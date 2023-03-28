Релокация вместо туризма

Весна – самое время, чтобы подумать, куда бы поехать летом. Кто-то скажет, что для путешествий сейчас не самая подходящая пора. Но так ведь эта пора уже года четыре длится. Сначала ковид, потом внешняя политика – с 2020-го туристическую отрасль лихорадит. А отдых и смена обстановки многим необходимы. Хотя бы для того, чтобы не сойти с ума. Мне, например, страсть как нужны новые впечатления. Я иначе работать не смогу больше. И на это лето у меня пусть небольшие, но все же планы.

Нет, поначалу планы были очень даже наполеоновские. Хотелось уехать месяца на полтора-два, пересечь три-четыре границы, посмотреть интересности разных стран. Я уже принялась было составлять маршрут. Что-то в голове такое вырисовывалось через Ставрополье, Кабардино-Балкарию, Дагестан, Азербайджан, Грузию, а там либо в Армению из Тбилиси, либо в Турцию из Батуми. Или через Сербию в Черногорию и, может, Чехию.

Знакомый недавно ездил таким маршрутом в Прагу по делам, уверял, что схема попадания в Европу через Сербию очень даже рабочая и вернуться в Петербург, если что, можно через Хельсинки, Финляндия закрыта только на въезд со стороны России. Знакомый звал в гости, у него в Чехии остается недвижимость. Вот только посмотрела я, сколько стоит перелет в Белград, и поняла, что по таким тарифам летать я могу пока только во сне. А нарисованная в голове цепочка перемещений по Кавказу вообще оборвалась практически в самом начале – оказалось, что сухопутная граница с Азербайджаном все еще закрыта из-за ковидных ограничений, а лететь дорого даже из Махачкалы.

Лететь дорого вообще везде.

На почту пришла реклама сразу двух авиакомпаний. У одной огромная распродажа рейсов по России, у второй тоже какие-то акции за поддержку отечественного туризма. Часа на два я залипла на их сайтах. Но не оттого, что глаза разбежались, а потому, что очень уж хотелось найти эти обещанные суперскидки. Искала, искала… ничего не поняла. Ребята, я помню времена, когда за две тысячи рублей можно было улететь в Барселону, а тут меня пытаются уверить, что 12 тысяч в Кисловодск без багажа и возможности отмены – это прямо джекпот и надо брать срочно, потому что скидка действует только два дня. Не хотите летом в Кисловодск за 12 – не проблема, можно за семь в Сочи. В январе 2024 года.

На этом фоне билеты за десять тысяч из Петербурга в Иркутск на июнь выглядят и правда заманчиво. В Читу еще рейсы предлагаются тысяч за 12 из Москвы. В Барнаул. Кажется, Байкал и Алтай и правда хотят сделать, наконец, доступнее. Но, возможно, все-таки кажется. Потому что тенденции снижения цен на размещение в тех краях не замечено. Удивительно, но даже проживание в щитовом домике на Ольхоне способно свести на нет всю экономию на авиабилетах. Там место в кемпинге стоит так же, как номера в гостевых домах Геленджика.

Однако не могу поручиться за точность сведений, почерпнутых на сервисах бронирования. Сервисы – эти отдельная боль. С одной стороны, свято место Booking и Airbnb пустым не осталось. В распоряжении россиян десятки сайтов для поиска жилья во время путешествий. Вот только удобных за год что-то так и не появилось. Одни, рекламируя отели, не хотят показывать расстояние до моря, другие не предусматривают деления объектов размещения на подгруппы (типа гостиниц, апартаментов, хостелов, баз отдыха), в третьих не работает фильтр по стоимости (серьезно?). А самое главное, что многие сервисы не гарантируют даже того, что представляют актуальную информацию – нужно обращаться напрямую в отели или к хозяевам квартир и все уточнять.

Впрочем, в том, что цены в туризме после пандемии и начала СВО выросли на все, включая дорогу, жилье, экскурсии, в 1,5-2 раза, сомневаться не приходится. Снижение отдельных статей расходов по отдельным же направлениям не в счет. И, увы, рост случился не благодаря развитию сервиса или инфраструктуры. И уж точно не потому, что выросли зарплаты россиян (реальные доходы продолжают сокращаться). Просто сам рынок схлопнулся.

