Ожирение, одышка, отрыжка: наш мужчина как секс-партнер

С ранней весны, даже, пожалуй, с февраля Фейсбук и контекстная реклама заваливают меня предложениями. «Две ноги по цене одной», «Все тело за 3 999». Это об эпиляции. «Губы в рассрочку». Накачать, то есть. «Силиконовые нити. Красота топ-класса». Вставить в скулы веревочки, подтянуть к ушам.

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Конца и края этим предложениям по улучшению нет: какие-то вакуумные массажи, чудодейственные обертывания, контурные макияжи, трафареты для бровей, тени нового поколения, суперщетки для пяток, штаны с эффектом пуш-ап, силиконовые бюстгальтеры, накладные соски. Ну и, конечно, эротическое белье, страстные купальники, манящие сарафаны…

То есть, меня уже почти полгода призывают тратить свободные деньги на сексапильность. И тут я, конечно, не очень понимаю, зачем это нужно мне, замужней детной женщине, живущей в деревне и имеющей 76 кг живого веса. Ну, хорошо, ошиблись аудиторией. Можно простить.

Но я все равно не понимаю. Я ведь хожу по улицам городов, иногда езжу по России и, черт побери, вижу, кто там живет. Вижу наших мужчин искомого для обладательниц трусов с силиконовыми вставками возраста — 25-40 лет. Вижу и не понимаю, зачем ради них так выкладываться.

Чтобы в России хоть в чем-то разобраться, здесь нужно жить не только долго, но и внимательно. И тогда можно заметить, подсмотреть, подслушать, расспросить и догадаться, что мужчина-то среднестатистический — тот еще трофей. Какой процент женщин вступает в конкуренцию за те единичные экземпляры подтянутых, умных, здоровых, хоть немного образованных и хотя бы себя обеспечивающих граждан мужского пола? Хорошо если 10-15% женщин бьются за эти 3-5% мужчин. Остальные свои лучшие годы проводят в борьбе… за кого?

Если честно, среднестатистический мужчина, на которого, по идее, охотится среднестатистическая женщина, подобных вложений не стоит. И секс с ним — тоже. Зачем ухлопывать все свои деньги и время, сидеть на диетах, шагать до одури на эллипсоидном тренажере и носить неудобные наращенные ногти, если за все свои страдания ты получишь среднестатистического мужчину?

Давайте говорить о взрослых женщинах. Им, скажем так, от 28 до 45. Они бодры, веселы, у них ничего не висит и они хотят красивой жизни. Не богатой, не необычной, а красивой. Чтобы бабочки в животе, страсть до потери рассудка и любовь. Такая любовь, от которой даже уход на работу утром просыпаешь. Вот ради всего этого женщины и готовы зашивать себе в щеки нити, дробить носы, подрезать грудь, ходить на каблуках-ходулях. Ради мечты о безграничной любви и сексе, как в самых отчаянных женских романах.

А что они получают в реальности? Получают они обычного российского мужика, который даже не к 40 годам, а уже после 35 лысоват, пузат, с одышкой, отрыжкой и гипертонией. И в возрасте наступления импотенции.

Не верите? У 90% мужчин в России после сорока повреждены суставы и они страдают от запоров. После 30 повреждение памяти — «Альцгеймер яппи». После 35 растет грудь, учащаются случаи рака груди… среди мужчин. 42% мужчин самого заманчивого возраста — 25-39 — имеют лишний вес, а 26,6% мужчин в возрасте 35-44 года страдают уже ожирением. И это впервые в истории наблюдений больше, чем показатель ожирения среди женщин аналогичного возраста — у них только 24,5%. Это данные Минздрава РФ от 2016 года. В 2019 году тот же специалист, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала о 30% мужчин, страдающих ожирением.

А что такое ожирение? Чем толще мужчина, тем короче у него член. Сам по себе орган не уменьшается, но прячется в складках. У андрологов это называется «стимуляционная длина». У мужчины среднего роста при весе в 130-140 кг член как бы есть. Но его как бы нет. Вернее, он потерял 4-6 см своей функциональной длины. Или стимуляционной. Не верите? Уже и в передаче Опры Уинфри об этом говорили. Похудение на 15 кг способно вернуть до 2,5 см длины члена. Вот такие у нас среднестатистические мужчины.

А еще они лысеют. Средний возраст начала облысения в России — от 27 лет. Но есть и 20-летние с проплешинами. Стресс, макаронный рацион с минимумом белка, отсутствие культуры лечения лысины и денег на это. В любой статье трихолога указано, что число склонных к облысению мужчин одинаково во всех регионах Земли. Однако в бедных странах с плохой экологией и низким уровнем жизни лысых больше. У нас их очень много. И они не просто лысые — у них пивной живот, пивная грудь и совершенно женские бока.

Вы видели молодых парней на дачных пляжах? Это же конкурс осиных талий! Которые через пять лет в одночасье заменятся на пивные животы. Те еще у нас любовники!

Кстати, ладно — живот, грудь, лысину можно перетерпеть. Но ведь российские мужчины массово страдают от гипертонии. Возраст наступления сего недуга в России у мужчин гораздо ниже, чем у женщин. Лечат гипертонию мужчины значительно реже, чем женщины. Всего пять с чем-то процентов мужчин-гипертоников поддерживают давление в норме. А что такое гипертония? Это одышка, потливость, красное лицо, микроинсульты. И обычные инсульты тоже. Прямо в постели. На женщине красиво умирают именно из-за гипертонии.

