имеют в России лучшие условия, чем их собратья в ЕС. А страсти вокруг ЕНВД улягутся, критики получат свои репутационные балы и спокойно займутся иными вопросами.

Вот только все это не снимает проблем дефицита низового спроса в экономике. Но тем, кто зарабатывает очки на критике налогов на бизнес, судя по изложенным фактам, до этого нет, не было и не будет никакого дела.

Автор – экономист, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО).