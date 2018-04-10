«Это кризис ожиданий, он пока не материальный»

— Как вы назовете происходящее на фондовом рынке? Обвал? Корректировка? Волатильность?

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— Я бы назвал это запоздалым осознанием глубины проблемы. Очень долго мы с этим жили: нам казалось, что нам ничего не страшно, что все нормально, что так можно продолжать жить сколь угодно долго и риски в общем-то не слишком велики. Что греха таить, мне в некоторые периоды тоже так казалось! Что нажимают на кнопку — ничего не происходит, нажимают на другую — тоже ничего не происходит. Наконец, нажали на следующую кнопку, и началась серьезная реакция.

Кризис ожиданий, мне кажется, связан с тем, что если раньше крайние санкции — отключение банков от SWIFT или запрет на операции с российским госдолгом — казались чем-то невероятным и близким к фантастике, то сегодня они уже не за горизонтом. Это практически реальность завтрашнего дня.

Важное открытие последних дней заключается в том, что любую международную компанию из России, даже прибыльную и торгующую на международных рынках, привлекающую деньги от зарубежных инвесторов, можно довести до дефолта одним-единственным росчерком пера в некоем реестре, который нам никак не подчиняется. Это весомый результат, и сегодня, безусловно, оценка всех российских рисков пересчитывается, с чем мы и имеем дело.

— Такой пересчет рисков будет иметь долгосрочный эффект? Стоит ли нам ждать кризиса?

— Очень многое будет зависеть от динамики событий. Как в 2014 году происходило: котировки нефти и рубля упали, попугались-попугались, а потом посмотрели — вроде все неплохо, и цена на нефть вверх пошла, и рубль укрепляется, и рост в экономике пошел, короче, жить можно. А сейчас примерно такая же ситуация, но она еще может качнуться в самые разные стороны.

С моей точки зрения, едва ли не самая крупная неопределенность и серьезная угроза — а как поведут себя российские власти? Компенсация ущерба пострадавшим компаниям? Ответные меры во взаимоотношениях с Соединенным Штатами? Новые меры экономической политики? По всем этим трем направлениям сложно даже сформулировать прогноз. Плохо просчитанные действия приведут не к улучшению, а к ухудшению ситуации с гражданами, бюджетом, экономикой в целом.

Так, оказав помощь одной компании, вы создадите опасный прецедент, и завтра в очередь к вам выстроятся еще десять! И все резервы будут моментально растрачены.

— Кирилл Дмитриев из РФПИ высказал мнение о возможности повышения налогов для американских компаний в случае нового витка санкций…

— Меня это изумляет! Что за дискриминация по стране регистрации — это невиданная для мировой практики вещь. Да и если повысить налоги — чего можно добиться? От тебя уйдут инвесторы, подорожают услуги, которые покупает твой же собственный бизнес, они и так стали дороже из-за падения курса рубля. Вот выгнали американских дипломатов — не только ограничили поездки граждан, но и лишили высокооплачиваемой работы россиян, которые трудились в том же самом посольстве. Здесь же масштаб гораздо больше — косвенные эффекты надо просчитывать.

— Какие краткосрочные эффекты будет иметь ослабление рубля? В каких товарных категориях (дилеры уже предупредили о возможном росте цен на автомобили)?

— Пока курс изменился на считанные проценты. Это, безусловно, много для финансового рынка, но, с точки зрения реальной экономики, есть товарные запасы и материального повода для изменения цен нет. Если продавцы увидят, что изменение курса всерьез и надолго, то, разумеется, изменят ценники.

Значительно больше мы потеряем на бегстве капитала, рисковых шатаниях рынка, вынужденной перестройке торгово-финансовых цепочек — что, по всей видимости, сейчас пытается делать «Русал». Это все расходы и риски.

— Смотря как долго ждать! Нервы не выдерживают…

— Именно так. Это кризис пока не материальный, а кризис ожиданий. Люди стали считать альтернативы, заново оценивают возможные ущербы. Это все психология. Оценки, которые в головах, а пока еще не на карточном столе.

— Есть ли риск, что инвесторы будут отказываться от всего российского? Во избежание проблем.

— Будут. И уже отказываются. Это как раз заметно.

Люди будут ждать коррекции и стабилизации ситуации, пока все не встанет в позицию покупки. Правда, сейчас в американском конгрессе рассматривается еще один пакет санкций, и администрация может тоже нажать на какие-то новые рычаги.

— Возможно ли, что данная ситуация спровоцирует волнение у обычных людей? Побегут в обменники?

— Никуда бежать, разумеется, не надо. Но опять «сверху» начались неуклюжие рассуждения, что рубль — по-прежнему лучшая валюта для инвестиций, что Россия — это тихая гавань. Но это сегодня неправда. Люди в очередной раз могут сделать собственные выводы, которые отличаются от того, что говорят с экранов телевизоров.

— Минфин впервые с 2015 года отменил аукцион по ОФЗ? Это паника или осторожность?

— Это вполне разумная политика: если в вашей гавани штормит, то, даже если хочется поймать рыбу, вы в море не выходите.

— Стоит ли ждать ускорения инфляции и снижения ставки ЦБ?

— Ускорения инфляции — по-видимому, да. Поведение ЦБ сейчас будет больше определяться необходимостью обеспечения финансовой стабильности, нежели инфляционным таргетом. В условиях закрытия внешних рынков неизбежно усилится давления на ЦБ в сторону снижения ставок. Но повторю: предсказать реакцию российских властей — самое трудное в нынешней ситуации.