Цирроз, глисты, ожирение: что передается через постель

Когда моя дочь дорастет до возраста секспросвета, я не буду стоять у нее над душой с пространными лекциями о пользе нравственности, ответственном выборе отношений и ЗППП. Нет, я, конечно, выложу перед ней презерватив, обязательно покажу, как им пользоваться, и расскажу, зачем. А потом расскажу, от чего презерватив не спасает.

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В России живут разнузданные люди, об этом говорит статистика. Четыре года назад больше половины школьниц лишались девственности к 15 годам. Сейчас, думаю, этот процент еще выше. Наша страна — один из лидеров по подростковым беременностям за пределами третьего мира. По некоторым данным, 65% наших мужчин предпочитают секс на одну ночь.

Разные исследования показывают разные данные насчет числа половых партнеров у россиян: для женщин этот показатель варьируется от 8 до 17, для мужчин — от 15 до 28.

Последние данные — от производителей презервативов. По ним выходит, что темпераментом наши мужчины равны грекам, а женщины обходят гречанок на две головы. Но люди не виноваты. Они не развращены — их просто плохо информировали.

Что включают в себя стандартные уроки сексуального воспитания там, где они еще сохранились: то есть, в семье и каких-то теперь чуть ли не подпольных подростковых клубах? Там говорят все о той же невнятной морали, а еще о СПИДе, сифилисе и ЗППП.

Мораль не в счет, ею никого не напугаешь, не замотивируешь. Мораль прививается не на уроках этики, а в нескольких поколениях культурного окружения. СПИД? Да вы почитайте, что сейчас пишут про него! Интернет заполнен конспирологическими статьями о том, что никакого СПИДа не существует и что его выдумало некое американское фармацевтическое лобби, которое только и знает, что стричь с доверчивых россиян деньги.

Чему в 15 лет скорее поверит подросток: рассказам о вирусе иммунодефицита, который никто не видел и который то ли превратится в СПИД, то ли нет, а если и превратится, то убьет лишь через 15-20 лет, или умиротворяющим сказкам о том, что СПИДа нет? А сифилис? Кто его боится, если это лечится за две-три недели?

Про ЗППП и говорить не стоит — не боятся их. Неделя на антибиотиках — всего-то. Тем более что уреаплазмоз, например, вообще далеко не во всех странах лечат, в последние две версии Международного классификатора болезней эту инфекцию не внесли, так что не боится никто ЗППП.

Цитомегаловирус, чесотка или лобковая вошь — неприятно, конечно, но подростка не напугаешь. Да и взрослого тоже, так себе страшилки. Не тем пугают. Я своему ребенку буду прямо говорить, что через романтическую связь можно заразиться много чем более серьезным.

Обязательно стоит рассказать про бородавки, или остроконечные кандиломы — кому хочется к 25 годам покрыть самые привлекательные свои места кандиломами? С кандилом, пожалуй, я призывать ребенка к сексуальной разборчивости и начну. Мне кажется, неплохо мотивирует.

А, например, глисты? Так дочери и скажу: прежде чем целоваться и ложиться в постель с парнем, сама для себя реши, готова ли ты поймать от него, например, эхинококкоз. Почему нет? У парня, допустим, собака, он ходит с нею в лес, собака спит в постели. Чем не половые риски? Что такое эхинококкоз, знаете? Личинки поселяются во всех жизненно важных органах и иногда даже в костях. При поражении мозга выживаемость ниже, чем при онкологии.

Ею, кстати, тоже можно заразиться. Вирус папилломы человека онкогенных типов известен уже многим. И даже в России люди, в общих чертах, знают, что из-за него женщина может заболеть раком шейки матки. Но это далеко не все. Также ВПЧ может стать причиной рака влагалища. Мужчин он не щадит и способен привести к раку члена. Те и другие при заражении онкогенным ВПЧ могут заболеть плоскоклеточным раком горла, раком ануса, есть данные о том, что этот вирус приводит и к раку мочевого пузыря. Кстати, если от ВПЧ для женщины вакцины есть, мужской вариант еще никто не изобрел. И презерватив от ВПЧ не спасает. Так уж вышло.

