Школа как невроз

Зашла в середине августа в классные группы своих детей, поняла, что опять все пропустила: опоздала к совместной закупке атласов, не успела записать дочь в любимый кружок, куда-то не зарегистрировалась, где-то не проголосовала. То ли еще будет в сентябре.

Cентябрь – самый нервный месяц. Число дел формата «заполнить», «подписать», «заказать», «купить», «принести», «предупредить», «договориться», «согласовать» заполнит все пространство жизни. Жизни не останется. Нет, сделать все разом, в один день, заранее не получится, все эти просьбы-требования будут сыпаться каждый день, друг за другом. И каждый раз все нужно будет срочно – «еще вчера».

Почему все так – понятно. По крайней мере, мне, человеку, который является не только матерью школьников, но и педагогом. Я прекрасно знаю, почему учителя не могут заранее написать, какие нужны будут атласы: они должны соответствовать конкретным учебникам, а что если учебники поступят вообще по другой программе – у нас это запросто. Я понимаю, почему нельзя заранее заполнить заявление на продленку, на проездные, на ученические билеты: а что если поменяют требования к пакету справок – это тоже в порядке вещей. Известно мне и то, какой бардак происходит в сфере допобразования: группы в кружки набираются то весь сентябрь, то места расхватывают уже в июне.

Бороться с этим? Но как? Это бюрократия, за этим всем как будто совсем нет человека, только вереница обезличенных распоряжений. Как победить это абстрактное зло?

Если победить нельзя, может быть, можно подстроиться? Но было бы под что подстраиваться. Как ответственный родитель, ты пишешь в нужные сроки по строгой форме заявление на продленку, а потом выясняется, что продленки не будет. Не будет либо потому что нельзя объединять коллективы из-за ковидных ограничений, а ставка воспитателя только одна, либо потому что школа переполнена, работает фактически в две смены, и помещений под продленку просто не находится.

Как ответственный родитель, ты оформляешь карту для оплаты школьных обедов, вовремя ее пополняешь или собираешь все справки на питание, если положены льготы, а ребенок все равно не может по-человечески пообедать, потому что на все про все есть 15 минут, а у окошка раздачи очередь в два километра. Черт возьми, ну сделайте тогда в расписании каждого класса по одному окну в день, чтобы в это время дети ходили в столовую! Но нет, опять нельзя, потому что непонятно, кто в это время будет дежурить в этой самой столовой и на этажах, следить за порядком: ведь без присмотра детей оставлять нельзя, а у педагогов все часы расписаны.

Иные родители удивятся. Как это следить за детьми? Зачем? У нас нормальные дети! Нормальные, но если один сломает ногу на перемене, потому что захочет прокатиться на лыжах по лестнице, то родители акробата первые поднимут на уши всю школу, требуя ответа – кто недосмотрел. А учителя напишут кучу объяснительных, заполнят десятки протоколов, обязуются провести еще пяток классных часов на тему экстремальных видов спорта в условиях школьных коридоров.

А еще где-то между всеми этими увлекательнейшими занятиями педагоги будут думать, где бы все-таки изыскать хоть немного времени, чтобы быть рядом с детьми, или чем бы их таким интересным занять, чтобы это могло составить достойную конкуренцию слалому в пределах лестничных клеток. И не потому что страшно, что будут какие-нибудь санкции (они все равно будут), а потому что дети все-таки не чужие и не хочется, чтобы они калечились. Да и родители иные, нельзя ведь быть несправедливой, выйдут тоже с какой-нибудь инициативой, кто-нибудь, возможно, предложит установить в школьном пространстве видеокамеры за свой счет.

Понятно, что это мало что изменит, понятно, что дело в системе. Как бы ни старались педагоги латать дыры то тут тот там, с какими бы рациональными предложениями не выступали отдельные родители, предлагая свою посильную помощь, никакие глобальные проблемы не решатся.

Потому что проблемы возникают из-за того, что школ катастрофически не хватает, а те, что есть, переполнены. Точно так же не хватает учителей, а те, что есть, перегружены. А еще в школы каждый день спускается миллион идиотских предложений-распоряжений по проведению мероприятий, вообще никак не связанных с учебой. И педагоги, которые и так перегружены, вынуждены тратить время либо на то, чтобы доказывать администрации, что они делать это вообще не обязаны, либо на то, чтобы, так уж и быть, провести что-нибудь формальное и, не приходя в сознание, быстренько состряпать отчет. А еще власть, которая никак не может (или не хочет) создать условия для нормальной учебы детей и работы педагогов, вечно инициирует какие-нибудь проверки. Вот проблемы образования. Вот что нужно решать. Вот о чем, как минимум, стоит говорить, нет – кричать.

Но знаем мы, впрочем, и то, что кричи не кричи, системе от этого ничего. Да и странно, если бы было иначе. Крик – это симптом беспомощности. Система непробиваема, что какой-нибудь муженек-самодур (по-нынешнему – абьюзер). Система встает подбоченясь и гыкает: не нравится – уходи. И немало тех, кто действительно уходит (потому что сколько же можно). Родители забирают детей на семейное обучение или в частные школы. Педагоги увольняются и бегут в репетиторство. Но у большинства, будем честны, на забастовку нет ресурса. И поэтому приходится как-то договариваться, подстраиваться, со вздохом латать чужие дыры.

Но есть еще кое-что. Кое-что поистине удивительное. Пока одни пытаются как-то хотя бы чуть-чуть сгладить, хоть чем-то затушевать пороки системы образования, есть те, кто усложняет и без того ужасно перегруженный ненужными деталями механизм, кто все усугубляет. И что называется, исходя из самых благих намерений, от чистого, так сказать, сердца. Существуют люди, которые генерируют невероятную какую-то, но странную активность. Они вроде как энтузиасты, но от их энтузиазма хочется застрелиться. Причем люди эти находятся и по ту, и по другую сторону школьного образования.

Это и учителя, которые думают, что их предмет самый главный или вообще единственный, которые закидывают детей и родителей бесконечными обучающими видеороликами, ссылками на очень интересные тесты и тренажеры, выдумывают какие-то ну очень творческие, если не сказать экстравагантные, задания, так что вся семья вместе со срочно вызванными на подмогу бабушками и дедушками в воскресение до двух ночи плетет из бусин спираль ДНК. Это и родители, которым уже в сентябре надо, чтоб класс посетил не менее четырех экскурсий, дважды сходил в театр и поучаствовал в интерактиве, организованном ими в школьном спортзале. Идеи таких вот педагогов-«подвижников» и яжематерей с яжеотцами разрывают школьно-родительские чаты сотнями сообщений. И нет от них никакого покоя. Такое ощущение, что у подобных педагогов нет ни своих семей, ни друзей, ни увлечений, а у родителей вообще нет никакой работы.

Вот бы их энергию да в какое-нибудь совсем другое русло. А чего, объединились бы, да и построили бы в районе новую школу, например. Да с песней, как они любят.

Это я несерьезно, конечно. Ни от кого нельзя требовать делать то, что должен делать другой. И уж точно нельзя снимать ответственность за решение проблем с сфере образования с государства. Это всем только во вред. Но и осложнять жизнь, когда и так трудно, не надо. И так глаз дергается. И так думаешь: скорей бы октябрь, каникулы.

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