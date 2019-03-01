Тазик с макаронами: как жить и не толстеть

— Насколько существенно отличается уровень медицины в разных российских регионах? Есть ли еще необходимость ехать в Москву в случае серьезных проблем со здоровьем?

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— Разница среди регионов, безусловно, есть. Есть регионы с очень хорошими возможностями – и диагностическими, и лечебными, есть регионы с более скромными возможностями. Разницу по заболеваемости и смертности между регионами можно посмотреть на сайте Росстата с 2017 г.

Минздрав России выделил национальные медицинские исследовательские центры – это головные учреждения, которые осуществляют методологическое сопровождение вверенной им отрасли. Например, Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины, курирует проблемы профилактической медицины и первичной медико-санитарной помощи. Есть такие же национальные исследовательские центры по кардиологии, онкологии, гинекологии и так далее. Безусловно, в таких центрах концентрируются лучшие специалисты, ведутся научные разработки, внедряются новые подходы к диагностике и лечению. Всего в стране сейчас 22 таких центра, но их количество, по-видимому, будет расти.

— Насколько серьезно в России стоит проблема ожирения и как с ней бороться?

— Увеличение распространенности ожирения — это общемировая тенденция. Существуют так называемые цели устойчивого развития, которые разрабатывает Всемирная организация здравоохранения. Практически все они начинаются со слов «снизить» или «уменьшить», и только одна цель звучит так: «Не допустить увеличения распространенности ожирения и сахарного диабета». То есть нам нужно хотя бы удержать существующий уровень распространенности ожирения, потому что во всем мире отмечается тенденция к росту данного показателя и, во многом как следствие, сахарного диабета.

Теперь о России. Мы имеем данные эпидемиологического мониторинга распространенности факторов риска в российской популяции, проведенного в 2013 году. Исследование проводилось в 13 регионах. Общий тренд состоит в том, что отмечается рост распространенности ожирения среди мужчин.

В 2003 году распространенность ожирения среди мужчин составляла около 11%, а к 2013 году этот показатель достиг почти 27%, то есть количество мужчин с избыточным весом подскочило в 2,5 раза.

Показатель среди женщин тоже несколько увеличился, но не в разы. Распространенность ожирения, особенно среди мужчин, привела к увеличению распространенности высокого артериального давления, гиперхолестеринемии. Кроме того, лечатся такие гипертоники менее эффективно, поскольку меньше привержены к проводимой терапии. Обычно, когда мужчину спрашивают, какие он принимает лекарства, он ищет помощи у супруги или друга, а именно такие знания характеризуют приверженность к лечению.

Ожирение – это плацдарм для очень многих заболеваний и состояний, и на теле тучного человека трудно найти участок без патологии. Например, атеросклероз, особенно галопирующего течения – это фундамент для мозговых и сердечных катастроф, заболеваний печени (так называемая неалкогольная жировая болезнь печени), определенных изменений в почках, болезни суставов, и этот перечень можно продолжить.

Откуда ноги растут? Ответ – из детства. Среднестатистический мальчик-школьник стал больше, крупнее и весит он больше, чем такой же мальчик 15-20 лет назад. Есть две основные составляющие – приток энергии и ее расход. Если первое больше второго, то излишки копятся, и возникает ожирение. Поскольку калории и энергию мы получаем вместе с едой, то ключевым моментом здесь является питание, а для расхода, разумеется, нужна физическая активность. Дисбаланс, наблюдающийся между этими двумя компонентами в последнее время, и является причиной ожирения.

— Насколько правильны или неправильны пищевые пристрастия россиян?

