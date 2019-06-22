Трамп берет на испуг: театр одного президента

Как это работает, видно на примере отношений с Мексикой. С одной стороны, громкая риторика Трампа привлекает нелегальных иммигрантов («успеем, пока нет стены!»). С другой стороны, попытки остановить поток этих мигрантов могут негативно сказаться на отношениях с Мексикой, главным торговым партнером США.

Реклама

Год назад Трампу удалось масштабное представление на глобальной сцене. Яркий визуальный ряд исторической встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявления президента США о принципиальных договоренностях, обещания скорого окончательного разрешения проблем с Северной Кореей наверняка станут важнейшей частью предвыборной агитации.

Однако тогда позитив встречи для Трампа быстро сошел на нет. Во многом потому, что другие участники постановки не сумели поддержать темп, заданный американским президентом.

Озабоченные своей безопасностью Южная Корея и Япония так и не смогли рапортовать о полном разрешении проблемы северокорейской ядерной программы без ясного подтверждения ее прекращения. А в Северной Корее, где существует собственная традиция политических постановок, видимо, ожидали от президента США большего…

Теперь же у Трампа нашлись более понятливые партнеры. Президент и руководство Мексики подтвердили, что два государства достигли договоренностей, необходимых для того, чтобы остановить поток центральноамериканских мигрантов, направляющихся в США. Правда, многочисленные вопросы о сути этих договоренностей быстро оказались «погребены» под новыми громкими заявлениями Трампа (например, о том, что президент готов принять предвыборную помощь из-за рубежа), а потом и объявлением о старте его предвыборной кампании.

Что же произошло и почему эта история важна для понимания динамики президентской кампании 2020 года? Критики обвиняют

Трампа в том, что раз за разом миллиардер использует одну и ту же тактику, пожалуй, уже ставшую из-за частоты использования стратегией.

Своими заявлениями, обычно обещаниями строгих мер, Трамп провоцирует кризис, в последний момент от грозной риторики отказывается, напряженность спадает, а Трамп заявляет, что решил еще одну проблему.

Не обязательно относиться к числу противников президента, чтобы видеть, что события перед достижением договоренностей с Мексикой развивались по схожему сценарию. Президентские выборы все ближе. Несмотря на обещания 2016 года, поток нелегальных иммигрантов при Трампе только растет. Президент в своем излюбленном стиле – твитом — объявил, что тарифы на мексиканские товары будут увеличиваться на пять процентов каждый месяц до тех пор, пока Мексика не примет мер для перекрытия потока центральноамериканских мигрантов через свою территорию.

Трудно сказать, кого больше шокировала эта угроза – мексиканские власти или американский истеблишмент. Идет процесс ратификации нового соглашения на замену НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле). Мексика – крупнейший американский внешнеэкономический партнер, тарифы оказались бы по сути налогом на американских потребителей. В недалекой перспективе можно было ожидать потери рабочих мест в американских компаниях, связанных с Мексикой. Телеэфир наполнился сенаторами-республиканцами, которые с плохо скрываемым волнением говорили, что готовы сопротивляться введению тарифов в сенате.

Мексиканцы отреагировали по-деловому: в Вашингтон прибыла специальная делегация, было объявлено о начале серьезнейших переговоров. В течение какой-то недели переговоры дали результат – Трамп объявил, что новых тарифов не будет, Мексика примет все необходимые меры для блокирования нелегалов, да еще и, по всей видимости, заключит новые соглашения об экономическом сотрудничестве с США.

Правда, какой-то обязывающий документ так и не было подписан. Дотошные журналисты выяснили, что объявленные меры (больший контроль на мексиканской южной границе, борьба с бандами перевозчиков мигрантов, прием центральноамериканских беженцев в Мексике, пока они ждут решения США) обсуждались и были согласованы между Вашингтоном и Мехико уже давно. Не были объявлены и конкретные показатели, которых должны достичь мексиканцы, чтобы избежать тарифных санкций в будущем.

Все это дало наблюдателям основания говорить, что имел место лишь очередной политический спектакль: Трамп, пригрозив Мексике, заявил о своей победе, мексиканцы умело подыграли президенту США.

Время покажет, пойдет ли Мексика на шаги, способствующие значительному сокращению потока нелегальных иммигрантов. Но с точки зрения политических перспектив Трампа это второстепенный вопрос. И сторонники, и противники президента уже давно сформировали свое мнение. Мнение это меняется мало. Ультиматум в адрес Мексики, скорее, помог Трампу мобилизовать сторонников. С этой точки зрения можно предсказывать, что до выборов президент США еще спровоцирует множество таких мобилизующих ситуаций.

И в этом как раз основная опасность для переизбрания миллиардера. Что, если объект давления Трампа займет принципиально конфронтационную позицию? Конечно, сам президент США в прошлом уже неоднократно переносил сроки или вообще отменял свои ультиматумы (например, весной он обещал полностью закрыть границу с Мексикой). Но на эскалацию может пойти другая сторона. Любая угроза президента США негативно сказывается на американских рынках. Специалисты отмечают, что нынешний американский экономический рост может оказаться очень неустойчивым в условиях таких колебаний. А без роста экономики Трамп лишится едва ли не главного своего козыря.

Вспомним, что президент США грозит не только Мексике, но и Китаю. Продолжение торгового конфликта двух главных мировых экономик будет иметь самые негативные последствия не только для американской, но и мировой экономики. Так что, возвращаясь к перспективам переизбрания Трампа, рискованные шаги президента вполне могут подорвать его претензии на экономические успехи.

В сфере регулирования иммиграции какие-то принципиальные решения сегодня в США едва ли возможны. Проблема сложнее, чем разногласия демократов и республиканцев. Американская государственная идеология заявляет, что США – государство иммигрантов, что иммигранты делают страну сильнее. Но реалии в эту идеологию укладываются с большим трудом.

Разве могли отцы-основатели представить себе нынешнюю детскую и подростковую иммиграцию из Центральной Америки? Несмотря на все грозные заявления президента и даже уже начавшийся процесс строительства пресловутой пограничной стены, поток нелегальных иммигрантов продолжает расти. Логику действий иммигрантов можно понять: если в обозримом будущем доступ беженцев в США будет перекрыт, то тем более нужно стараться приехать как можно скорее.

Все это убеждает, что три «кита» кампании Трампа (иммиграционная политика — экономика – яркая риторика президента) могут стать залогом как победы, так и поражения президента на новых президентских выборах. Правда, при этом не нужно забывать, что вести свою кампанию миллиардер будет не в вакууме, а в борьбе против демократов, свежую картину проблем которых, видимо, дадут первые внутрипартийные дебаты 26-27 июня.