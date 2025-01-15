«Отменить и забыть»: что будет с самозанятостью?

Самозанятых в России уже больше 12 млн. В Москве и Петербурге особый налоговый режим оформлен уже у каждого четвертого работающего. Многие чиновники и предприниматели опасаются, что такое положение дел всерьез угрожает экономике. Уже заговорили о том, что и в кадровом голоде виноваты курьеры, таксисты и прочие свободные художники. Предлагают закрутить гайки: поднять налоги, ввести какие-нибудь ограничения. Рискнут ли? И каковы вообще перспективы самозанятости на ближайшее время?

Вот, например, недавно отличился министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Он призвал повысить налоги для самозанятых, потому что те платят в бюджет сущие копейки — в сотни раз меньше, чем штатные работники промышленных предприятий. Он там еще приводил цифры, но они настолько не имеют отношения к реальности (потому что никаких миллионов рядовые сотрудники «Автоваза» со своих зарплат, конечно, никуда не отчисляют), что мы сделаем вид, что их не видели и не слышали. Сосредоточимся, так сказать, на общей проблематике. А беда, по мысли чиновника, в том, что рынок труда из-за сочетания разных налоговых режимов неслабо так перекосило, разница в условиях работы одних и других несправедлива, и это, видите ли, плохо влияет на умонастроения рабочих заводов: они тоже, что те волки, которых сколько ни корми, поглядывают в сторону леса.

О том же недавно говорил основатель SuperJob Алексей Захаров. Дескать, у нас слишком много развелось всяких вольных ремесленников, которые при этом ничего не производят, а только оказывают какие-то не очень нужные населению услуги. А в это время мучительно загибается реальный сектор: квалифицированных рабочих не хватает, инженеров, педагогов, врачей. «У нас дефицит в 500 000 учителей. Зато пицца приезжает за 15 минут», — сказал предприниматель. И это он очень правильно подметил, с учителями действительно у нас все очень печально. А дальше пошли странные предложения. Дескать, было бы здорово перераспределить трудовые ресурсы. Но поскольку добровольно на такое никто не подпишется, решение нужно самое кардинальное: отменить вообще к чертям самозанятость и забыть, как страшный сон.

Между прочим, с такой мерой могли бы согласиться 78% предпринимателей. Ровно столько наших коммерсантов признались, что самозанятость им очень уж не по душе, да что там — как кость в горле, потому что из их фирм, понимаете ли, сотрудники бегут на вольные хлеба.

Тут, конечно, первая реакция — недоумение. Крепостное право вроде как отменили больше 150 лет назад. А еще хочется напомнить господам-работодателям, что некоторые из них сами, сокращая издержки, выводили сотрудников на самозанятость. Что ж теперь жаловаться, что люди на свободе не только не пропали, но даже окрепли и стали выбирать, с кем сотрудничать? Да, местами и правда нехорошо вышло. Дисбаланс на рынке труда действительно есть, и неслабый. Да, может, нам не нужно столько курьеров, а учителя нужны очень-очень. Да, налог 4–6% — это действительно очень мало, если все на него перейдут, не останется у нас ни дорог, ни школ, ни больниц, ни врачей опять же с педагогами. Но ситуация ведь на самом деле не так проста, как кажется. И простые решения тут не сработают.

Чтобы убедиться в том, что сворачивание или радикальное ужесточение особого налогового режима — плохая идея, нужно вернуться в начало и вспомнить, почему его вообще ввели. А сделали это вовсе не для того, чтобы у нас тут расцвели сферы доставки и такси, а чтобы вывести из тени мелких частников: ремонтников, репетиторов, домашних кондитеров и парикмахеров. И они таки из сумрака вышли. Отменят самозанятость — большинство просто вернутся обратно. Не на заводы побегут за окладами, а останутся в своих гаражах, на кухнях, продолжат давать уроки по скайпу, но делиться с государством при этом перестанут. Ладно, немногие раскрутившиеся перейдут в ИП, но остальные — все же в невидимую зону.

Перераспределить никого никуда не получится. А многих — вот сюрприз! — и не нужно. В 2021 году около половины самозанятых совмещали разные налоговые режимы: работали где-нибудь в штате и подрабатывали в той же сфере, отчисляя в бюджет еще 4–6%. Обычная история: человек днем трудится в школе, а вечером — репетиторствует (вовсе не развозчики пиццы — главная проблема сферы образования). Сейчас, возможно, таких меньше или существенно поменялся расклад: самозанятость у многих выступает основной деятельностью, а трудовая пристроена где-нибудь на полставки.

Понятно, что тому работодателю, на которого люди стали меньше работать, обидно. Но пусть посмотрит на ситуацию с другой стороны. Может, только благодаря заработкам на стороне люди еще остаются устроенными по Трудовому кодексу, немножко все-таки дорожа больничными и отпусками. Запретите «подработки» — и человек банально не выживет на ту зарплату, которую предлагают многие работодатели, особенно в госсекторе. Человеку нечем будет детей кормить, погашать кредиты.

Нет, небольшие корректировки возможны. Допустим, незначительное повышение налога в пределах 2–3% самозанятые переживут. Те, у кого дело действительно пошло. Все-таки оставаться в легальной сфере лучше: проще искать клиентов, с юрлицами можно работать. Ведение пенсионных отчислений и взносов на больничные еще более оправданы. Сейчас это вводится на добровольной основе, как дополнительные возможности, хотя для тех, кто зарабатывает только как самозанятый, я бы предусмотрела и обязательные регулярные отчисления в СФР и ФОМС. Если оформление больничных с соответствующими выплатами еще можно понять как личное дело каждого, то за право быть принятым в поликлинике или госпитализироваться по скорой можно, я считаю, хоть какие-то крохи заплатить, да и пенсию желательно хоть минимальную заработать, а то в нашей солидарной системе и так жуткая мешанина — непонятно, кто кого кормит.

Есть смысл и в некоторых ограничениях. С этого года действуют новые критерии подмены самозанятостью обычных трудовых отношений. Теперь компаниям нельзя сотрудничать более трех месяцев с более чем 35 самозанятыми, выплачивая каждому более 35 тысяч рублей, при условии, что это большая часть их дохода. И хорошо. Очень даже правильно. Если хочется постоянства и верности сотрудников, экономить на них нельзя, если хочется подешевле и попроще — людям нужно оставлять их свободу.

Вообще, изменения нужны. Но не надо рубить с плеча. Правы те сдержанные эксперты, которые говорят, что режим самозанятости можно и нужно приближать к режиму работы по трудовому договору, оставляя при этом всем участникам деловых отношений выбор, какими возможностями пользоваться, а какими — нет. Я бы еще добавила, что лучше всего обоюдное движение двух режимов навстречу друг другу. Людям, трудящимся в организациях, тоже хорошо бы вводить какие-нибудь плюшки вроде гибридного графика там, где это возможно, пониженных налоговых ставок в некоторых случаях, повышения стоимости рабочего часа. Нет, ни у кого не треснет. Это ведь работодатели нынче жалуются на кадровый голод. Сама по себе проблема не рассосется. А меры в духе «запретить и не пущать» больше не работают.

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