— В том же исследовании мы посмотрели на то, какие имеются особенности питания россиян. Надо сказать, что почти 41% участников этого исследования продемонстрировал недостаточное употребление овощей и фруктов, а это очень важная часть рациона. Человеку необходимо съедать не менее 400 граммов фруктов и овощей в сутки. Кроме того, 35% взрослого населения РФ едят недостаточно рыбы, а практически 43% (это уточненные данные за 2017 год) едят много мяса или мясных продуктов. При этом избыток кондитерских изделий в рационе мы обнаружили у 47,6% участников исследования. Еще 74% россиян употребляют молочные продукты высокой степени жирности. Но самое главное, если говорить о питании – это недостаток употребления овощей и фруктов и избыток кондитерских изделий.

Конечно, совершенно недопустимо, особенно в детском возрасте, пить много сладких газированных напитков – это однозначно вредно. Фастфуд способствует ожирению.

С другой стороны, дети стали меньше двигаться. Согласно результатам нескольких исследований, российские дети пьют меньше сладких газированных напитков, чем их европейские сверстники. Российские дети к тому же больше двигаются, особенно в выходные дни. Но есть такие страны, которые, поняв эту проблему, начали очень серьезно ею заниматься – делать все, чтобы ребенок больше двигался: строить велосипедные дорожки, спортивные секции и так далее.

— Конечно, есть здоровую пищу можно и при весьма ограниченных средствах. Разве капуста стоит дорого? Она может быть тушеная, вареная, какая угодно. Сварить борщ без мяса из капусты, свеклы, морковки, перца и небольшого количества картошки – это тоже доступно. И вот они овощи, которых нам так не хватает. Русский стол традиционно достаточно богат овощными продуктами – морковь, репа, свекла и так далее. Из фруктов доступны яблоки.

— А как вы относитесь к самому популярному у россиян овощу – картофелю?

— Картофель – это не самый полезный овощ. Он весьма калорийный, поэтому похудеть на картошке нельзя.

— Что же тогда лучше есть желающим избавиться от лишнего веса?

— Это кабачки, капуста, морковь, репка, редиска, огурцы, помидоры, красный перец. Это не значит, что совсем нельзя есть картошку, просто не стоит питаться исключительно ей. Самое главное в еде – это здравый смысл и умеренность. Я отрицательно отношусь к использованию слова «диета» и к подобным искусственным ограничениям – это должно быть просто сбалансированное питание.

Единственный продукт, который я бы полностью исключила из любого рациона, — это пирожные и торты, потому что от них нет никакой пользы.

Что касается хлеба, то он в идеале должен быть грубого помола – кусочек такого хлеба можно съесть, например, в качестве бутерброда на завтрак. И организму этого будет вполне достаточно. Макароны тоже бывают из разных сортов муки, и любители спагетти даже утверждают, что они способствуют похудению, но я отношусь к этому скептически. С другой стороны, если раз в месяц позволять себе съесть спагетти, то ничего страшного не произойдет. Но это не должен быть тазик с макаронами, заправленными сливочным маслом.

В принципе есть можно все, но есть несколько советов для тех, кто следит за своей физической формой. Первый совет – большую часть пищи нужно употреблять в первой половине дня. То есть необходим абсолютно полноценный завтрак, которым нужно наесться. Например, он может включать в себя кашу или мюсли с молоком, обезжиренный творог, можно себе позволить бутерброд (в идеале без сливочного масла), кусок сыра и чашку кофе или чая (можно и с молоком). Не возбраняется съесть яйцо – вареное или в виде яичницы. Так что на завтрак можно съесть много всего, и при этом не поправиться. Ни в коем случае нельзя не завтракать.

Обед тоже может быть сытным – например, бульон и кусок постного мяса с кабачками или капустой, этого вполне достаточно. Ну а ужин должен быть легким, но даже если вы на ужин съедите кусок рыбы или курицы с овощным гарниром – ничего плохого тоже не произойдет. Самое главное, чтобы это происходило не в 12 часов ночи, когда этот съеденный кусочек сразу же переведет вас в горизонтальное положение.

— В последние годы здоровый образ жизни и правильное питание стали настоящим модным трендом. Оказала ли эта мода какое-то позитивное влияние на общество?

