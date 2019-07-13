Наука о борще: девочкам — фартук, мальчикам — табуретка

Моя знакомая выкладывает в Facebook тесты, которые детям предлагается решить на уроке, в наши школьные времена называвшемся «Труд». Это где девочки шили фартук, а мальчики строгали табуретки. Оказывается, мало что изменилось. Девочки по-прежнему шьют, а у мальчиков там что-то глубоко свое. На «женские» вопросы, кстати, правильно отвечают несколько мужчин. Но степень дикости самого этого явления — попыток вкладывать в женские и мужские головы априори разные знания еще со школьной скамьи — бесконечна.

Что же это получается? Мы прошли огромный путь, построили и сломали несколько экономических укладов, выигрывали и проигрывали войны, несколько раз меняли политический строй, но так и не смогли изжить из женского образования элемент «подготовки добрых супруг и хороших хозяек»

Нет, безусловно, в момент основания Смольный институт благородных девиц был прогрессивен, но с тех пор больше 250 лет минуло.

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На секундочку, у нас основным законом страны, то есть Конституцией, закреплено, что основное общее образование обязательно. Предмет этот — про табуретки и фартуки по половому признаку — есть часть системы. То есть выходит, что распределение ролей: ты шьешь фартук, а ты вбиваешь гвозди, обязательно. В принципе этого факта почти достаточно для того, чтобы не нужно было искать никаких других аргументов в подтверждение отсутствия равенства между мужчинами и женщинами в стране, которая претендует на роль одного из передовых государств мира.

Причем история эта куда более многогранна, чем просто крик женской души, не желающей стоять у плиты. Сами по себе навыки шитья, готовки или столярного дела — в такой же степени прекрасны, как любые другие полезные умения. На самом деле в условиях повсеместной цифровизации и безграничного роста возможностей сложно предугадать, какое именно знание и умение в какой момент времени понадобится человеку. И, пожалуй, один из смыслов школьного образования именно в том, чтобы объяснить, что знаний на свете много, важно научиться вычленять необходимые и получать их вовремя. В этой системе ценностей владение стамеской, половником и иголкой имеют одинаковую ценность. А можно всех учить гончарному делу или оригами, и смысл не изменится.

Проблема в том, что в неокрепшие и неподготовленные детские головы изначально закладывают мысль, что разные занятия — для людей разных полов. Что готовить и шить «должна» только девочка. Это дико, учитывая, что изрядная доля самых известных модельеров в мире и почти все самые известные повара — мужчины.

Вот и посмотрим на вопрос с другой стороны: мальчиков-то за что лишают возможности научиться готовить и шить? Кстати, в школе мы были дружны с одним классным парнем, который очень любил готовить и мечтал стать поваром. Но его отправили учиться в какое-то совсем не пищевых свойств учебное учреждение, потому что «так положено».

Дальше — больше. Мой знакомый рассуждает, что из женщин не выходит капитанов. Их, мол, вообще мало на водном транспорте, а до высоких должностей и вовсе не дорастают. Его вывод — природой не дано. Мой — что плохо учат. Этот стереотип о наличии заведомо «мужских» и «женских» профессий сидит намного глубже, чем можно вообразить. Погуляйте в парке и послушайте: скольким мальчикам скажут, что это нормально — их желание порулить машиной и «поуправлять» самолетом на карусели. А скольким девочкам? Хотя маленькие дети все примерно одинаково любят и не любят аттракционы, сажать цветы, взбалтывать яйца для омлета и пришивать хвосты карнавальным костюмам.

Детям вообще всякое интересно. Просто одним нравится что-то делать, а другим — нет. И, вероятно, если мы перестанем с младых ногтей пичкать их стереотипами, что-то изменится. Кстати, в нелегкой борьбе за игрушечный штурвал на игровом «корабле» на детской площадке в нашем дворе неизменно побеждает жгучая пятилетняя блондинка. Видимо, ее еще никто не предупредил, что из женщин не выходит капитанов.

Количество девочек, которые решатся выбрать «мужскую» профессию, изначально мало, потому что к моменту выбора они уже изрядно изнасилованы наукой о борще. А еще весьма вероятно, что там их будут хуже учить. Потому как «что с тебя взять, ты всего лишь женщина, тебе детей рожать». Так порой бывало даже на нашем прекрасном факультете журналистики. И каждая женщина, с которой мне доводилось обсуждать эту тему, может вспомнить хотя бы один пример такого отношения из своей институтской юности. С одной стороны, сложно поспорить: женщина действительно будет рожать детей и на какое-то время «выпадет» из жизни. С другой стороны, это «выпадение», вероятно, продлится год или два, а знания мы получаем на всю жизнь.

Эта тема «рожать детей» вообще похожа на манипуляцию, когда речь идет о выборе профессии. В конце концов, почему-то никто не удивляется проводницам поездов, на недели оставляющим детей ради работы, стюардессам с их бесконечными ночными рейсами, работницам круизных лайнеров. Но когда дело доходит до дискуссий про «женщину капитана» или «женщину — первого пилота», люди начинают истово доказывать, что это «не женское дело», а «женское» — семья и дети.

Или, например, недавняя история из Ульяновского института гражданской авиации, где пара преподавателей, измученных нелегким отмечанием Дня победы, начала приставать к курсанткам, без лишних экивоков описывать им свои сексуальные предпочтения и с применением силы требовать взаимности.

Это ужасно. Это ужаснее, чем просто некий неприятный эпизод из жизни учебного учреждения. Это история про отношение к женщинам в «мужских» профессиях. Отлично, что барышни не растерялись и сумели за себя постоять. Но возросший уровень стресса им уже никто не компенсирует. И они ли будут ответственны за то, что этот эпизод плохо скажется на их успеваемости?

Заметим, речь даже не о том, чтобы «всех уравнять» или заставить мальчиков стоять у плиты, а девочек — летать. Речь лишь о том, что у всех должны быть одинаковые возможности научиться тому, чему хочется. Без навязанных стереотипов, без приставания и без необходимости выслушивать про «вам рожать детей».

Равный доступ к образованию — это святая святых любого прогресса. Раз уж вы учите летать, управлять судами, шить юбку или варить пельмени, предоставьте всем равные шансы освоить эти навыки. Конечно, вероятнее всего, очень многие женщины предпочтут продолжать играть в обществе свою «исконную роль» и не побегут немедленно сколачивать табуретки. А мужчины в большинстве своем вряд ли засядут дома с ниткой и иголкой, пока их матери, жены и сестры бороздят просторы океанов. И это нормально: концепция «добытчика» и «хранительницы очага» имеет полное право на жизнь. При том только условии, что этот путь выбран сознательно, а не вследствие невозможности научиться управлять самолетом или шить.