В Европе русских никто не ждет, Турция подорожала, там инфляция и последствия землетрясения. Египет открылся не так давно, но туры сейчас туда тоже недешевые. В Крым ехать народ опасается. Байкал и Алтай все еще недоступны, несмотря на снижение цен на перелеты. На русском севере красиво, но холодно и дико. По Золотому кольцу кружить лучше осенью и зимой, и, по правде говоря, это не столько отдых, сколько долг – детям-школьникам показать историю. Что остается? На всю огромную страну – побережье Черного моря да небольшие островки типа Адыгеи, Приэльбрусья и того же Дагестана. А раз так, то те, кому охота к перемене мест совсем покоя не дает, заплатят и двойную цену (тем более что даже открытая заграница идет по тройной из-за ослабшего рубля).

Вот эти островки я и оставляю в нашем отредактированном семейном маршруте на лето. Иллюзий не питаю. Знаю, что с инфраструктурой там так себе, что Каспий, например, вообще не курортная зона, что организованные экскурсии на Кавказе не особенно оригинальны. Но любопытно все же и очень хочется сменить окружающие питерские пейзажи и атмосферу вообще. Чтобы солнце, горы, водопады, другая культура, другие люди.

При этом картинка – это, кажется, единственное, что я могу позволить себе изменить. Какой-то прямо праздник я не потяну. А уровень комфорта во время путешествия, думаю, еще и снизится. Родной дом мне представляется уютнее тех апартаментов, что я смогу арендовать и не разориться. Частично я постараюсь сократить стоимость поездки, как это ни парадоксально, растягиванием ее длительности. Работает это так: если вы едете на море на неделю, то затраты на дорогу составляют, например, четверть всех расходов, а если на месяц, то уже, допустим, одну восьмую. За неделю вы покупаете две экскурсии за какие-то сумасшедшие деньги, потому что они длятся 16 часов, и вас возят по всем возможным достопримечательностями, включая магазины меда, сувениров и вина (потом вы предсказуемо не можете ничего вспомнить), а покинув дом на месяц-полтора, вы не спеша самостоятельно гуляете по окрестностям, лишь изредка пользуясь трансферами.

Конечно, есть нюансы. Более длительные путешествия не предполагают полной праздности, нужно хотя бы в облегченном режиме решать какие-то рабочие вопросы и заниматься, как и дома, разными бытовыми делами. И, если уж, говорить откровенно, то это, может, уже и не совсем путешествие. Это больше похоже на маленькую релокацию.

Что ж, пусть будет так. Это лучше, чем ничего. В Петербурге я водила детей в Пулковскую обсерваторию, а в Ставрополье отправимся посмотреть на звезды в Кисловодскую. Дома в выходные мы ездили в Выборг и гуляли вокруг замка Олафа, в Дагестане выберемся из Махачкалы в Дербент, чтоб посмотреть на крепость Нарын-кала.

Понятно, что все равно расходы. По моим ощущениям, даже в формате релокации за счет дороги и аренды месячный бюджет семьи возрастает раза в три. Но в каком-нибудь среднем пансионате в Сочи со шведским столом этих денег, на которые небогатая семья может жить три месяца, хватит недели на две, в Турции – дней на десять. И это будет довольно унылый пляжный отдых. А он, считаю, для совсем уж уставших. Я лично в условиях кризиса выбираю гестхаусы с кухней и поездки к достопримечательностям на автобусах и такси. Так люди, у кого оставались хоть какие-то деньги, путешествовали в девяностые. Что-то мне подсказывает, что другого формата поездок большинство семей скоро и вовсе не сможет себе позволить. Может статься, что завтра выбор останется между дачей и вылазкой на речку за городом с палаткой.

Но не сидеть же дома. Тем более что вряд ли массовое сидение людей по домам подстегнет туристическую отрасль к развитию. Уже сейчас почти 63% россиян, по результатам опроса, проведенного сервисом Check in, говорят, что не имеют возможности путешествовать из-за нехватки денег. В 2022-м по этой же причине не смогли отдохнуть там, где планировали, 41% граждан, а каждый третий так никуда и не выехал. В этом году ожидается еще больший спад активности россиян. И что же? Массовый кешбэк отменен, многие обещанные программы развития туристической инфраструктуры встали, зато вводятся новые курортные сборы. В этих условиях ждать лучших времен можно очень долго. Может быть, лучше все же запрыгнуть в пресловутый последний вагон? Пусть и плацкартный. Все приключение.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.