Огромные школы для огромных человейников

Перед новым учебным годом страну облетела новость: в одной из школ Самарской области набрали 31 первый класс. В народе поднялся шум. Кто негодует и проклинает все на свете, кто безудержно хохочет, повторяя на разные лады шутки про 1«Ы», а кто никак не может выйти из состояния шока. Меж тем ситуация не такая уж и удивительная, в России давно уже существуют школы, где учатся больше 3000 детей, многие учреждения работают с нагрузкой в 1,5-2 раза больше рассчитанной. И как-то выкручиваются. Порой кажется даже, что предел этому выкручиванию не достигнут. Чего только не придумывают администрации школ, чтобы все разместить, научить. Процесс этакой оптимизации даже по-своему завораживает.

Ситуация под Самарой, к слову, не такая и жуткая. Школа там не самая обычная. Она состоит из трех корпусов, в каждом своя столовая, разные мастерские, современные компьютерные классы, на все учреждение пять спортзалов, не считая тренажерного зала и стадиона. Образовательный центр построен недавно, ему чуть больше пяти лет, третий корпус открыли в этом году. А 31 класс на три корпуса — это по десять на корпус. По нынешним меркам вполне привычно. А в каждом классе, кстати, не больше 30 человек — а это значит, кабинетов хватает. Не хватало бы — уплотнили бы коллективы до 40-42 человек запросто. Никто бы и не пикнул. Не нравится — ищите другую школу или вперед на семейное обучение. Благо, сейчас у всех есть такое право.

Вообще пример в Самарской области, кажется, являет нам пример школы нового типа — еще более массовой, гигантской, оптимизированной под человейники. Учреждение, в которое пришло учиться больше 900 первоклашек, находится в очень густонаселенном районе. Вроде московского Зябликова. Или питерского Мурина.

Удивительно как раз то, что в Мурине и ему подобных районах школы строят рассчитанные по старинке на 700-800 человек. А приходит в них 1000-1500 детей. И привет, вторая смена! Ой, простите, «нелинейное расписание». А ведь могли бы, наверное, построить сразу огромные комплексы на 5000-7000 детей. Сколько стройматериалов бы сэкономили! Впрочем, поскольку школы в новых жилых массивах начинают возводить в самый последний момент, то вширь их городить уже некуда, а вверх нельзя по требованиям пожарной безопасности. Наши затейники, конечно, могут догадаться строить вниз. Но будем надеяться, что до этого не дойдет и школьный хоррор «Дети подземелья» мы увидим еще не скоро.

И пока методы оптимизации в большинстве случаев используются все же другие. Например, в школе, где учатся мои дети, и в школе, где работаю я (а это разные школы), введены в практику дистанционные дни. А еще в обеих учреждениях потихоньку отъедаются площади рекреации: на них обустраиваются новые кабинеты-трансформеры с партами-ромашками и передвижными досками. По-другому — никак. При том, что школы абсолютно разные. Та, где я тружусь педагогом дополнительного образования, была построена еще при Советском Союзе, и пятьдесят лет назад никто даже предположить не мог, что в крохотной тихой Стрельне соберется вдруг столько детей. Та, где грызут гранит науки мои дети, — новая, современная, просторная, с конференц-залами, бассейнами (двумя!), огромной библиотекой. Школы разные — а проблема одна. Всех не разместить, и приходится что-то выдумывать.

Есть, к слову, и плюсы. Да, даже в дистанте. На удаленку выводятся так называемые предметы второго ряда: ОДНКНР, третья физкультура, вторая технология, музыка и даже — о ужас! — «Разговоры о важном». Понятно, радеющие за всякое духовно-нравственное и прочее патриотическое наши чиновники не о том мечтали, но тут уж так: хотите, чтоб было по-настоящему, обеспечьте хотя бы метры.

Есть и другие неочевидные преимущества. Ситуация эта учит людей смирению. Особенно родителей. Педагоги-то давно выработали в себе философско-ироничное отношение примерно ко всему в жизни, а вот родители только начинают этот славный духовный путь. Пока, впрочем, преуспевают в этом деле мамы и папы детей, посещающих школу не по прописке. Потому что, понятно же, дети эти ездят на уроки за десять километров от дома не от хорошей жизни. Значит, в ближайших к их домам школах все еще хуже. Там либо по 40 человек к в классах, либо такой контингент, что учреждение никак не избавится от черной метки под названием ШНОР (школа с низкими образовательными результатами). На этом фоне парты-ромашки и доски на колесиках выглядят не беспомощно, а очень даже прогрессивно. К тому же они пока новые, красивые. Правда, такими они останутся недолго. Когда в школе учится в два раза больше детей, чем должно, то и износ всего идет быстрее. Но, как говорится, у всего есть свои издержки.

Проблема переполненности школ существует давно. Причем существует она несмотря на разные грустные демографические процессы. По этому поводу много недовольства. Однако потенциальное решение проблемы общественности может не понравиться еще больше. Потому как вполне вероятно, что будущее именно за очень крупными образовательными центрами. Как под Самарой. И не только под Самарой.

Пять лет назад подобная школа площадью 30 000 квадратных метров открылась в Некрасовке на юге Москвы. Там учится более 4000 детей. В том же 2017 году аналогичное учреждение появилось в Тюмени. И там образование получают 5000 школьников. Первых классов там, кстати, 27. Три года назад еще более гигантскую школу площадью 60 000 квадратных метров построили в Воронеже. В 2021-м двери распахнула еще одна столичная школа-кампус. В ней три автономных блока, семь спортзалов, две огромные столовые, технопарк. Интересно еще и то, что даже в таких огромных школах учится больше детей, чем изначально было запланировано.

В общем, школы-гиганты, школы-трансформеры — это наша новая реальность. По крайней мере в больших городах, в новых районах с очень плотной застройкой. Это, конечно, противоречит желаниям родителей — они-то все грезят об уютной камерности, об индивидуальном подходе, о домашней атмосфере. Но это тот тренд, который непросто взять и переломить. Мы живем скученно, буквально друг у друга на головах, и даже если выбираем тихий зеленый район с пятиэтажками, то где-то поблизости все равно вырастают новые районы с домами на 2000 квартир. И нам нужно учиться взаимодействовать друг с другом в этих новых условиях. Нам и нашим детям. Вот их и научат в новых школах.

А старые школы, конечно, надо бы все ж разгружать. Просто чтобы они не разрушились от переполненности раньше времени. Просто чтобы вторые смены не убили идею дополнительного образования, потому что в пять часов вечера все-таки уже поздновато зубрить математические формулы, а вот заниматься робототехникой для души — в самый раз. В будущем, когда или если проблема нехватки образовательных центров будет устранена, эти пятидесятилетние и столетние школы могут быть полностью перепрофилированы в небольшие гимназии или дома детского творчества.

Кажется, этот сценарий один из самых вероятных. Будут огромные массовые школы, будут маленькие концептуальные школы с историей, а тем, кому не нравятся первые и кому не будут доступны вторые, останется семейное образование или тотальный дистант. Страшно? Да как сказать. Выбор-то остается. Другое дело, что выбору этому придется соответствовать.

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