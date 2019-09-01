Массовые расстрелы: почему в США надо ездить в бронежилете

Вечер 1 октября 2017 года. 64-летний мужчина по имени Стивен Пэддок открывает стрельбу по зрителям концерта на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, Невада – в штате, где я живу. За считанные минуты он выпускает более 1100 пуль, убивает 58 человек, ранит еще 850 и кончает жизнь самоубийством.

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На его личном складе оружия найдут 29 полуавтоматических военных штурмовых винтовок – по типу тех, что американские солдаты используют в Ираке и Афганистане, предназначенных для убийства как можно большего числа людей. И купил Пэддок их в США совершенно законно.

3 августа 2019 года за считанные секунды в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Огайо) был убит 31 человек. Оба стрелка использовали штурмовое оружие: преступник из Эль-Пасо – автомат Калашникова модели АК-47. Это оружие, которое способно выпустить 400 пуль в минуту, легально продается в 42 штатах, в том числе Техасе и Огайо. И там после очередной кровавой бойни в очередной раз поднялась общественная волна за запрет на продажу боевого оружия.

Но как же трудно принять любой закон об ограничении оружия в стране, где его продают буквально повсюду. Даже в супермаркетах Walmart – а там и произошла бойня в Эль-Пасо.

Каждый американец закупается в Walmart – это гигантские семейные магазины, где продается все подряд – от продуктов до мебели, от одежды до детских подгузников. И оружие. Много-много оружия.

Как американка, которая ненавидит оружие, я чувствую то же, что и многие – полную беспомощность. Магазины с оружием повсюду, реклама чего угодно – винтовок, пистолетов, дробовиков и, конечно, автоматов. А Национальная стрелковая ассоциация (NRA), крупнейший оружейный лоббист в США, бросает сотни миллионов долларов на кампании политиков, поддерживающих продажу всех видов оружия.

Конечно, когда случается массовый расстрел, телевидение обсасывает его в режиме нон-стоп несколько дней: репортеры берут интервью у мэров городов, где случилась беда, членов семей погибших и пострадавших, транслируют видео с похорон, слезы и призывы взять оружие под контроль. А потом – стоп, и жизнь входит в привычное русло. И об оружии никто не вспомнит – пока не случится следующая массовая бойня.

Невада, где я живу — это штат ковбоев, штат любителей оружия. Никаких барьеров для «огнестрела» нет – для его покупки не надо ни разрешений, ни лицензий, ни регистрации.

Сейчас, в начале учебного года, тысяча студентов заедет в общежитие местного университета, расположенное вниз по улице, где расположены два оружейных магазина. И что родители этих студентов могут думать по поводу безопасности своих детей? Примерно 4,6 млн американских детей живут в домах, где держат по меньшей мере одно заряженное и не запертое оружие. По крайней мере, такими были данные на 2018 год.

Конечно, после недавних расстрелов в Техасе и Огайо президент Трамп отпустил несколько комментариев относительно контроля за огнестрельным оружием. Но NRA публично предостерегла главу государства даже от попыток ввести какие-то ограничения – иначе они прекратят финансовую поддержку президентской кампании Трампа 2020 года.

Президент посыл уловил. Недавно, отвлекшись от твитов, гольфа, увольнения очередного чиновника из своей администрации и покупки Гренландии, Трамп заявил журналистам, что «пистолеты не убивают – убивают люди». Из его слов выходило, что если Америка упечет в больницы всех психически больных, то никто от огнестрела не умрет. Я вообще считаю, что одержимость нашей нации по вопросу контроля над оружием слишком слаба, как и президент и первая леди, которые улыбались и позировали с большим пальцем вверх на фото из больницы в Эль-Пасо.

Теперь, в преддверии президентских выборов 2020 года наш конгресс, где большинство у демократов, заговорил (опять) о запрете свободного владения огнестрельным оружием. Правда, наш сенат, где правят бал республиканцы, хранит молчание.

А ведь запрет на свободное владение оружием в США уже был – он закончился в 2004 году, когда никто в Вашингтоне пальцем не пошевельнул, чтобы его продлить. И сомневаюсь, что ограничения вернутся.

Поэтому ситуация выглядит пугающей. И теперь остается только вспоминать себя маленькую в школе, на учениях на случай землетрясений, когда надо прятаться под парты и прикрывать голову руками. Сейчас в американских школах тоже есть учения – по коду «Красный», — когда везде вырубают свет, студенты не могут проронить ни звука, а мнимый злодей крадется по школе с намерением убивать. Участвовать в таких учениях должны все – даже дошкольники, которые, конечно, рыдают.

Так что добро пожаловать в Америку – страну, где туристу так легко, что не нужны даже кредитные карты. Но нужны бронежилеты.

Автор — американская журналистка, переводчик, публицист.