Почему нам легче поверить в гомеопатию и биополе, чем в районного терапевта

Удивительное рядом. В России появился официальный реестр народных целителей. Учет травников и ароматерапевтов открыл минздрав Башкортостана. А в Госдуме обсуждается законопроект о создании подобного реестра на федеральном уровне. Объясняют просто: увлечение гражданами нетрадиционной медициной только растет, и пора бы государству взять это дело под свой контроль. Не можешь победить — возглавь.

А любовь россиян к альтернативным медицинским практикам и правда зашкаливает. Вот данные свежего опроса радиостанции «Москва FM»: народной медицине доверяют 63% москвичей. 59% сочетают лечение фитопрепаратами, йогой и акупунктурой с приемом антибиотиков и походом на процедуры в государственные поликлиники. 2% жителей столицы считают специалистами в области нетрадиционной медицины самих себя. В 2023 году исследование на ту же тему провел ВЦИОМ. Тогда признающих народную медицину оказалось 46%, в сочетании разных способов поправки здоровья признались 32% респондентов. В 2015 году, по данным того же ведомства, в лечение биополем и наложением рук верили около 40% наших граждан.

Бешеный всплеск интереса к экзотическим и странным способам оздоровления наблюдался в России в девяностые годы. Тогда люди чем только и как только себя не лечили: магией, экзорцизмом, уринотерапией, гомеопатией, гипнозом, выходом в астрал, медитациями, аутогемотерапией, иглорефлексотерапией. Особенно популярными были всякие заморские затеи: индийские, китайские, даже древнеегипетские. Ну как же, мудрость тысячелетий! Те же образованные китайцы высмеивали мракобесие собственного народа, живописуя самые дикие обряды вроде попыток лечения туберкулеза с помощи крови казненного, а нам все тогда было в новинку — Лу Синя читали единицы. Как и сейчас, впрочем. Получается, сегодня мы возвращаемся в прошлое? А может, в медицинском смысле мы от него и не ушли далеко?

Многие связывают повышенный интерес к сомнительным практикам с возрастающей недоступностью официальной медицины. Дескать, к специалисту в муниципальной поликлинике еще попробуй запишись, все врачи разбежались по частным медцентрам, а лечиться в коммерческих организациях дорого. Наверное, отчасти это правда. Но как тогда быть с другой правдой? Весь этот нынешний шаманизм ведь тоже далеко не бесплатный.

И сидят современные чудотворцы в таких же кабинетах, что и кардиологи, и хирурги, и офтальмологи. Причем часто в одних клиниках. Нет, серьезно, в 11-м кабинете, например, делают УЗИ, а в 12-м — принимает мануальщик, в 13-м — ЭКГ, а через стенку — гомеопат водичку выписывает. И не просто гомеопат, а пульмонолог-гомеопат или гастроэнтеролог-гомеопат. На столе у него стетоскоп, над столом — дипломы в рамках, доктор как доктор, солидный человек, 5–7 тысяч рублей за прием.

Больше того, альтернативно мыслящие врачи встречаются и в системе государственного здравоохранения. Мне, например, однажды в самой обычной районной больнице предложили сеансы рефлексотерапии. Причем не то чтобы мне неформально рекламировали какого-то альтернативного доктора, который практикует где-нибудь в подвальчике. Нет, я лежала со своим токсикозом под капельницами, и мне обещали, что специалист придет прямо в мою палату. Причем бесплатно, потому что это штатный доктор больницы, и его услуги доступны по полису ОМС. Я отказалась. Как представила, что человек в белом халате с очень серьезным видом будет вводить в меня иглы, так меня затошнило еще сильнее. Да, это было 12 лет назад. Но вот сейчас зашла на сайт больницы: тот доктор все еще работает. Почитала о человеке. Он, помимо прочего, еще вертеброневролог, мануальный терапевт и гомеопат, «проходил обучение у мастеров восточной медицины Кореи, Вьетнама, Индонезии, владеет всеми видами Чжень-Цзю-терапии и восточного массажа».

А в другой государственной больнице мне как-то предложили аутогемотерапию. А она не только бесполезна, но и может привести к совсем уж печальным последствиям вроде абсцесса и сепсиса. Про то, что многие терапевты выписывают пациентам заряженную воду, я вообще молчу.

Могу привести и еще более абсурдный пример. Был не сложный, но срочный вопрос по женской части. Я не могла попасть к своему доктору, пришлось пойти к тому, кто принимал в консультации в это время. Осмотр прошел нормально, рекомендации не вызвали подозрения, довольно стандартная схема обследования. И вот я уже прощаюсь, как вдруг пожилой врач хитро прищуривается и переходит на шепот, дескать, вообще-то все это ерунда, а вот есть заговор на воду, если попереливать жидкость из кружечки в кружечку, приговаривая… Видели бы вы мое лицо!

Вот в чем, возможно, дело. Четкой границы между доказательной медициной и разными странными, бесполезными (в лучшем случае) опытами уже почти что и нет. Легко обвинить в невежестве и легковерии обывателя. Но стоит ли, когда ересь проникает в пространство науки. С обывателя-то, особенно морально сокрушенного болезнью, нередко совсем отчаявшегося, спроса нет. А вот тем, кто допускает сочетание несочетаемого, вопросов много.

Не хочется кричать, махать руками, призывать избавить мир от шарлатанов в медицине. Они были, есть и будут. Бороться с ними, все равно что биться с ветряными мельницами. Но нужно все-таки определить их место. В принципе, это можно сделать и с помощью специальных реестров. Вопрос в целях этих реестров. Если цель — четкое разграничение народной медицины от доказательной, если цель — просвещение, объяснение, чем одно отличается от другого, если цель предупреждение населения об ответственности, которую они на себя берут, обращаясь к знахарям, то это дело благое. Но пока этого не просматривается.

Пока сообщается, что реестр призван объединить тех, кто может официально практиковать народную медицину — «проверенных специалистов». Уточняется, что реестр должен включать в себя только тех нетрадиционных врачевателей, которые работают на основе договоров с медицинскими организациями, а тех, у кого нет медицинского образования (!), в реестр внесут только при условии, что они ведут свою деятельность под контролем специалистов, у которых такое образование есть. В общем, все направлено на дальнейшее сращение доказательной медицины с черт знает чем. Система здравоохранения компрометирует сама себя.

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