— Безусловно. Например, россияне стали меньше курить – это достижение! Кроме того, очень важна реакция общества на вредные привычки – например, как реагировать на то, что твой друг или знакомый курит. Сейчас это немодно и несолидно. Поэтому сейчас мы наблюдаем четкую тенденцию снижения курения среди мужчин, снизилась и распространенность употребления крепких спиртных напитков.

— Насколько оправданным вам кажется повышение возраста продажи алкоголя?

— Все то, что может способствовать снижению употребления алкоголя и снижению доступности алкоголя, оправданно.

— Согласно опросам, россияне считают 45-50 лет возрастом старости «по здоровью». Почему так происходит?

— Лично мне кажется, что в 45 лет жизнь только начинается. Люди очень по-разному оценивают возраст, и мне довольно трудно ответить, почему кто-то в 50 лет считает себя старым. Но сейчас медицина сильно шагнула вперед, причем появилась возможность сохранить не только физическое, но и ментальное здоровье, бодрость духа и прекрасные ментальные качества.

Для этого есть два важных условия. Первое – это ответственное отношение к своему здоровью, профилактика. Если регулярно проходить диспансеризацию, то ничто не скроется от взгляда врача, и, соответственно, от самого пациента. Это приведет к раннему выявлению факторов риска или заболеваний. И второе – если заболевание уже имеется, есть совершенно четкие правила, как с ним жить: что принимать, как часто ходить к врачу, к какому врачу, как не допустить развитие осложнений. Это называется – диспансерное наблюдение.

— Насколько опасна любовь россиян (и не только) к лечению любых болезней антибиотиками?

— Антибактериальные препараты – это лекарственные средства с определенными показаниями и противопоказаниями, поэтому они должны применяться только по назначению врача. Это разные по длительности курсы, разная кратность приема и в принципе разные антибиотики. Поэтому иметь «любимый антибиотик» и им пользоваться в любых случаях – совершенно неправильно. Важно знать, что их применение сопряжено как с положительными моментами, так и с некоторыми отрицательными факторами, и принять решение о целесообразности их использования должен врач.

— Еще одно модное явление — отказ от прививок для детей. К чему могут привести такие настроения родителей и можно ли как-то бороться с этой ситуацией?

— Мне трудно сказать, откуда в обществе возникли такие убеждения, но бороться с ними нужно сообща. Необходимо понимать, что любая вакцина прошла через жернова доказательной медицины, через много-много инстанций, прежде чем вообще появиться и стать доступной для пациентов. Есть убедительные данные о том, что вакцинация необходима для защиты здоровых людей и граждан из так называемых групп риска – это пациенты, уже имеющие заболевания (например, сердечно-сосудистой системы). Человек, перенесший инфаркт миокарда и имеющий сердечную недостаточность, может серьезно пострадать от рядового вируса гриппа – он может не только существенно ухудшить состояние уже имеющихся заболеваний, но и привести к осложнениям, иногда крайне серьезным.

Это так называемая добавочная смертность. К группам риска также относятся пожилые пациенты и дети.

Аналогичным образом обстоит ситуация, например, с прививкой от пневмококка, то есть от пневмонии. Здесь тоже могут наблюдаться очень серьезные неблагоприятные последствия. Поэтому тренд, согласно которому прививки несут в себе нечто плохое или злое, глубоко неверный.

Возможно, нам стоит подробнее рассказывать людям о каждой из вакцин – что она из себя представляет, из чего состоит, какие могут быть незначительные неприятные эффекты (например, жжение или небольшое повышение температуры), но, тем не менее, эти меры спасают от заболеваний, которые могут иметь очень тяжелые последствия.Конечно, иногда бывают аллергические реакции или индивидуальная непереносимость вакцин, но такой может быть реакция на любой препарат. Поэтому единичные случаи нельзя возводить в закономерность. Пользы от соблюдения календаря прививок намного больше, чем рисков.