Уже не до России: кто мешает Трампу

Конфликт с исполнительной властью во внешней политике может получиться не менее захватывающим и иметь куда более серьезные последствия, чем любые попытки импичмента или борьба между Трампом и демократами по внутриполитическим вопросам. Причем критика России, судя по всему, останется на вторых-третьих планах внешнеполитического активизма демократов.

Идет ли речь о внутренней или внешней политике, демократами движет один и тот же мотив – продемонстрировав слабости нынешней администрации, повысить шансы на победу кандидата от демократов на следующих президентских выборах.

При республиканском большинстве в сенате законотворческие возможности демократического большинства в палате представителей ограничены, однако можно, во-первых, блокировать принятие решений, во-вторых, проводить парламентские расследования. Как же будут применяться эти инструменты во внешнеполитической сфере?

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Несколько неожиданным образом в последнее время активно обсуждается желание демократов блокировать политику Трампа в сфере стратегических вооружений. Стремясь максимально использовать ностальгию значительного сегмента избирателей, Трамп обратился к военно-ядерной риторике двадцати-тридцатилетней давности, запланировав многомиллиардные расходы на модернизацию и увеличение ядерного арсенала.

Демократическое большинство в палате представителей сделает историческую реконструкцию полной: когда-то демократы ограничивали финансирование военных программ Рейгана, теперь стало известно, что новое большинство постарается заблокировать планы Трампа инвестировать в новые заряды и носители ядерной триады. В частности особую критику вызывают ракеты стационарного базирования.

При этом особенно интересны два момента.

Во-первых, прогрессивно-радикальное крыло Демократической партии, традиционно выступающее за сокращение военных расходов и менее агрессивную внешнюю политику, может подорвать все-таки не совсем забытую идею партийного истеблишмента о сговоре Трампа с Россией.

(Выборы не завершили поиск российских заговоров, в частности будущий глава Комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, рассуждает о «скрытой руке в американской внешней политике, российской финансовой руке».) В частности, само по себе обсуждение того, как якобы сговорившийся с Москвой Трамп хочет потратить новые миллиарды на стратегическое сдерживание России, эту идею серьезно подрывает.

Во-вторых, во времена «холодной войны» к числу базовых правил американской политической дискуссии относился тезис «споры заканчиваются у кромки воды». То есть, с жаром дискутировавшие внутри страны две основные партии старались продемонстрировать единый фронт перед другими участниками международных отношений, по мере сил сохранять преемственность внешней политики.

После завершения «холодной войны» межпартийная преемственность в целом сохраняется – сомневающиеся могут взглянуть на неизменную политику «гуманитарных интервенций» демократических и республиканских администраций. Однако «сор из избы» на глазах всего мира, тем не менее, выносят.

Внешнеполитическая полемика Трампа и его противников тому лучший пример. Вспомним только, как нынешний президент ставил под вопрос полезность для США традиционных союзников, вроде государств НАТО, Пакистана, Японии, Южной Кореи, или в разных интервью так или иначе позволил себе сомневаться в постоянной гуманности и неизбежной правоте американской внешней политики. Такие заявления президента, очевидно, подрывают идеологическую слаженность американской внешней политики.

Еще больший ущерб американское реноме в мире может получить, когда в январе демократы получат полномочия для официальных расследований конгресса.

Представители двух партий будут охотно выступать с критикой друг друга, фокусируя общественное внимание на нелицеприятных для США, однако до тех пор малоизвестных фактах. Свежий пример – применение слезоточивого газа против беженцев на границе с Мексикой.

После волны традиционно критических в адрес Трампа комментариев в СМИ, республиканцы напомнили публике, что использовали газ против беженцев и при Обаме. Другое дело, что тогда у журналистов, симпатии которых прошлый президент умел завоевать, отчего-то не находилось возможности рассказать об этих досадных инцидентах…

После убийства Джамаля Хашукджи демократы обещают уделить отдельное внимание изучению связей семейства Трампа с Саудовской Аравией. В плоскости практической внешней политики это, с одной стороны, дает Трампу возможность играть в отношениях с королевством роль «доброго полицейского», кивая на пылких демократов в конгрессе, однако, с другой стороны, демократы могут, скажем, остановить выделение средств для Саудовской Аравии на войну в Йемене. Это серьезно изменит ситуацию в регионе.

Отдельным фронтом внешнеполитической борьбы между президентом и демократами в конгрессе станет утверждение торговых соглашений.

Вспомним, что нынешняя администрация, руководствуясь соображениями протекционизма, взяла курс на пересмотр соответствующих международных соглашений. Американским переговорщикам удалось договориться о пересмотре Северо-американского соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Однако новый договор нужно ратифицировать в палате представителей с большинством демократов. Перспективы этой ратификации туманны. Конечно, в рядах каждой из основных партий есть противники и сторонники свободной международной торговли.

Однако в данном случае идеологические нюансы не должны мешать увидеть главное: демократам необходимо, подчеркнем еще раз, максимально помешать администрации Трампа добиться чего бы то ни было во внутренней или внешней политике. Блокирование внешнеэкономических договоренностей с этой точки зрения инструмент особенно эффективный – и с союзниками отношения США портятся, и негативные последствия для американской экономики очевидны.

Вину же за все эти неприятности во время кампании перед выборами 2020 года можно возложить на Трампа. При широком спектре мнений о протекционизме идеологическое обоснование блокирования торговых соглашений труда не составит.

Таким образом, очевидно, что у демократов будет возможность сказать свое слово во внешней политике по целому ряду вопросов, будь то выделение финансирования или парламентские расследования. Можно даже предположить, что на фоне всех этих сюжетов конгрессмены-демократы позабудут предпринимать шаги, направленные против России. У республиканского большинства, пожалуй, были даже более серьезные стимулы критиковать Россию – надо было доказывать избирателям, что Республиканская партия не перешла на сторону геополитического противника. У демократов хватит поводов для оказания давления на Трампа и без России, тем более что социологические опросы раз за разом демонстрируют низкую озабоченность американских избирателей российской угрозой.

После начала работы нового состава конгресса, будет очень интересно наблюдать, как межпартийные споры влияют на американскую внешнюю политику. В конце концов, принципа «споры кончаются у кромки воды» республиканцы и демократы придерживались несколько десятилетий не зря – внутриполитические склоки едва ли способствуют эффективности внешней политики. Уже в ближайшее время станет понятно, к каким последствиям приведет внешнеполитическая полемика Трампа и демократов.

Автор — политолог, президент Нью-Йоркского консалтингового бюро.