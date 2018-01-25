От зоосадиста до маньяка: один клик в сети

Есть известная история, связанная с Томасом Харрисом – автором знаменитого «Молчания ягнят». Когда популярность его книг после экранизаций достигла апогея, писатель стал получать массу писем с вопросами, откуда в Ганнибале Лектере, его прототипе и подобных реальных людях, столько жестокости.

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И Харрис однажды ответил: «Эти люди не имеют нравственного лица, потому что никогда всей душой не полюбили даже котенка».

Да и какое там – «полюбили»… Серийный убийца Альберт Фиш (Буги-мен, или Лунный Маньяк) отличался извращенно-агрессивным восприятием любых животных, а каннибал-социопат Уильям Койн из штата Миссисипи видел даже в диких животных только жертв и практиковал на них ряд своих жутких «методик».

Не случайно зоосадизм входит в хрестоматийную «Триаду Макдональда», объясняющую предрасположенность к совершению преступлений с особой жестокостью. А исследования Райта и Хенсли, проведенные уже в XXI веке, подтверждают, что «детские тренировки» в мучении и убийствах животных оказываются репетицией взрослых расправ над людьми…

Так, вспоминая паноптикум соотечественников, Анатолий Сливко разделывал кроликов, Александр Пичушкин, «битцевский маньяк», вдвигал (именно до мозга) палки в головы птиц, насильник и убийца Кулик систематически вешал кошек…

Психиатр-клиницист Михаил Бернштейн отмечает, что в абсолютном большинстве случаев обесценивание самого права на жизнь у людей с патологиями проявляется в «уничижении слабейших». И представители фауны чаще всего оказываются такой трагической «стартовой площадкой», за которой следуют другие страшные деяния. «Склонность к насилию не оставляет места для души» (Ломброзо).

Занимаясь многолетними исследованиями психотипов тех, кого общество называет маньяками, доктор Моррисон из Чикаго приходит к неутешительным выводам:

все маньяки похожи как «близнецы» и до 80% изученных серийных убийц прошлого века эволюционировали по одинаковой схеме. Отличной от модели цивилизации, не включающей уважения – как категории – ни к животным, ни к людям…

И последователей у такой антимодели в настоящем времени не меньше. Среди них не только психически больные, но и очень здоровые граждане, делающие на жестокости деньги. Один из примечательных – «темный герой», ставший «легендой» даркнета – это оккультист, занимающийся съемками и продажей ритуального видео с принесением «в жертву» животных. Так вот он еще десять лет назад написал в своем личном даркнетовском уголке, что «свободный человек имеет право на все».

Правда, об этом «конституциональном» подходе психиатру Бернштейну рассказал его пожизненный пациент, уголовный преступник, ранее – потребитель краш- и фетиш-контента…

Что же такое этот самый краш-контент, что он собой представляет? Чаще всего это реальное видео с жестоким искалечиванием и (или) намеренным умерщвлением, убийством животных, умышленно снятое на камеру. Губят, «топчут» (в прямом смысле – затаптывают ногами, пронзают каблуками, шпильками, спицами) здесь всех: от насекомых, мелких земноводных до птиц и некрупных млекопитающих.

Реальное убийство большого зверя тоже не новость – только за очень большие деньги и в «тайниках» даркнета, вполне открытых для тех, кто ищет… Сам краш разделяют на виды, от варианта ролика, снятого на телефон, до профессионально-студийного «фильма», сделанного бригадой людей. С выставленным светом, красивыми актрисами – представляете?! Правда, увы, продается (и покупается) и первое, и второе.

Потребители – люди с сексуальными девиациями, фетишисты и оккультисты, психически неустойчивые агрессоры и садисты, а также, вы удивитесь, состоятельные молодые люди, могущие купить за деньги все, но заканчивающие депрессиями да психозами.

Где размещают такие ролики? Везде. От любимых нами соцсетей (как рекламных площадок) до того самого даркнета, полного тематических сегментов «по интересам». Простой опыт дает оглушительную статистику: веб-специалист за 5 дней нашел в Даркнете более 1300 роликов и 12 форумов по теме, а количество сайтов с предложениями снять или продать это кровавое «кино» исчислению просто не поддается…

Разумеется, во всем цивилизованном мире производство такого шок-контента – это никакой не «тренд сезона», а наказуемое деяние. В ряде стран Евросоюза, Японии, Индии за создание, распространение краша предусмотрена и уголовная ответственность.

Важно, что лучшие уроки международного опыта по борьбе с зоонасилием сегодня постигает и Россия. Роскомнадзор предлагает оперативно, по проверке сигнала, блокировать живодерские материалы без санкции суда, а спикер Госдумы Вячеслав Володин, обсуждая законопроект о запрете контактных форм работы на притравочных станциях, напоминает, в общем-то, главный принцип гуманизма: «Совесть закрытой не бывает».

Отвлекаясь от патологий всех типов (а как иначе назвать съемку или приобретение живодерских видео – слов просто не находится), приведем примеры-подсказки из обычной жизни. Обращали ли вы внимание, какой прием используют грамотные сценаристы триллеров и хорроров, желая показать необратимость пагубных изменений персонажа?

Это негуманное или откровенно асоциальное поведение в адрес животного.

И подобные сюжетные ходы – вовсе не художественная выдумка, но итог почти полуторавековых психологических исследований. Ведь даже в ситуациях бытового насилия (восемь из десяти случаев!) его жертвы рассказывают, что приступы агрессии у желающего доминировать начинались с жестокости по отношению к питомцам семьи, соседей, друзей. Так демонстрируется потенциал устрашения, заканчивающийся преступным актом – прямым домашним насилием.

Таким образом, любое измененное поведение в отношении животных – сигнал тревоги. А в современном информационном пространстве удовлетворить подобные пороки или присоединиться к ним стало совсем просто. Нужно лишь набрать запрос в поисковой строке… Только вот сделать это могут и дети, подростки, молодежь – иногда из чистого любопытства. Но отнюдь не любопытными становятся последствия, углубляющие проблемы девиантного и делинквентного (преступного) поведения подрастающих поколений. Утрачивается простое понимание чужой боли и совершение совсем не безобидных преступлений облегчается. Только вспомните хабаровских девушек…

На момент подготовки статьи на запрос «живодерский контент в сети» поисковик выдал 47 млн результатов. И здесь, уважаемые взрослые, быстро выясняется, что мы оцениваем результаты поисковой выдачи совсем не так, как молодые пользователи. Они-то отлично знают, что все самое интересное находится не на первых, а на последних страницах… И хотя психологи говорят о том, что сейчас мы находимся в новой для нас реальности и контроль не дает гарантий, все же присмотритесь и к виртуальным предпочтениям своего ребенка. Садистские онлайн-игры, шок-контент с участием животных – это не модный хайп, а психическая угроза, знак наличия совершенно реальных проблем.

Автор – правозащитник, президент Фонда возрождения окружающей среды «Территория Мир».