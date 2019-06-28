Слуги народа из ниоткуда

Результаты парламентских выборов на Украине стали в определенном смысле сенсационными — партия Владимира Зеленского «Слуга народа», о которой до предвыборной кампании было известно только то, что она есть, по предварительным данным, получает абсолютное большинство мест в Верховной Раде. А это означает, что вся полнота власти в стране будет принадлежать Владимиру Зеленскому и сформированному его партией правительству.

Накануне выборов это казалось далеко не очевидным. Было понятно, что по партийным спискам партия Зеленского набирает большинство — и опросы, и экзит-поллы давали ей порядка 42-43 процентов голосов, что с учетом не прошедших 5-процентный барьер партий означает большинство из разыгрываемых по партийным спискам 225 мандатов. Так оно и вышло: «Слуга народа» получает порядка 122-125 мандатов по партспискам.

Сюрпризом стало не это, а голосование по одномандатным округам. Там партия Зеленского претендовала, по предварительным оценкам, на 80 мандатов. Это давало бы примерно 200 «слуг народа» в парламенте и требовало бы создания парламентско коалиции для формирования правительства. Аналитики рассуждали: с кем придется блокироваться партии Зеленского? С Юлией Тимошенко или фронтменом группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком, чьи партии по опросам проходили в парламент? Тимошенко могла бы пожелать пост премьера, блок с Вакарчуком ограничивал бы Зеленского в возможности проводить «пророссийскую политику».

Впрочем, непонятно с чего аналитики вообще взяли, что Зеленский собирается «сдать» Украину Кремлю. Видимо, наслушались политических противников Зеленского, в первую очередь Петра Алексеевича Порошенко.

Предрекали и то, что кандидаты от партии Зеленского — никто и звать их никак, а потому по одномандатным округам они точно пролетят. Нет у него, как говорится, длинной скамейки запасных. Список партии, представленный в начале июня, этот тезис в целом подтверждал. Там были и свадебный фотограф, и телепродюсер (канала «1+1» олигарха Игоря Коломойского, где выходило шоу Зеленского «Вечерний квартал»), и адвокаты, и «основатель «фитнес-проектов», и какие-то работники общепита, и врач-флеболог, и даже видный во всех смыслах этого слова комик того самого «Вечернего квартала» Юрий Корявченков, он же Юзик. И еще разумеется, многочисленные журналисты — куда же без них в украинской политике.

Правда, массажисты в украинский парламент уже баллотировались, так что нового, пожалуй, немного. Были в списке, правда, и вполне традиционные для Украины кандидаты — предприниматели, менеджеры корпораций и тому подобное. Но все равно список ругали за то, что в нем представлены люди глубоко некомпетентные, а потому шансов на большинство в Раде у партии Зеленского нет.

Но избиратели не в первый уже раз обманули всех: Зеленский с его партией получает больше 120 мандатов по мажоритарным округам и, следовательно, «Слуга народа» занимает более половины мест в парламенте в одиночку. По неокончательным данным, фракция «слуг народа» может составить порядка 250 депутатов, а этого с запасом хватает для формирования правительства.

И вот на это не рассчитывал практически никто, ведь такого в истории Украины еще не было. Теперь практически очевидно: коалиция Зеленскому не понадобится. А это и впрямь сенсация.

Говорят, правда, о возможной коалиции с партией певца Вакарчука, но совершенно непонятно, зачем это Зеленскому нужно. В принципе, зря украинские эксперты волнуются.

В конце концов, если профессиональные политики и бизнесмены довели Украину до этих выборов в таком состоянии, то, может, и «кухарке» дать поуправлять государством? Почему нет, решили избиратели. По-ленински, так сказать, поступили.

Так, однако, проголосовали не все украинцы: живущие за пределами страны граждане, как и на президентских выборах, продемонстрировали совершенно иной взгляд на положение дел на родине. На зарубежных избирательных участках после обработки 100% протоколов лидирует «Европейская солидарность» Петра Порошенко (29,55%). На втором месте «Слуга народа» (28,13%), на третьем — «Голос» Вакарчука (19,67%). Правда, это никакого влияния на расклад сил не окажет — слишком немного этих избирателей.

Партия Зеленского победила — это уже факт, но что дальше? «Что ждет Украину — консолидация или узурпация?» — задавался вопросом украинский телеведущий канала 112. В эфире того же канала звучали соображения людей, представляющихся, например, «политическими психологами». Что это за зверь такой, интересно? Видимо, как в известном фильме «День радио», «водится только в августе и только на Украине» из серии «Украина, ты одурела!» Но если и одурела, так уже в третий раз — Зеленский ведь успел же разгромить в двух турах президентских выборов Петра Порошенко этой весной.