Ты себе на контурную пластику губ копишь, носишь какие-то воздухонепроницаемые трусы пуш-ап со вставками, ногти нарастила, сделала лазерную шлифовку лица… И все для того, чтобы потом тебя 120-килограммовый любовник облил фонтаном крови из своей разорвавшейся аорты?

Это только звучит утрированно, а в жизни так и есть. Вы, повторяю, на пляж-то сходите. Не в бассейн фитнес-клуба, не на Лазурный берег, а куда-нибудь во Владимирскую область, на Нерль, куда выезжает на выходные московский средний класс. За тех, в бассейне и в Ницце, конкуренцию ведут единицы женского авангарда. А массовая публика, та самая целевая аудитория сплошной рекламы дешевых косметологических клиник, вынуждена биться за краснолицых толстяков с одышкой, давлением и нестабильной стимуляционной длиной.

А сейчас будет самая демотивирующая информация: каждый пятый россиянин 21-30 лет обращается к врачам по поводу проблем в постели. Врачи вежливо именуют эти проблемы половой дисфункцией. Каждый пятый обращается! А сколько тех, кто не обращается, если у нас люди даже с зубом больным до последнего к стоматологу не идут? Дальше — больше. Среди тридцатилетних эту самую дисфункцию лечат уже 27%. Среди сорокалетних — 48%. Лечат! А сколько не леченных?

Главный уролог России Дмитрий Пушкарь утверждает, что 90% наших мужчин страдают от импотенции. Каждый пятый россиянин после 45 лет вообще решает, что секс ему не нужен. А вот здесь со ссылкой на доктора Пушкаря также сказано, что в 70% случаях от секса первыми отказываются мужчины и что уже 37% мужчин после 45 лет считают, что секс не для них. Так что миф про жен с вечно болящими головами — это всего лишь часть национального фольклора. Болит чаще не у женщин. И не голова.

А какая потенция, если гипертония и от курения с постоянной выпивкой уже после двадцати начинаются проблемы с сосудами?

И это я еще не стала нагружать вас данными по гастритам, изжоге, отрыжке, запахе изо рта, вздутии, геморрое — крайне распространенным среди российских мужчин проблемам, к которым приводит плохое питание, стресс, отсутствие культуры стоматологической профилактики, металлические коронки и нездоровый образ жизни. И про глистов не писала! А вы как думали? Знаете, сколько мужчин не моют у нас руки после туалета?

Вообще, если из общей выборки исключить полюса — миллионы алкоголиков, наркоманов и деклассированный элемент, с одной стороны и ухоженных богачей, доступа к которым у большинства женщин все равно нет, с другой, то получится

хилая картинка: пузатые лысоватые гипертоники с отрыжкой, дурным запахом изо рта и утонувшим в жировых складках членом.

Из этой малопривлекательной толпы выглядывают, собирая на себя лучших женщин, немногочисленные представители научной и творческой интеллигенции, среднего бизнеса, средней руки чиновники и младший персонал госкомпаний. Вот среди этих часто мужчин встречаются ухоженные, здоровые, привлекательные. Ну, или хотя бы интересные. А с остальными-то страх что к сорока годам происходит!

Кстати, мало вам, что у объекта, в охоте на которого дамы зашивают себе в трусы силиконовые вкладыши, гастрит, красное лицо, сердце пошаливает, давление 180 на 120, волосики выпали и запах изо рта? Так он еще и живет с семьей или родителями (только 25% мужчин среднего возраста живут одни). Его средний доход сегодня после вычета выплат — меньше 30 000 рублей в месяц. Машина — российская или пятилетняя хилая иномарка в кредит. Еще про него известно, что он три часа в день сидит в интернете, его любимые передачи — «Лучше всех», «Голос», а самым главным событием в России XXI века он называет прошедший в нашей стране в 2018 году чемпионат мира по футболу.

Режьте себя, утягивайтесь на два размера, вставляйте в штаны силиконовые подушки, накачивайте губы, подтягивайте веки. 20-30 тыс. долларов — и пузатый паренек со вторым размером груди, точеной талией, одышкой, отрыжкой, гипертоническим кризом будет ваш. С третьей попытки захода в постель он даже одарит вас среднестатистическими тремя минутами секса. Без изысков и бешеного темпа. Ему не до темпа, быть бы живу, да и вы сама не хотите ведь, чтобы второй криз, на сей раз уже с инсультом, разбил его прямо в конце заветной третьей минуты?

Ничего смешного. Женщина в России сегодня задавлена требованием быть сексуальной. Ее уже не уговаривают, а вынуждают тратить едва ли не последние деньги на уход и поддержание сексапильности. А зачем? Нигде не показана эта печальная реальность, в которой рядом с красивыми ухоженными женщин в нашей стране - некрасивые, запущенные и больные мужчины. А вы подмечали, почему наши мужчины особенно любят это слово «ухоженная»? Редко кто скажет про женщину, что она красива — скорее отметят ухоженность.

Российский мужчина, тот самый, с одышкой, отрыжкой и утраченной стимуляционной длиной, любит, чтобы ради него старались. Хотя все вроде бы просто и понятно: сексапильность женщине нужна, чтобы получать внимание и секс. При этом какой именно секс ждет удачливую участницу гонки за идеальную фигуру, лицемерно не уточняют. А вот такой и ждет: три минуты с третьей попытки. И хорошо, если обойдется без микроинсульта.