Согласитесь — рак члена или горла для подростка звучит куда убедительней, чем какой-то там хламидиоз. Если бы я в юности знала про онкогенные ВПЧ, я была бы сдержаннее. И, может, в предыдущие два раза замуж не ходила бы вообще.

Кстати, еще есть бактерия Helicobacter pylori. Передается через поцелуй и через посуду. Приводит к гастриту, язве и раку желудка, панкреатиту. Необязательно, конечно, только через поцелуй заражаться — можно поймать хеликобактер и в столовой. Однако поцелуй надежнее.

Но рак и цисты глистов — не самое впечатляющее. Из страстного романа некоторым удается вынести… ожирение. Да-да, ожирением можно заразиться!

Дело в том, что мировое научное сообщество наконец расшифровало геном бактерий, которые населяют кишечник и рот человека и образуют соответствующую микробиоту. Так вот, оказалось, что есть типы бактерий, которые приводят как к ожирению, так и к стройности. У людей, в кишечной микробиоте которых обнаружено больше «стройных» бактерий, не бывает ожирения. У полных, наоборот, живут сильные колонии микроорганизмов, ответственных за набор веса. Людям средней комплекции достался комплект ни туда, ни сюда.

А теперь — внимание! При тесных и частых контактах с другим человеком, питании из одной посуды, тем более — из одной тарелки и с одной ложки, посещении одного санузла, использовании одного постельного белья и полотенец можно поймать некоторых обитателей микробиоты другого человека, то есть любовника. И вот тут начинается самое страшное.

Оказывается, что «стройностью» инфицироваться не так-то просто, а вот бактерии полноты к другому человеку переселяются быстро. Поэтому при романе полного с худышкой вероятнее, что девушка поправится, а не парень похудеет. Есть, конечно, нюансы, но в среднем все примерно так. Причем, «полнотой» можно заразиться даже от подтянутого накачанного парня: он, допустим, многие годы носит в себе «полнящую» колонию бактерий, но спорт и контроль калорий позволяют ему находиться в форме, хотя по факту он скрытый толстяк. И вполне способен наградить подругу полнотой.

Еще от микробиоты можно заразиться… алкоголизмом. Не в острой, конечно, форме, но, скажем так, склонностью. Подхватить бактерии, которые изменят метаболизм алкоголя. В Сеченовском университете как раз открыли такие бактерии (кто бы сомневался, что вклад в изучение микробиоты Россия внесет именно по части алкоголизма?)

Оказывается, есть бактерии, которые приводят к выделению специфических токсинов при употреблении их хозяином алкоголя. Что влечет за собой любовь выпить, а также цирроз печени. Такие вот печальные данные — любовники могут наградить друг друга циррозом и алкоголизмом. Неплохой стимул хотя бы получше узнать о семье нового возлюбленного.

Семейный анамнез собирать, конечно, некрасиво, но ненароком поинтересоваться, нет ли среди близких родственников, с кем объект вожделения долгое время проживал, алкоголиков, шизофреников или больных Паркинсоном, не помешает. А там уж — на свой страх и риск.

Между прочим, еще есть исследования, которые почти доказали влияние микробиоты кишечника на развитие расстройства аутистического спектра.

В общем, не про гонококки с гепатитом нужно рассказывать молодежи, чтобы привить санитарное отношение к сексу, выбору любовников и, вообще, контактов. Потому что ничего не действует на впечатление так сильно, как перспектива заразиться алкоголизмом, ожирением и, тем более, опухолями.

Впрочем, от контакта человека с человеком можно получить не только дурное. Ученые считают, что у слишком брезгливых людей та же самая микробиота куда беднее, чем у любителей обниматься и целоваться. Ровно то же — с колониями бактерий на коже: живущие в идеальной чистоте люди могут страдать от низкого иммунитета кожи. Так что контакты между собой для мужчин и женщин полезны. Но во всем, как говорится, нужен баланс. Чтобы помимо праздничного настроения и сильного иммунитета не вынести из новых отношений лишние килограммы, глистов и еще что-нибудь похуже.