В этом смысле Украина, конечно, оторвалась по полной. Ощущение, что услышав, мол, в мире имеется тренд на выбор антисистемных кандидатов по принципу Трампа, Макрона и примкнувшего к ним «Брекзита», украинский избиратель решил, что и парламент должен из оных кандидатов чуть ли не целиком состоять.

Стоит оговориться: ничего страшного в депутатах без «политической» профессии нет. В России, например, были и остаются очень неплохие депутаты из числа бывших спортсменов, кинорежиссеров, актеров, певцов, журналистов. Впрочем, есть и плохие депутаты из их же числа.

Как есть и безграмотные юристы, активисты-популисты и представители бизнеса, решающие свои узко профильные вопросы (не будем фамилий называть, кому надо, могут сами погуглить).

Есть такие люди, кажется, едва ли не в каждом парламенте в мире, ибо в словосочетании «публичная политика» присутствует слово «публичность», а именно она есть у Зеленского и некоторой части его кандидатов.

В конце концов, если фракционная дисциплина выстроена нормально, то врач будет вставлять свое веское слово в процессе решения вопросов здравоохранения, а в вопросах налогообложения будет голосовать, как ему партия подскажет. И никто не пострадает. Или пострадает — мало ли что там партия захочет.

А вот что захочет партия и правительство на Украине — большой вопрос. Очевидно, что у избирателя есть набор запросов (представим, что Зеленского и его команду их мнение интересует). Первый из них — политики нас довели, они продажные и преследуют исключительно свои цели. Мы больше не хотим таких политиков. Но это запрос очевидно негативный, исходя из него можно избрать парламент, но совершенно непонятно, как он будет работать.

А что из позитива? Второе место по партспискам заняла партия «Оппозиционная платформа «За жизнь» Бойко-Медведчука, которая считается «пророссийской». Подтверждением ее пророссийской позиции принято считать призывы к договоренностям с Россией, борьбу за реализацию Минских соглашений и постоянные визиты лидеров в Москву, где с ними встречаются российские политики, вплоть до Дмитрия Медведева и самого Владимира Путина. Вроде бы — по принципам, что декларировались при предыдущем руководстве украинского государства — чистый криминал, но на выборах получается второе место примерно с 13 процентами голосов по партийным спискам. Это свидетельствует, что существует некоторый запрос не просто на мир, но и на нормализацию отношений с восточным соседом.

Впрочем, есть и обратный запрос на конфронтацию — совокупный результат партий Порошенко и Вакарчука — около 15% — примерно это и показывает. Зеленский в этом плане центрист, а значит не будет на этом направлении рисковать, как бы ни хотел его избиратель мира и нормализации. (Кстати, хочет ли этого избиратель Зеленского, мало кто, а, вернее, никто не знает).

Чего еще хочет украинский избиратель? Каких-то нехитрых вещей, на самом деле — роста экономики, а точнее — доходов. Прекращения беспредела. Хочет, чтобы его интересы учитывали чиновники.

Можно ли удовлетворить такого типа запросы? В какой-то степени можно. Впрочем, вопрос мира и войны тут придется решать тоже — даже неактивная война стоит Украине дорого. Закончить ее — и мы уже увидим экономический рост у наших соседей. И даже, вероятно, рост иностранных инвестиций, а в перспективе и выход из кризиса.

Здесь уже можно ответить на вопрос украинского телеведущего. Если новая власть захочет проявить себя ответственной перед избирателями, то Украину ждет определенного типа узурпация — иначе, как показала практика, вопросы на Украине решать сложно. Впрочем, это, конечно, узурпация не среднеазиатского типа.

Повторим сказанное ранее: идеал для Зеленского в текущей ситуации (после получения большинства в парламенте и формирования пропрезидентского правительства) — это Владимир Путин первого срока. Слишком похожи вызовы, стоящие перед Зеленским и Путиным 2000-го года.

Ну а если фамилия Путин так не нравится украинцам. Зеленский должен стать Шарлем де Голлем в 1958 году, Франклином Рузвельтом в 1933-м или Линдоном Джонсоном в 1963-м. Есть сомнения, что он политик того же масштаба, но впрочем — чем черт не шутит. Главное для украинцев, как представляется, чтобы он не стал Ричардом Никсоном или Александром Лукашенко. Последний тоже был антисистемным кандидатом, а потом остался вечным и единственным. Впрочем, Зеленский явно не директор совхоза (хорошо это или плохо — бог весть). И Рада ему в помощь.