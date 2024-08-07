Нужны ли человеку друзья

В США начали продавать электронных друзей. То есть на рынке появился специальный девайс Friend со встроенным чат-ботом с искусственным интеллектом. С товарищем этим можно беседовать по запросу, или он может вклиниться со своими комментариями сам, у него можно спросить совета и якобы с ним можно даже пошутить. Стоит такая радость 99 долларов — сущие копейки. И знаете что? Вообще не удивительная новость. Напротив, в век интроверсии и социальной дезадаптации странно узнавать, что таких девайсов не существовало раньше. Кажется, они должны были появиться давным-давно вместе с тамагочи. Цифровые мужья и жены уже вовсю эксплуатируются продвинутыми пользователями, а до друзей, стало быть, только додумались. Невероятно!

Вообще, мир сегодня переживает кризис дружбы. Хотя многие и не в курсе. В смысле многие не видят никакой проблемы в том, что человек человеку очень часто нынче кто угодно, но только не друг. Многие спокойно говорят, что у них не только нет друзей, но нет и потребности в них, что дружба — это что-то странное, отжившее, лишняя трата энергии, времени и денег, уязвимость, ненужные разочарования. Многие еще объясняют, что они такие вот махровые интроверты, им никто не нужен, для общения достаточно соцсетей, а в трудной жизненной ситуации поможет либо банк, либо соцзащита.

Впрочем, стоит, пожалуй, разобраться сколько этих многих. Многие они пока только в абсолютных величинах, в процентах — меньшинство. Так, по данным ВЦИОМ, только 16% россиян признались, что у них совсем нет друзей (19% в возрастной группе старше 45 лет). Но важна динамика. За десять лет число одиночек выросло на 5%. И, вероятнее всего, количество полностью автономных граждан будет еще расти. Это общемировая тенденция, мы только чуть-чуть задерживаемся.

К примеру, в США в период между 1985 и 2011 годом число людей, не имеющих друзей, выросло с 8 до 25%. В Британии дела получше. Там только каждый десятый признается в тотальном одиночестве, однако 49% говорят, что друзья как бы есть, но с ними некогда встречаться и даже общаться в мессенджерах. У японцев меньше всего друзей в мире даже в соцсетях. Кроме того, страна восходящего солнца еще в 1990-е ввела в обращение термин «хикикомори» (затворничество). Во время пандемии коронавируса явление перекинулось на многие другие страны. В Южной Корее, например, сейчас таких затворников более 5%. Более 5% корейцев не только ни с кем не дружат, но не поддерживают ни с кем даже приятельских, рабочих взаимодействий.

Что ж, распространенность проблемы понятна. Осталось только понять, проблема ли это. Может, правда, меньше народа — больше кислорода, в смысле одному привольней дышится. Да и к тому же большинство людей без друзей все же не тотально одиноки. Кто-то говорит, что лучший друг — это муж или жена, у кого-то лучшая подруга — мама, а кто-то пытается дружить с собственными детьми. И люди эти уверяют, что они вполне счастливы.

А мне кажется, есть в этом какое-то лукавство. И дело не в субъективном впечатлении, дескать, что-то эти товарищи не похожи совсем на счастливых людей. И дело даже не в том, что в стране уже появилась платная услуга «Друг на час», и готовность отдать от 1000 (онлайн) до 3000 рублей (офлайн), чтобы просто выговориться, явно дискредитирует идею самодостаточности человека. Дело в том, что друзья — это друзья, а супруги, родители и дети — это все же другое. С детьми у вас отношения на основе иерархии, с пожилыми родителями далеко не всем можно поделиться, чтобы их лишний раз не расстраивать. Разве что с мужем и женой можно дружить с оговорками. Вот только если вдруг развод, кто поддержит в этом случае?

Избитая фраза: человек — существо социальное. Даже интроверты. Это я как интроверт заявляю. Нам нужны другие. И не просто другие, а близкие. Если их в нашей жизни все меньше и появляются они все реже, то так и до социальной дезадаптации недалеко. А с ней вообще все посыплется: учеба, работа (даже у патологоанатома есть коллеги), быт (потому что даже он предполагает какую-то коммуникацию с другими), здоровье, а потом, как следствие, и самооценка (она вообще больше от внешних факторов зависит, несмотря на корень «сам»). И вот ты уже не независимый интроверт, а дрожащий от страха социофоб. Нет, не высокоактивный социопат, как блистательный киношный Шерлок Холмс, не стоит себе льстить, — обыкновенный социофоб.

Еще одна банальная истина: человек ко всему привыкает. А привыкая, человек все нормализует. Даже полную дичь. Я знаю это по себе.

У меня был трудный период. Да что там, полная задница. Я была в глубокой эмоциональной и финансовой яме. Изо всех сил старалась выгрести. Пахала 24/7. Не до друзей было. Они периодически сами появлялись с моральной поддержкой. Но, честно, тогда это воспринималось скорее как мираж. Все заслоняли проблемы. И, в общем, я привыкла быть одна. И даже когда разгреблась, по инерции какое-то время думала, что нормально и так. Спокойнее даже, никакой суеты. Раз в полгода встречалась с парой подруг, преодолевая огромное сопротивление. И только потом постепенно стала общаться с друзьями чаще, когда усталость, тянувшаяся за уже решенными проблемами, словно конденсационный след от самолета, наконец-то рассеялась. Вот тогда я и почувствовала снова, насколько с друзьями лучше, чем без них. Больше того, когда я оглянулась на свое недавнее мрачное прошлое, то увидела несколько редких, но ярких вспышек — это были дружеские встречи. То, что когда-то, из ямы, виделось бледными миражами, стало лучшими моментами жизни.

Так что не верю я, что без друзей лучше. Вот в неблагополучие жизни, когда еще и не до такого додумаешься от отчаяния, верю, а в самодостаточность человека вне социума и близкого круга — нет. В радость общения с единомышленниками, в то, что разделенное счастье становится больше, а разделенное горе — меньше, верю, а в силу затворничества — нет. Верю, что одиночество может быть полезным иногда, как горькое лекарство, знаю, что уединение необходимо время от времени всем, а вот в том, что, отгородившись совсем от людей, можно сделаться счастливым и непобедимым, меня не убедить.

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