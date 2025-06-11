Квартиры не могут доставаться даром: что не так с рынком недвижимости в России

Интересная коллизия складывается на рынке недвижимости. В Госдуме предложили 10% квартир в новостройках отдавать льготникам. То есть чтобы застройщики отдавали. Просто так. Потому что бизнес должен быть социально ответственным. Огромные площади остаются нераспроданными — почему бы не подарить часть нуждающимся? Застройщики при этом сами ждут поддержки от государства: отрасль в кризисе, а на нее столько всего завязано, поломается одно — полетит остальное. Бизнес и государство как будто взаимно шантажируют друг друга. Чья возьмет? Кажется, и строительная и социальная сферы требуют полной перезагрузки.

Серьезно, у нас и рынок не управляется рыночными законами, и социалка какая-то весьма странная — все смешалось.

Вот, например, сейчас, упал спрос на жилье: люди предпочитают деньги на депозитах, а не вкладывать их в бетон. Казалось бы, цены на квадратные метры должны пойти вниз. Но не тут-то было. Государство помогает строителям, из последних сил таща льготную ипотеку. Ту самую льготную ипотеку, которая, к слову, в 2020-2021 годах совсем не рыночно разогнала цены на жилье. А теперь, благодаря ей, стало быть, рынок искусственно сдерживают от падения.

Уже подсчитали, что государству выгоднее было бы выкупать квартиры у застройщиков и раздавать их людям бесплатно, чем субсидировать жилищные кредиты при нынешних чудовищных ставках.

Но нет, бюджет тащит эту дохлую лошадь, при этом ждет странного от бизнеса, чтобы тот сам начал раздавать что-нибудь даром. Еще и пугают. Дескать, если компании откажутся, можно просто не согласовывать им проекты. Хотя зачем пугать? Отказаться от субсидирования кредитов на жилье, да и все. Пусть девелоперы сами крутятся: хорошими скидками народ заманивают, интересной рассрочкой. А государство подумало бы над тем, как использовать деньги налогоплательщиков более эффективно.

А подумать надо бы крепко. Потому что социалка в жилищной сфере — это тоже какая-то смесь бульдога с носорогом. С одной стороны, в ней действуют еще советские принципы вроде «каждому по потребности», поэтому у нас куча категорий льготников, и теоретически (но только теоретически) на очередь можно встать просто потому, что человек мало зарабатывает, а метров по нормативам ему не хватает. С другой стороны, денег в бюджете лишних нет, поэтому встать-то на очередь можно, а потом благополучно простоять в ней 20 лет, ничего не получив. С третьей стороны, если все-таки повезло, получатель социального жилья может его быстренько приватизировать и стать без каких-либо вложений собственником, на зависть всем, кто выкупает свои квартиры по 10-15 лет, причем не по льготным ставкам.

Как-то все бестолково, неправильно. Я, например, убеждена, что большая часть социального жилья бесплатной приватизации подлежать не может, как не может оно выдаваться людям в бессрочное пользование. Передачу жилья в собственность можно сохранить только для сирот, инвалидов: они не выбирали свою судьбу, им реально тяжело, и квартиры для них — это не подарок, а необходимость и компенсация за понесенные страдания. А вот малоимущим многодетным — только соцнайм и только на время (пока не вырастут либо дети, либо доход). Пишу это как многодетная мать, которая платит ипотеку по рыночной ставке. Но пишу не из социальной зависти, а всего лишь напоминая, что дети, особенно много детей — это выбор, и взрослый человек должен соотносить свои желания с возможностями.

Понятно, всегда может что-то пойти не так. И тогда, разумеется, нужна поддержка. Но именно поддержка — не подарки, не полное обеспечение. В качестве такой поддержки нужно развивать социальную аренду. Массовую. Многовариативную. Сейчас социальная помощь с жильем — это вот прямо лотерея. При том, что на очереди стоит немногим больше двух миллионов россиян, в 2024 году квартиры получили только 2,5% от всего числа льготников. Жилищный фонд крайне скудный, и одни и те же квартиры невозможно использовать повторно. Нынешний соцнайм — это всегда игра в одни ворота. Выделили кому-то квартиру — считай, подарили. Социальная аренда все же предполагает какую-то отдачу и временность.

Да, семьям в совсем уж трудной ситуации можно сдавать муниципальные квартиры бесплатно — год, два, максимум три, пока люди не выгребут, пока дети не пойдут в сад и второй родитель не выйдет на работу, ну или единственный (мать-одиночка или вдовец). Плату тоже можно варьировать: в зависимости от обстоятельств (уровня дохода, количества детей и других иждивенцев) она может составлять от 30 до 70% от рыночной. Площади тоже не могут быть константой: выросли дети — будьте добры уступить четырехкомнатную квартиру другой многодетной семье, к тому же вам как раз однушка от бабули досталась, а ваши дети, вчерашние студенты, пока окончательно не оперились, могут, так и быть, студии в государственном арендном доме снимать за полцены.

Недавно говорили о возрождении доходных домов. В эту сторону действительно можно думать. Но под другим все же названием, чтобы не привязываться к прошлому. Такой подход — это уже не лотерея, не убогая государственная благотворительность, а система, которая при хорошей организации может выйти даже на самоокупаемость за счет сочетания разных вариантов и большого охвата. Государство может выкупать у компаний целые корпуса в каждом новом квартале — глядишь, девелоперы и скидку хорошую сделают за крупный опт, им это тоже выгодно.

Опасности, что все тогда ломанутся в аренду и совсем перестанут покупать квартиры, нет.

Во-первых, потенциальные квартиросъемщики должны будут все же подтвердить право на льготы. Во-вторых, жилье, которое выделяется на время и на определенных условиях, не такой уж ценный приз. Нашим людям все же очень важна идея постоянного дома, своего очага, своей собственной крепости. Большинство всегда будет стремиться к обретению такого жилья, которого можно продать, расширить, передать по наследству. Социальная аренда не противопоставлена этой идее — наоборот, она может помочь скорее воплотить мечту о своем доме в реальность.



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